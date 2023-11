‘Torbellino’ brindó emotivo homenaje a Diego Bertie en su concierto y desató euforia con Santiago Magill en el escenario

Torbellino presentó su show este jueves 23 de noviembre. IG Torbellino

El día esperado llegó. Finalmente, se concretó el ansiado reencuentro de la banda que hizo vibrar a miles en los 90, compuesto por Érika Villalobos, Marco Zunino, Gabriel Calvo, Daniela Sarfati, Pablo Saldarriaga, Bárbara y Fiorella Cayo. El jueves 23 de noviembre, la agrupación hizo su gran entrada en el escenario del Anfiteatro del Parque de la Exposición pasando las 21:00 horas, después que Alessia y Vambina Rovegno calentaran la noche.

Una vez que las hijas de Bárbara Cayo culminaron su presentación, una cortina de temas de los 90, que hacían evocar años de mucha adrenalina, separaron a los inquietos fanáticos de los cantantes que tanto esperaban. De pronto, en pantalla grande aparecieron imágenes de la fenecida telenovela Torbellino, donde se puede ver a unos tiernos y talentosos actores dando vida al grupo musical que más adelante, gracias al éxito, realizó numerosas giras nacionales e internacionales.

Es así como inició la cuenta regresiva para la gran salida de los artistas al escenario. ‘Torbellino’ fue el primer tema escogido, para luego continuar con sus demás éxitos como Corazón de la Ciudad, Solamente Tú, On The Boogie, Al límite, entre otros.

Emotivo homenaje a Diego Bertie

El momento nostálgico de la noche fue cuando los cantantes hicieron un alto para dedicar unas palabras a quien se fue en el 2022, dejando un vacío enorme en el corazón de muchos artistas que compartieron con él los escenarios y sets de grabación. Es así como los integrantes de Torbellino miraron al cielo y le dedicaron un homenaje a Diego Bertie.

Con gran emoción, Érika Villalobos, Marco Zunino, Gabriel Calvo, Daniela Sarfati, Pablo Saldarriaga, Bárbara y Fiorella Cayo interpretaron Los buenos tiempos, Qué difícil es amar y Caras nuevas, temas del fallecido artista. Recordemos que muchos de ellos trabajaron con el actor y cantante a lo largo de su carrera.

El artista de 54 años de edad, Diego Bertie falleció el pasado 5 de agosto después caer de un edificio ubicado en el distrito de Miraflores.

Sergio Magill hizo su aparición en el show

Una de las imágenes menos esperadas fue cuando Fiorella Cayo cantó el emblemático tema de Torbellino, Poco a poco. En la telenovela, Patty, personaje de Fiorella, se la cantó a su profesor, de quien estaba muy enamorada. Mientras interpretaba el tema, las escenas de aquellos momentos se podían ver en la pantalla grande, haciendo que el público se emocionara aún más con la canción.

De pronto, apareció Sergio Magill en escena. El actor de 46 se mostró ruborizado por las muestras de cariño, los aplausos y gritos eufóricos de las fans que recordaban a aquel profesor de música que interpretó en Torbellino. Mientras Germán y Patty se veían en pantalla grande, Sergio y Fiorella intentaban imitar las escenas.

El concierto de Torbellino se realizó el jueves 23 de noviembre, en el Parque de la Exposición.

El actor agradeció el cariño del público y el hecho que lo hayan invitado a este encuentro. “Quiero agradecerles a todos por venir, a la producción por invitarme a este show particular. Y aprovechar este reencuentro de unión entre peruanos para celebrar nuestra democracia a quienes la defienden. Gracias”. Dicho esto, se retiró del escenario, no sin antes saludar a cada uno de los cantantes y músicos.

El show contó con más invitaciones especiales, además de Santiago Magill. Estuvo Claudia Berninzon, quien también fuera integrante de la banda.

Marco Zunino envió un saludo a Laszlo Kovacs, también exmiembro de Torbellino. Al artista se le extendió la invitación para tener una pequeña participación en el concierto, pero no se pudo concretar.

Integrantes de Torbellino fueron sorprendidos por sus hijos

Después de haber interpretado su repertorio, minutos antes de culminar la presentación, los integrantes fueron sorprendidos por sus herederos. Los hijos de Érika Villalobos (actores de la telenovela Perdóname), las hijas de Bárbara Cayo (Alessia y Vambina, también cantantes), uno de los hijos de Fiorella Cayo (Facundo, actor y cantante), uno de los hijos de Gabriel Calvo (alejado del mundo artístico) y el hijo de Daniela Sarfatti (brillante en la guitarra eléctrica), entregaron todo de sí para pararse en el escenario juntos y cantar un par de temas de la agrupación.

De esta manera, los jóvenes les brindaron una especie de homenaje a sus padres por haber dejado huella con Torbellino. Los emocionados cantantes no dudaron en correr a abrazarlos. Pablo Saldarriaga saludó a su hija, quien no se animó a ser parte de la sorpresa, mientras que Marco Zunino indicó que no tiene hijos, pero tiene sobrinos a quienes ama mucho.

Con esa presentación culminó el encuentro de la agrupación que emocionó tanto en los años 90 y sigue arrancando suspiros. Fueron muchos quienes recordaron su época de niñez y adolescencia, dejándose llevar y cantar a todo pulmón los temas que presentó el show TBO - 25 años de Pasión y Fuego.