Milett Figueroa encaró a presentador argentino que minimizó su carrera: “Tengo años trabajando”

Milett Figueroa se defiende de las críticas por ser jurado del 'Cantando 2024'. | América Hoy.

Con un marcado acento argentino, la modelo y actriz peruana Milett Figueroa se defendió ante las críticas recibidas por su designación como jurado en el nuevo reality ‘Cantando 2024′, producido por su novio Marcelo Tinelli. Durante una entrevista en un programa de América Televisión en Argentina, Milett respondió a los cuestionamientos sobre su idoneidad para el puesto, considerando que lleva solo un año en el país.

El periodista argentino Sebastián ‘Pampito’ fue uno de los más críticos, sugiriendo que no tenía suficiente experiencia en Argentina para ocupar el lugar de jurado en un programa de tal envergadura. Ante este comentario, Milett fue clara y firme: “El peso no se gana en un año”, declaró, defendiendo su trayectoria profesional no solo en Argentina, sino también en su país natal, Perú.

En su respuesta, la modelo peruana subrayó que su carrera tiene una base sólida y que su experiencia en los medios de comunicación no se limita a su estancia en Argentina. “Si estás informada de la invitada que tienes en frente, me parece que puedes entender de los años que tengo trabajando en el medio, no solo en Argentina sino también en Perú”, replicó, dejando en claro que su designación no es casual.

Milett Figueroa se roba las miradas en sesión de fotos como jurado del 'Cantando 2024'. | Captura/Instagram

A lo largo de la entrevista, Milett Figueroa también mencionó que está acostumbrada a ser cuestionada por las oportunidades que recibe en su carrera. “Toda mi vida he sido cuestionada por las oportunidades que me dan; créanme que no me enfada. Estoy acostumbrada a eso”, afirmó, restando importancia a las críticas recibidas.

‘Cantando 2024′ es uno de los reality shows más esperados del año en Argentina, y la participación de Milett Figueroa como parte del jurado ha generado diversas reacciones, tanto positivas como negativas. Sin embargo, la peruana parece estar lista para asumir el desafío y demostrar su capacidad en este nuevo rol.

Marcelo Tinelli, quien es pareja de Milett, también ha sido blanco de comentarios por su decisión de incluirla en el jurado del programa, pero ambos han defendido la elección como una decisión profesional basada en la experiencia y el talento de Figueroa.

Milett Figueroa responde a críticas por ser jurado del 'Cantando'.

Mamá de Milett Figueroa salió a defenderla

La participación de Milett Figueroa en el nuevo reality argentino “Cantando 2024″ ha generado una gran polémica tanto en Perú como en Argentina. Tras el anuncio, varios periodistas argentinos expresaron dudas sobre su elección, cuestionando su habilidad para el canto, lo que avivó el debate en medios y redes sociales.

Ante las críticas, la madre de Milett salió en defensa de su hija con una contundente declaración. Aseguró que Milett no solo trabaja arduamente, sino que también se dedica a estudiar y tomar talleres de arte y cultura en distintos lugares del mundo. Además, destacó las cualidades personales de su hija, afirmando que es una mujer educada, correcta y con sólidos valores morales.

“Es una mujer de buena cuna, con valores morales y bendecida por Dios, un orgullo para su familia y para el Perú”, declaró la madre de Milett, subrayando el orgullo que sienten por el camino profesional que ha recorrido su hija.