Marcelo Tinelli defiende a Milett Figueroa de Magaly Medina por críticas sobre Conservatorio de Música: “El equivocado fui yo”

Marcelo Tinelli reconoció que se equivocó con Milett Figueroa y el Conservatorio. LAM

El conductor argentino Marcelo Tinelli salió en defensa de su pareja Milett Figueroa, luego de que una declaración suya generara polémica en redes sociales y medios de comunicación. Todo comenzó cuando el argentino afirmó que la modelo había estudiado en el Conservatorio Nacional de Música, un comentario que rápidamente despertó críticas y dudas sobre la veracidad de esta información.

El programa Magaly TV La Firme de inmediato se contacto con el Conservatorio, muy prestigioso en el país, dándose con una gran sorpresa. “Ella no ha recibido clases con nosotros”, señaló un portavoz del la institución.

La situación escaló a tal punto que muchos no solo cuestionaron la preparación profesional de Figueroa, sino que también la juzgaron por haber permitido que se difundiera una información errónea sobre sus estudios.

Ante la creciente controversia, Marcelo Tinelli decidió aclarar los hechos y asumir la responsabilidad por el malentendido. “El equivocado fui yo, quise decir una cosa y me salió otra. Quise decir que la mamá estuvo en el Conservatorio, y me salió que Milett estuvo. Y no porque la quise justiciar, sino que cada uno que está como jurado tiene que haber bailado, cantado, o hecho algo. A mí me encanta que Milett esté como jurado”, indicó a LAM.

Marcelo Tinelli responde a Magaly Medina y defiende a Milett Figueroa. TikTok

“Yo quise decir que la mamá había estado en el Conservatorio y dije Milett, y se armó un quilombo gigante. Fueron a preguntar al Conservatorio”, acotó el conductor argentino, resaltando que ha tomado con humor las reacción tras esta equivocación.

Con estas declaraciones, Tinelli buscó no solo aclarar el malentendido, sino también defender la imagen de Milett Figueroa, quien ha sido objeto de críticas en los últimos días. El conductor resaltó el esfuerzo y el compromiso que la modelo ha demostrado y lo gustoso que está de que su pareja será jurado de Cantado 2024.

Milett Figueroa no estudió en el Conservatorio Nacional de Música. (Foto: Captura de IG)

Qué dijo Marcelo Tinelli y la respuesta de Milett Figueroa

Ante las contantes críticas que viene recibiendo Milett Figueroa por ser elegida como jurado de Cantando 204, Marcelo Tinelli intentó poner paños frío y explicó en un programa argentino por qué su pareja forma parte de su nuevo proyecto.

El argentino aclaró que Milett es una mujer bien preparada, habiendo estudiado en el Conservatorio de Música de Lima, siguiendo el ejemplo de su madre.

“Ella canta muy bien, eso es un hecho. A veces es más fácil criticar y asumir que está en el jurado solo por ser mi pareja, pero en realidad, Milett tiene un gran talento musical y ha estudiado canto en el Conservatorio de Lima, como su mamá. No sé si se animará a cantar en el show, pero su habilidad vocal es destacable”, aseguró.

Las críticas no se hicieron esperar, por lo que Milett Figueroa salió al frente para defender su puesto como jurado. Además, desmintió haber sido alumna del Conservatorio Nacional de Música.

El Conservatorio de Música afirmó que Milett Figueroa no ha estudiado en sus aulas. Captura/MagalyTV

“Yo nunca fui al Conservatorio, nunca dije eso. Lamentablemente, cuando uno hace una nota, digamos, hace un en vivo, llega tarde un retorno y bueno Marcelo dijo que mi mamá había sido becada del Conservatorio Nacional de Perú en su época y todo bien”, expresó al inicio.

Milett Figueroa señaló también que sí tiene formación artística como cantante, bailarina y actriz. Incluso, indicó que sus anteriores trabajos avalan su puesto como jurado de canto.

“Yo me he formado, como cantante, como actriz, como bailarina, gracias a eso he hecho musicales, he sido protagonista de un musical de Mario Vargas Llosa que no es poco para mí y yo tengo conocimiento en cuanto a los musicales, al canto. Estoy en constante aprendizaje”, sentenció.

La jurado de canto defendió su experiencia en los realities, pero desmintió la información que llamó la atención sobre su formación profesional | América TV - Argentina