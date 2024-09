Fiscalía investiga a Juan José Santiváñez por presunto encubrimiento de fuga de Vladimir Cerrón en el ‘cofre’ presidencial

Ministro del Interior Juan José Santiváñez | Foto: Gob Perú.

“Espero prontamente anunciar la captura del señor”, con esas palabras, Juan José Santiváñez, aseguraba que su gestión trabajaría para dar con el paradero de Vladimir Cerrón. Estas declaraciones las dio el pasado 21 de mayo en RPP, a solo unos días de haber asumido su cargo en el gabinete de Dina Boluarte como ministro del Interior.

Santiváñez no imaginó que meses después estaría investigado por presuntamente haber colaborado con la fuga Cerrón, alguien a quien prometió llevar ante la justicia. El dominical Punto Final reveló que en las diligencias contra la presidenta Boluarte, también lo incluyen.

El ministro del Interior es investigado por los presuntos delitos de omisión de denuncia y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por tener conocimiento que se usó el vehículo presidencial para facilitar la fuga del líder de Perú Libre a Ica y no informarlo o haber tomado acciones al respecto.

Dina Boluarte: confirman presencia del ‘Cofre’ en el sur de Lima y su conexión con Vladímir Cerrón. (Captura: Punto Final)

La tesis del Ministerio Público se refuerza con los audios atribuidos a Santiváñez, en los que revela a su ex amigo, el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, que Cerrón Rojas usó el auto de Dina Boluarte para que la PNP no lo detenga. “Por qué vieron el cofre ese día en la playa, porque él se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare”, se oyé en la conversación.

Lo curioso es que esta conversación tuvo lugar el mismo día de la entrevista donde Santiváñez prometía la captura de Vladimir Cerrón.

Santiváñez habla de ‘El Cofre’

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido popularmente como ‘Culebra’, indicó que cuando grabó su encuentro con el ministro del Interior no pensó que este revelaría un presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón desde Palacio de Gobierno.

Es más, la versión de la fuga del líder de Perú Libre en el vehículo de Dina Boluarte se hizo más relevante cuando se difundieron los audios del ministro Santiváñez donde se refería a este auto como ‘el cofre’.

El “cofre” es el nombre en clave que se le fue asignado al vehículo oficial utilizado para el transporte de la presidenta Dina Boluarte. Se trata de un automóvil blindado con inmunidad en todo el territorio nacional, lo que impide su intervención por cualquier autoridad y le permite llegar hasta la frontera sin ser detenido, convirtiéndose en un refugio para evadir la justicia.

La investigación preliminar contra Santiváñez es de cuando se desempeñaba como viceministro y jefe del Gabinete de Asesores del Mininter. Foto: composición Infobae

Pese a que el ministro negó la veracidad de estas conversaciones, Izquierdo Yarlequé aseguró, con informes forenses en mano, que son auténticas.

Por su parte, desde el Ejecutivo respaldan la versión de Juan José Santiváñez que los audios fueron editados y negaron que el vehículo de Dina Boluarte haya viajado hasta Ica. Es más, la presidenta, durante sus últimas apariciones oficiales, calificó de “mentiras” y “fábulas de Esopo” las noticias que sugieren un blindaje a Cerrón.

Congreso investiga

La comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el congresista de Podemos Perú, Juan Burgos, investiga el presunto uso del auto de Dina Boluarte en la fuga de Vladimir Cerrón. Tras citar al ministro Santiváñez y al capitán Junior Izquierdo, el grupo de trabajo solicitó la presencia del conductor del vehículo presidencial, el suboficial PNP, Félix Montalvo Guevara.

Sin embargo, Montalvo Guevara no recibió la autorización del ministro Santiváñez para que pueda participar en la sesión de la comisión. El titular del Mininter justificó su negativa por razones de seguridad de Estado, ya que se trata de información sensible sobre la mandataria.

“El mencionado suboficial PNP ha sido destacado a seguridad del Estado, encontrándose obligado a mantener la reserva de la información de la Sra. presidenta, dado que dicha información no puede ser divulgada por razones de seguridad personal debido a su alta investidura”, se lee en el comunicado.

Ministro del Interior no autoriza al chofer del ‘cofre’ presidencial asistir al Congreso por “razones de seguridad”| Mininter