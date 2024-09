Jefferson Farfán entregó imágenes de las cámaras de su casa a la policía tras denuncia por violencia sexual a su primo

Cristian Martínez Guadalupe, primo hermano del exfutbolista Jefferson Farfán, es acusado de supuestamente de agredir sexualmente a una joven de 19 años en una de las habitaciones de la casa de ‘El 10 de la Calle’ ubicada en una exclusiva zona de La Molina, la madrugada del 21 de septiembre.

Debido a la que la víctima, quien ha querido mantener en reserva su identidad, acusó directamente al empresario conocido como ‘Cri Cri’ de haberla violentado sexualmente, se ha iniciado con las investigaciones y se ha llamado a todos los testigos que estuvieron presentes en ese domicilio la noche de los hechos.

Por su lado, Jefferson Farfán ha colaborado con las autoridades al entregar, el pasado lunes 23 de septiembre las imágenes que registró las cámaras de seguridad de su casa, donde ocurrió el lamentable hecho y así identificar quiénes ingresaron a la habitación de la víctima.

Jefferson Farfán entrega imágenes de cámaras de su casa a la policía tras denuncia por violencia sexual a su primo. América Hoy.

Examen del médico legista confirma lesiones

Según información revelada por el programa ‘Amor y Fuego’, la víctima fue sometida a exámenes médicos que confirmaron un desgarro vaginal, un hallazgo que podría ser determinante en el proceso judicial.

El informe policial, al que tuvo acceso el programa, detalla que la joven deberá guardar reposo durante ocho días, una indicación que subraya la seriedad de sus lesiones físicas tras el presunto abuso. Este diagnóstico médico podría influir significativamente en el desarrollo del caso contra Martínez Guadalupe.

El caso ha generado una gran atención mediática debido a la relación familiar del acusado con Jefferson Farfán, una figura pública de renombre en el ámbito deportivo. La denuncia y los resultados médicos han sido considerados elementos cruciales que podrían afectar el curso del proceso legal.

Resultados del médico legistal agravan situación legal de 'Cri Cri', primo de Farfán | Amor y Fuego - Willax TV

Testimonio de Cristian Martínez Guadalupe

Martínez Guadalupe, primo del futbolista Jefferson Farfán, se presentó voluntariamente en la comisaría de La Molina para dar su versión de los hechos tras ser acusado de violación sexual por una joven de 19 años. Según relató, decidió ir a la comisaría después de que una prima le informara sobre la denuncia.

El incidente comenzó cuando Martínez Guadalupe abrió la puerta de su cuarto y se encontró con una prima que le comunicó la acusación. La joven había acudido a la comisaría para denunciarlo por violación sexual. En ese momento, Jefferson Farfán, conocido como el ‘10 de la calle’, se encontraba enfurecido por la noticia.

Martínez Guadalupe explicó que su prima le sugirió que se fuera para calmar a Jefferson, pero él decidió quedarse en la casa. “Nunca me retiré de la casa en el momento que supuestamente pasó la agresión. Yo salgo de la casa porque me dicen que mi primo estaba como loco, yo lo conozco y no quiero irme a las manos con él porque lo adoro mucho”, afirmó.

Finalmente, Martínez Guadalupe decidió ir a la comisaría por su cuenta para aclarar la situación. “No tengo culpa. Que hagan médico legista, que hagan lo que tengan que hacer. Yo estoy limpio porque no he tenido relaciones, no tengo un maltrato o algo así”, sostuvo.

Añadió que la joven afirmó haber sido agredida en su cuarto, pero él explicó que su habitación está en el primer piso, al lado de la cochera, y que nadie lo vio subir ni bajar.

En la comisaría, el popular “Cri Cri” se encontró con la joven de 19 años, quien, según él, mostró un comportamiento extraño. “Ella estaba así (con la capucha encima), me mira y hace esto (bajar la mirada). Yo le pregunté qué pasó, por qué estaba sentada acá en la comisaría. Llorando me abrazó, diciéndome ‘de ti no creo, a ti te creo todo lo que estás diciendo’”, relató.

Cristian Antonio Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, acusado de agresión sexual.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.