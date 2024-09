Milett Figueroa reconoce que no estudió en el Conservatorio de Música: “Nunca dije eso”

La jurado de canto defendió su experiencia en los realities, pero desmintió la información que llamó la atención sobre su formación profesional | América TV - Argentina

Milett Figueroa está en el ojo público tras su reciente convocatoria como jurado del programa ‘Cantando 2024′, un espacio producido por Marcelo Tinelli. Como se conoce, la peruana ha destacado en el ámbito nacional como bailarina y actriz, pero el canto no es una de sus mejores virtudes. En esa línea, más de uno ha criticado su participación, asegurando que solo estaría allí por ser pareja del productor.

Sin embargo, cuando el presentador ha sido consultado sobre las razones por las que Figueroa está en este espacio, ha destacado su talento para el arte, pero en una de sus declaraciones, afirmó que la peruana había estudiado en el Conservatorio de Música de Lima.

Ante ello, un equipo de Magaly Medina se comunicó con la institución para conocer si estas declaraciones eran reales. Al respecto, un representante del Conservatorio aclaró que Figueroa nunca había tomado clases ahí, tal como el argentino lo había asegurado.

Milett Figueroa no estudió en el Conservatorio Nacional de Música. (Foto: Captura de IG)

“En este caso, a quien tú te refieres es a Milett Figueroa, que es una actriz peruana, ella no ha tomado clases con nosotros. Nosotros somos el Conservatorio de Lima”, expresa un encargado a través de una llamada telefónica.

En medio de toda esta polémica, Milett Figueroa fue entrevistada en el programa ‘A la tarde’ de Argentina y defendió su posición como jurado. Además de ello, hizo mención a esta polémica del Conservatorio de Música de Lima. La actriz peruana desmintió haber sido alumna de esta institución y señaló que solo su madre fue parte hace muchos años.

“Yo nunca fui al Conservatorio, nunca dije eso. Lamentablemente, cuando uno hace una nota, digamos, hace un en vivo, llega tarde un retorno y bueno Marcelo dijo que mi mamá había sido becada del Conservatorio Nacional de Perú en su época y todo bien”, expresó al inicio.

Milett Figueroa reconoce que no estudió en el Conservatorio de Música

Tras ello, explicó que sí tiene formación artística como cantante, bailarina y actriz. Aseguró que su trabajo en diversos ámbitos han sido los que la avalan como jueza en este espacio de televisión argentina. “Yo me he formado, como cantante, como actriz, como bailarina, gracias a eso he hecho musicales, he sido protagonista de un musical de Mario Vargas Llosa que no es poco para mí y yo tengo conocimiento en cuanto a los musicales, al canto. Estoy en constante aprendizaje”, sentenció.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre Milett y el Conservatorio?

Marcelo Tinelli explicó en un programa argentino por qué su pareja forma parte del jurado de su nuevo proyecto. Aclaró que ella es una mujer bien preparada, habiendo estudiado en el Conservatorio de Música de Lima, siguiendo el ejemplo de su madre. Sin embargo, Tinelli no confirmó si ella se presentará cantando en vivo.

“Ella canta muy bien, eso es un hecho. A veces es más fácil criticar y asumir que está en el jurado solo por ser mi pareja, pero en realidad, Milett tiene un gran talento musical y ha estudiado canto en el Conservatorio de Lima, como su mamá. No sé si se animará a cantar en el show, pero su habilidad vocal es destacable”, aseguró.

El presentador argentino salió al frente por su pareja y dejó en claro que tiene las cualidades necesarias para demostrar su talento y ocupar el lugar que le han concedido | América TV

También mencionó que valora la participación de Milett en el jurado, destacando la forma en que los peruanos se expresan y opinan. Apreció su buena oratoria y su conocimiento en canto, y espera que el público pueda conocer esta faceta de ella.

“Me parecía interesante ver a alguien como Milett, que no había estado en un jurado antes, participar en un certamen de canto. Ella baila y canta muy bien, y creo que su presencia aportará mucho. Me gusta cómo se expresa la gente de Perú; son respetuosos y tienen un buen dominio del canto, así que está bien que el público la vea en esta nueva faceta”, concluyó.