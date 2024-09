Pancho Rodríguez aclara por qué renunció a ‘EEG’ y su conflicto legal con ProTV: “No tenemos contrato”

Pancho Rodríguez dio detalles de su salida de 'Esto es Guerra' |Agranda TV - Youtube

Pancho Rodríguez, exparticipante de ‘Esto es Guerra’, ha hablado por primera vez sobre el conflicto legal que enfrenta con la producción del programa. En una reciente entrevista con Giancarlo Granda, el deportista explicó las razones que lo llevaron a abandonar el reality de competencia para unirse al reality chileno ‘Ganar o Servir’; una decisión provocó que ProTV le enviara una carta notarial.

La controversia surgió en junio de este año, cuando el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ reveló que ProTV Producciones había advertido a Pancho Rodríguez que, si no pagaba 450 mil soles como penalidad por incumplimiento de contraro, iniciarían acciones legales contra él. Destacaron que el chileno había firmado un acuerdo para trabajar en el reality de competencia desde enero hasta diciembre de 2024.

A pesar de la controversia, Pancho Rodríguez apareció en el reality ‘Ganar o Servir’ y evitó comentar sobre la polémica. En cambio, fueron sus abogados quienes, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, informaron que el ‘Pitbull’ estaba siendo asesorado para proteger sus derechos laborales.

Pancho Rodríguez se pronuncia tras renunciar a Esto es Guerra.

¿Por qué renunció a ‘Esto es Guerra’?

Después de meses de silencio, Pancho Rodríguez finalmente explicó las razones de su renuncia a ‘Esto es Guerra’, donde trabajó durante cinco años. El chileno reveló que, a pesar de haber logrado consolidarse en el reality de competencia de América TV, no se sentía completamente cómodo y anhelaba un cambio en su carrera televisiva.

“Me daba miedo renunciar a la estabilidad de ‘Esto es Guerra’, pero en el último tiempo no la estaba pasando bien. No me sentía cómodo en el programa, me sentía agobiado y sentía que necesitaba un cambio. Justo sonó el teléfono (por la propuesta de ‘Ganar o Servir’). Conversamos y llegamos a un buen acuerdo, solo quedaba en mí arriesgarme”, explicó en ‘Tiempo Muerto’.

Pancho Rodríguez explicó su salida de ‘Esto es Guerra’, donde trabajó por cinco años.

Pancho Rodríguez indicó que, para ese entonces, pensó que la productora de ‘Esto es Guerra’ no tendría problemas con aceptar su renuncia, dado que no tenía protagonismo en el reality. “No me estaban utilizando porque Facundo era mi dupla. Yo no estaba haciendo nada en el programa, no estaba como los otros años, de capitán y de protagonista”, explicó.

Por otro lado, el chileno aclaró que, antes de renunciar a ‘Esto es Guerra’, conversó con sus abogados, quienes le indicaron que no habría problemas en decir adiós al programa por el tipo de convenio que tenía con ProTV. “No tenemos un contrato laboral, nosotros trabajamos por prestación de servicios. Se nos paga por día trabajo, no estamos en planilla”, precisó Rodríguez.

Con todos estos factores a su favor, Pancho Rodríguez confesó que decidió renunciar a ‘Esto es Guerra’ con la intención de salir en buenos términos, similar a cómo lo hizo en su momento Facundo González, quien también dejó el programa para unirse a ‘Ganar o Servir’. Sin embargo, la productora no aceptó bien su decisión, lo que dio lugar al conflicto legal.

A pesar de la expectativa de una salida sin conflictos, Pancho Rodríguez enfrentó problemas legales con la productora del programa.

Fricciones con ProTV

En la entrevista, Pancho Rodríguez detalló cómo manejó su salida de ‘Esto es Guerra’ y las dificultades que enfrentó con ProTV Producciones. El chileno admitió que intentó dialogar con los altos mandos de la empresa para asegurar una salida amistosa. Sin embargo, únicamente pudo conversar con Peter Fajardo, con quien asegura tener una relación cordial.

“Quise hablar con los jefes, pero no pude hablar directamente con el dueño de la productora, así que hablé con el jefe directo del programa. Conversamos y creo que tuvimos una conversación linda, muy honesta. Yo tengo buena onda con Peter, nos dimos un abrazo cuando yo renuncié y él me dejó lo mejor. El tema es que yo no hablé con el dueño de la productora,” explicó Rodríguez.

Pancho Rodríguez revela detalles de su salida de ‘Esto es Guerra’.

El ‘Pitbull’ añadió que no pudo despedirse ni explicar su salida de ‘Esto es Guerra’ al dueño de ProTV Producciones, ya que se encontraba de viaje. “Yo le pedí que me llamara y me respondió: ‘no, no puedo’,” comentó Rodríguez. Esta falta de comunicación aparentemente marcó el inicio de su conflicto con la productora. Por eso, antes de partir, el chileno hizo un último pedido a la empresa.

“Cuando renuncié, les pedí que, por favor, no me atacaran. Traté de irme bien. Les dije que no me atacaran porque, si lo hacían, me iba a tener que defender, y no es lindo estar en una situación así con un programa al que yo quiero tanto,” mencionó.

Pancho Rodríguez, tras salir de 'EEG', se unió al reality 'Servir o Ganar'.