La Uchulú lloró al recordar los duros momentos que vivió cuando vendía mazamorra en su niñez: “Siempre colaboren”

Etza Reátegui Wong, conocida como La Uchulú, ha sido centro de atención tras someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. A pesar de los comentarios negativos de algunos, la influencer ha sabido defender su decisión con determinación. Recientemente, compartió con sus seguidores momentos difíciles de su niñez, lo que conmovió a muchos.

La Uchulú reveló que, entre los 8 y 14 años, vivió en un asentamiento humano en Pucallpa, donde trabajaba vendiendo mazamorra morada en las calles. “Por ahí me conocen como el niño mazamorrero”, recordó con nostalgia. Su abuela preparaba el postre mientras su madre, quien trabajaba en el monte como cocinera, luchaba para mantener a la familia. Este esfuerzo hizo que Etza desarrollara una empatía especial por los niños que, como ella, deben trabajar desde pequeños.

Durante su relato, La Uchulú no pudo evitar quebrarse al recordar las situaciones peligrosas que enfrentó en las calles, incluyendo ofertas de drogas y propuestas sexuales inapropiadas. “La vida no es fácil para todos, ni mucho menos para algunos niños que trabajan expuestos en la calle”, reflexionó con tristeza, instando a sus seguidores a ayudar a los niños en situaciones vulnerables.

La Uchulú cuenta que se someterá a cirugía de cambio de sexo.

“Me ofrecían drogas, marihuana, y hasta me tope con tipos con la mente retorcida que hasta me ofrecieron dinero por cosas sexuales. Si ven un niño en la calle, siempre colaboren, muchas veces no tienen mamá cerca. (...) Me puse a hablar con mi mami y terminé llorando”, acotó

Además, destacó el papel fundamental que jugó su madre en su vida, a quien considera su mayor apoyo. La Uchulú compartió con sus seguidores una conversación reciente con su madre que la hizo llorar al recordar los sacrificios que ambas hicieron para salir adelante. “Tengo una madre maravillosa”, expresó, destacando la admiración y el amor que siente por ella.

La Uchulú defiende su operación de reasignación de sexo

La Uchulú, conocida por su humor y autenticidad, reafirmó su identidad tras someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. A pesar de estar expuesta constantemente a críticas y burlas, la influencer destacó que hoy se siente más cómoda y feliz consigo misma. “Ahora soy una hermosa mujer trans, orgullosa de su pasado”, declaró con firmeza, señalando que aunque su camino ha sido complicado, también ha sido gratificante.

A lo largo de su viaje, La Uchulú ha aprendido a manejar las críticas con una actitud madura y respetuosa. En uno de sus mensajes más contundentes, subrayó el valor de las mujeres trans: “Vivan las mujeres trans, todas con historias diferentes, pero valientes para enfrentar a una sociedad hipócrita”. Esta afirmación refleja su empoderamiento y la fortaleza que ha desarrollado para enfrentar la discriminación.

Durante su proceso en Tailandia, La Uchulú estuvo acompañada por su madre, quien ha sido su principal apoyo. A través de sus redes sociales, compartió momentos en los que su madre la cuidaba y la consentía, incluso preparándole comida peruana durante su recuperación. Para ella, el apoyo familiar ha sido esencial en estos momentos tan importantes.

Con su cirugía y su mensaje de aceptación, La Uchulú ha demostrado ser un ejemplo de valentía para la comunidad trans y sus seguidores. Su experiencia envía un poderoso mensaje sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de contar con el respaldo de seres queridos en momentos cruciales de la vida.