‘Lechucero’ del Metropolitano: horario, frecuencia y paradas del servicio que opera los viernes y sábados, de 11:30 p.m. a 4:00 a.m. (Imagen: Difusión)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), comunicó el lunes los detalles del servicio nocturno ‘Lechucero’ del Metropolitano para facilitar la planificación de los viajes. Este servicio está disponible los viernes y sábados, desde las 11:30 p.m. hasta las 4:00 a.m.

El servicio ‘Lechucero’ opera desde el terminal Naranjal, en Independencia, hasta el terminal Matellini, en Chorrillos, y viceversa. Los vehículos inician su recorrido a las 11:30 p.m. y la última salida es a las 4:00 a.m. La frecuencia de paso de las unidades es de 30 minutos, lo que asegura que cada estación tenga un horario fijo para la llegada y salida.

El trayecto inicia en la estación Matellini a medianoche, realizando paradas en Bulevar, Ricardo Palma, Canadá, Jirón de la Unión, UNI, Tomás Valle, y finalizando en Naranjal. En el sentido opuesto, el recorrido empieza en Naranjal a las 11:30 p.m. y sigue el mismo orden de paradas hasta Matellini.

Puedes consultar los horarios exactos de parada en cada estación, tanto para el trayecto sur-norte como para el trayecto norte-sur en los cuadros informativos:

El costo del pasaje del servicio ‘Lechucero’ del Metropolitano es de S/3.20, y se puede pagar con las tarjetas del Metropolitano o con tarjetas Lima Pass. Es importante tener en cuenta que el horario de operación puede variar debido a imprevistos o incidentes en la vía. Además, por razones de seguridad, no se permite el ingreso a personas en estado de ebriedad.

Esta información está disponible para ayudar a los usuarios a planificar sus desplazamientos nocturnos de manera efectiva.

¿Cómo recuperar saldo en caso de pérdida o robo de tarjetas?

La ATU tiene un nuevo sistema que permite a los usuarios del Metropolitano y Lima Pass recuperar el saldo de sus tarjetas personalizadas en casos de pérdida, robo o daño. Este servicio está disponible para todas las tarjetas, ya sean generales o preferenciales, incluyendo las universitarias y escolares.

Para recuperar el saldo de una tarjeta, los usuarios deben seguir un procedimiento específico. El primer paso es bloquear la tarjeta para evitar su uso no autorizado. Esto se puede hacer llamando al número 203-9000 (opción 1) o visitando uno de los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) ubicados en los terminales Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado.

Una vez bloqueada la tarjeta, el siguiente paso es adquirir una nueva, cuyo costo es de S/4,50. Este trámite debe realizarse de manera presencial en cualquiera de los centros de atención mencionados. En un plazo de hasta 48 horas, el saldo de la tarjeta bloqueada será transferido a la nueva.

Para quienes tienen tarjetas escolares y universitarias, es importante bloquear la tarjeta inmediatamente al darse cuenta de su pérdida o mal uso. Las tarjetas escolares, en particular, pueden ser confiscadas si son utilizadas por alguien que no sea el titular, lo que podría llevar a la pérdida del beneficio del medio pasaje. Es relevante tener en cuenta que los estudiantes no podrán solicitar una reposición de su tarjeta hasta después de un año, mientras que los universitarios y alumnos de institutos deberán esperar seis meses para hacerlo.

Además, la ATU realiza operativos sorpresa en las estaciones del Metropolitano para identificar y confiscar tarjetas que están siendo utilizadas por personas que no son sus propietarios. Desde febrero, se han retenido 1.593 tarjetas durante estos operativos.