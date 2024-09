El 55% de trabajadores considera que el talento no es algo que valoren las empresas en el Perú

La renuncia silenciosa afecta a buena parte de los trabajadores en el Perú, que buscan otro empleo al no sentirse identificados o motivados por las empresas. Créditos: BUMERAN

El 55% de los trabajadores en el Perú considera que el talento no es una de las cualidades que valoran las empresas en el Perú, mientras otro 31% se siente, actualmente, poco comprometido o nada comprometido con el puesto donde trabaja, según un recuente estudio de Bumeran.

La evaluación, que explica las razones de la denominada ‘renuncia silenciosa’ -desempeño laboral ajustado a los requerimientos por contrato, o lo ‘mínimo indispensable’-, explica que, en nuestro país, el 39% de trabajadores se siente “comprometidos” con el lugar donde trabajan, mientras un 31% se siente algo menos comprometido, pero todavía “aman su trabajo”.

Existe un alto índice de trabajadores poco conforme con el trabajo que realizan, por lo que estarían optando por la "renuncia silenciosa". Créditos: BUMERAN

Sin embargo, existe un 16% que se siente “poco comprometido”, es decir, trabajan lo ‘mínimo indispensable’, y otro 15% podría renunciar en cualquier momento. Entre las razones para este grupo, figura que un 33% se siente poco valorado, un 18% no se siente motivado, y un 15% porque tiene un entorno laboral “tóxico”, entre otros.

Es así que el 55% de los trabajadores se siente valorado por sus empleadores, mientras un 44% considera que los valores de la empresa no coinciden con los propios.

El estudio de Bumeran va más allá y revela que tres de cada diez peruanos hace lo mínimo indispensable o “hace cada vez menos” en su trabajo.

Los talentos peruanos no sienten valorados en su trabajo, según un estudio de Bumeran.

Otro número importante es el 64% de trabajadores que afirma “hacer horas extra”. Aunque el estudio no aclara si esas horas extra son pagadas o compensadas, si muestra un peligroso dato: que el 55% de los trabajadores, por lo general, empieza antes y termina después de su jornada laboral. Un 33% sí respeta su horario, y un 12% le da igual llegar tarde e igual irse temprano.

El 37% de peruanos hace lo ‘mínimo indispensable’

Ante este escenario, ¿cómo reaccionan los trabajadores en el Perú? Bumeran señala que solo el 55% de los trabajadores peruanos se pliega optativamente a un proyecto que no tiene nada qué ver con su rol, es decir, algo que no aceptaron en su contrato. Un 38% lo hace solo si el jefe se lo ordena, y un 7% no aceptaría una tarea de este tipo.

Los trabajadores desmotivados o en proceso de "renuncia silenciosa" son un desafío para los especialistas de recursos humanos. Créditos: BUMERAN

Pero, ¿y qué sucede si surge algo fuera del horario laboral? El 74% evalúa si es realmente necesario quedarse o asumir ese trabajo antes de hacerlo, el 19% lo asume sin problemas en el momento que sea, y un 7% lo deja para el día siguiente.

¿Y si llega un correo electrónico del jefe fuera de horario? Igualmente, el 62% evalúa primero antes de atenderlo, mientras un 21% lo dejan para otro momento del día, y el 17% lo deja para el día siguiente.

La "renuncia silenciosa" es entendida como el trabajo que realiza un colaborador poco comprometido y que espera el mejor momento para irse.

Aquí viene el dato crucial: el 57% de trabajadores peruanos no se siente motivado en su trabajo, por lo que un 22% no se siente emocionado o mo asumiría un nuevo proyecto para la empresa en caso surgiera.

Del mismo modo, el 37% de estos reconoce que permanece en un empleo “haciendo lo mínimo indispensable” -lo que se conoce como ‘renuncia silenciosa’, para Bumeran-, sobre un universo que, además, arroja un 32% que siente así “hace más de un año” y un 23% que no tiene claridad desde cuándo.

Talento, trabajo y Recursos Humanos: a ponerse la camiseta

Esto es un verdadero problema para las agencias de Recursos Humanos, pues el 85% de los profesionales del ramo afirma haber visto gente en la organización que solo hace lo mínimo indispensable en su horario. Esto contrasta poderosamente con el 69% de trabajadores disconformes que, según el reporte de septiembre, está buscando otro trabajo.

El 17% de los especialistas manifesta que esta tendencia de hacer el ‘mínimo indispensable’ alcanza a la mitad de los trabajadores de la empresa, y el 13% considera que la renuncia silenciosa toca a uno de cada cinco empleados.

La "renuncia silenciosa" alcanza también al 64% de peruanos que hace horas extra.

No obstante, solo el 30% de especialistas de recursos humanos acepta que el problema pasa por falta de motivación, pues un 51% considera que este desánimo se da por falta de compromiso, desinterés personal o salarios insuficientes. Es decir, factores que son ajenos a su rol como nexo entre la empresa y sus trabajadores.

Al reconocer esta situación, el 30% de los especialistas evalúan una distribución de las tareas para “asegurar una carga de trabajo justa y desafiante”, mientras un 22% toma acciones disciplinarias contra estos trabajadores que dan “lo mínimo indispensable”. Otro 22% busca hacer un feedback de los trabajadores, un 13% consigue coachs y otro 13%, simplemente, no hace nada.

