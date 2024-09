Christian juega con su hija en la calle y se despide sin entrar a casa de Pamela: “Felizmente pude verla”

Christian Domínguez no entra a casa de Pamela Franco ni para jugar con su hija. (Captura: Amor y Fuego)

Un nuevo capítulo en la relación de los exesposos se revela, esta vez con Christian Domínguez sin poder ingresar a la casa de Pamela Franco. Y es que, en las últimas imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego, el cumbiambero fue visto en las afueras de la casa de su expareja. El cantante compartió un tierno momento jugando con su hija en la calle, hasta que llegó el momento de despedirse.

Lo que llamó la atención de muchos fue que, a diferencia de meses anteriores, donde el artista incluso se quedaba a dormir en la vivienda, esta vez solo pudo estar en la puerta de la casa sin poder ingresar, lo que ha dado pie a especulaciones sobre su relación actual con Franco.

Ante ello, el reportero del programa de espectáculos no dejó pasar la oportunidad para resaltar este cambio: “Hemos visto que el cumbiambero ya no es recibido en la casa de la Franco, todo es de la puerta para afuera”. Además, añadió que Domínguez llegó en el vehículo de Karla Tarazona, su exesposa, con quien comparte la crianza de su hijo.

Eso no queda ahí, pues el cantante fue abordado por el equipo de Amor y Fuego, quienes le preguntaron por qué ya no podía entrar a la casa de Pamela Franco. Ante la interrogante, Christian Domínguez evitó profundizar en el tema, afirmando que se trataba de asuntos privados y que no tenía ningún problema en no ingresar: “No, son temas privados (...) Me voy de viaje y he estado minutos, felizmente pude verla”, comentó el cumbiambero, restándole importancia al hecho.

Esta situación contrasta con lo ocurrido en febrero pasado, cuando, tras anunciar su separación, Christian fue captado ingresando al departamento de Franco en plena madrugada y saliendo al amanecer. En esa oportunidad, el cantante explicó que, debido a su agenda de trabajo y la cercanía de la casa de su ex, decidió quedarse allí para facilitar el traslado de sus hijos al colegio al día siguiente.

“Acabé de trabajar muy tarde y regresar a San Miguel era complicado porque iba a dormir solo dos horas. Preferí quedarme ahí afuera porque me pidieron llevar a los bebés al colegio”, detalló en ese momento.

Este nuevo distanciamiento alimenta las especulaciones sobre la relación entre Domínguez y Franco, quienes, tras su separación, han mantenido un vínculo cordial por el bienestar de su hija. Sin embargo, las imágenes recientes sugieren que la cumbiambera ha decidido poner más límites en la interacción con su expareja, manteniendo la convivencia solo en el ámbito externo a su hogar.

Christian Domínguez le responde a Pamela Franco: “Yo no justifico mis errores nombrando a otras personas”. Instagram.

Pamela Franco responde sobre el beso que se dio con Christian Cueva

Hace poco, Pamela Franco rompió su silencio respecto a los rumores sobre su relación con el futbolista Christian Cueva en una reciente entrevista en el programa ‘Todo se Filtra’, de Kurt Villavicencio. A lo largo de los últimos meses, diversas especulaciones han circulado sobre un posible romance entre ambos, pero la joven aclaró que su relación con ‘Aladino’ es únicamente de amistad en Instagram.

Durante la entrevista, la cantante de cumbia evitó profundizar en su vida personal, afirmando que prefiere mantener la tranquilidad y no involucrarse en discusiones públicas sobre su situación sentimental. “Estoy tranquila. No hay que alejarnos de la realidad. Se está pasando por un momento bastante difícil, más allá de la polémica y todo el tema mediático,” expresó.

