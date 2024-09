Rosángela Espinoza aclara su atracción por futbolistas luego de ser vinculada con Christian Cueva

Rosángela Espinoza se mostró nerviosa al ser consultada por futbolistas | Kuuu by Giancarlo Cossio

Desde que el programa ‘Amor y Fuego’ reveló una comprometida fotografía de Rosángela Espinoza y Christian Cueva, aparentemente recostados en una cama, la competidora de ‘Esto es Guerra’ ha optado por guardar silencio frente a los rumores sobre un posible romance con el futbolista peruano. Esta situación se hizo evidente cuando, en un reciente episodio del podcast de Giancarlo Cossio, se mostró nerviosa al ser consultada sobre su atracción hacia los deportistas.

Durante la entrevista, el comunicador fue directo al preguntarle si le gustan los futbolistas, a lo que Rosángela Espinoza respondió con cierta incomodidad: “A ver, no se trata en sí del término (de futbolistas)”. La respuesta de la modelo fue clara en su intento por distanciarse de las acusaciones, señalando que su interés no se limita a la carrera de un hombre.

“Me gusta el hombre que haga deporte”, agregó la modelo peruana, subrayando su preferencia por personas activas, sin querer hacer alusión directa al futbolista del Cienciano. Además, Rosángela compartió que no es de las que toma la iniciativa en el coqueteo. “Yo no doy el primer paso, nunca. Coqueteo con la mirada y uso mis armas, pero lo hago cuando realmente me gusta y conecto, no con cualquier cucaracho”, aclaró.

Una incómoda Rosángela Espinoza habló sobre su gusto por los futbolistas. Captura/Youtube

A lo largo de la conversación, la popular ‘Chica Selfie’ se mostró evasiva y prefirió no ahondar en el tema de su relación con Christian Cueva. A pesar de la insistencia del comunicador, Espinoza optó por mantener su vida privada en el ámbito de lo personal, y su silencio en torno al jugador resuena como un claro indicio de que no desea ser vinculada más con él. Esto también podría estar relacionado con las recientes especulaciones sobre la vida amorosa del futbolista, quien actualmente es asociado sentimentalmente con la cantante de cumbia Pamela Franco.

¿Por qué se relaciona a Cueva con Rosángela Espinoza?

Los rumores sobre una posible relación entre Christian Cueva y Rosángela Espinoza no son recientes y se remontan a 2019, cuando Antonio Tafur, exmejor amigo de la modelo, reveló en el programa de Magaly Medina que el futbolista había intentado conquistarla a través de Instagram. Según Tafur, la ‘Chica Selfie’ decidió alejarse al descubrir que el deportista estaba casado, pero ‘Aladino’ persistió en su interés, enviándole regalos como flores y joyas, lo que avivó las especulaciones sobre un posible romance.

Filtración de foto íntima revela coincidencias en los viajes de Rosángela Espinoza y Christian Cueva. | Composición/Infobae

A lo largo de ese mismo año, Rosángela Espinoza fue abordada por los reporteros de ‘Magaly TV La Firme’ para que aclarara su relación con Cueva. Durante la entrevista, la modelo negó de manera contundente cualquier tipo de romance, afirmando que no había evidencia que respaldara esos rumores y calificándolos de infundados. “No hay nada, no hay pruebas, no entiendo por qué me vinculan con los jugadores. Él quería conocerme, eso fue lo que pasó. Me apoyó en El Gran Show cuando estaba en sentencia”, expresó visiblemente incómoda.

Por su parte, Christian Cueva también se vio obligado a desmentir cualquier vínculo con Espinoza, mencionando que estos rumores estaban perjudicando tanto su vida profesional como su vida familiar. “Me están jodiendo mi familia, me están vinculando con esta señorita. Ya estoy cansado, la verdad”, comentó.

Sin embargo, después de que Pamela Franco revelara que tuvo una relación clandestina con Christian Cueva, el futbolista se vio obligado a admitir que no era la primera vez que cometía “errores”. En una entrevista con ‘América Hoy’, el futbolista expresó su arrepentimiento por haber fallado a su esposa, Pamela López, al involucrarse con otras mujeres, incluida Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza aclaró mediante su cuenta de Instagram cómo fue la reunión que tuvo con Christian Cueva. Instagram

“Con Rosángela, por decisión mía me junté con ella. Fuimos a comer y fue la única vez. En mi cabeza pensaba que estaba haciendo bien. Es malo para mi vida. Sí, en otras oportunidades, he podido estar con conocidos, hemos coincidido”, fue la explicación que dio el futbolista, quien intentó justificar sus acciones, mencionando que las peleas con su esposa y el éxito en su carrera lo llevaron a tomar malas decisiones.

Un supuesto encuentro en Brasil

El programa ‘Amor y Fuego’ presentó este lunes 26 de agosto una fotografía que conecta por primera vez a Christian Cueva con Rosángela Espinoza, reavivando los rumores sobre una posible relación secreta entre ambos. Esta imagen fue obtenida gracias a una investigación del equipo de Willax TV, quienes decidieron indagar en el asunto al notar que el nombre de la modelo no aparecía en la lista de mujeres con las que el futbolista habría sido infiel a Pamela López, su esposa y madre de sus tres hijos.

Según el informe del programa de Willax, esta fotografía podría haber sido tomada en 2017, época en la que Christian Cueva jugaba para el São Paulo en Brasil y participó en un partido en Estados Unidos, a donde también viajó Rosángela, según sus registros migratorios. Además, en la imagen, la modelo lleva puesta la camiseta del equipo, lo que generó una serie de coincidencias notables.

Difunden primera foto de Christian Cueva y Rosángela Espinoza juntos. Captura/Amor y Fuego