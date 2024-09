Keiko y Kenji, los hijos de Alberto Fujimori que aspiraron a seguir con su legado político

El expresidente de la República, Alberto Fujimori, falleció a los 86 años. Sin embargo, el apellido se mantuvo vigente en los últimos 20 años en el campo político, debido a que dos de sus cuatro hijos aspiraron a seguir con su legado. Keiko Sofía y Kenji Gerardo son los rostros más visibles de la dinastía Fujimori e incluso lograron ocupar un escaño en el Congreso, aunque en tres oportunidades uno de ellos intentó llegar a Palacio de Gobierno, pero no lo logró.

Keiko Sofía ingresó a la política peruana desde muy joven, precisamente, a manos de su padre. En 1994, el entonces presidente Alberto Fujimori era acusado de agresiones por su propia esposa, Susana Higuchi. Es así como la hija mayor de ambos se convierte en la primera dama más joven en América Latina en los últimos 20 años.

Kenji Gerardo es el menor de los hermanos. Cuando su padre llegó a ser presidente de la República solo tenía 10 años. Fuentes cercanas de Palacio de Gobierno revelaban que era conocido como un “jovencito complicado” y “rebelde”. Sin embargo, a sus 26 años la política lo había conquistado, por lo que postuló sin éxito para liderar la región Lima.

Susana Higuchi y Alberto Fujimori Foto: AP Photo / Marcelo Salinas

De esta manera, la vida de ambos hermanos Fujimori Higuchi tuvo mayor presencia en la política, pero también grandes cuestionamientos. No obstante, uno de estos años, este vínculo se rompería: Kenji y Keiko se pelearon y traspasaron el ámbito político para ingresar al judicial.

Tres fallidas postulaciones de Keiko

Desde que Keiko se convierte en primera dama, su aparición era más frecuente, debido a que acompañaba a su padre a las actividades como mandatario. Sin embargo, la hoy lideresa continuaría un legado marcado por la corrupción, violaciones de derechos humanos y un autogolpe de 1992 que cometió Alberto Fujimori, por lo que fue sentenciado hasta 25 años de prisión.

El exdictador salió en libertad en el 6 de diciembre en el 2023, luego del fallo del Tribunal Constitucional a favor de Fujimori.

Higuchi reveló que las donaciones de Japón eran escogidas por los hermanos de su esposo e incluso por él, la finalidad habría sido quedarse con la ropa en buen estado. Además, fue cuestionada cuando reemplazó a su madre, quien denunció haber sido torturada por Alberto Fujimori, pero Keiko no la apoyó y la calificó como “inestable”.

“El Gobierno de mi padre no fue una dictadura, pero reconozco que por momentos fue autoritario”, dijo Keiko cuando fue consultada en el 2021 por la gestión de su progenitor.

Alberto Fujimori y su hija Keiko Fujimori Foto: GETTY IMAGES

A pesar de ello, postuló a las elecciones congresales 2006 para buscar ocupar un escaño con el partido de Alianza por el Futuro. En estas contiendas electorales se convierte en la parlamentaria más votada con 602 mil 869 votos. Durante su legislatura, faltó 500 días al Congreso; es decir, cerca de 17 meses.

En miras para postular a las elecciones presidenciales, Keiko anunciaba la fundación de su nuevo partido Fuerza 2011, logrando registrarse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por ello, inicia su campaña política para intentar llegar donde un día estuvo su padre. Con esa misma esperanza logró pasar a segunda vuelta junto a Ollanta Humala Tasso.

Una segunda vuelta que las encuestas anunciaban un empate técnico entre ambos candidatos. Sin embargo, Humala Tasso se impuso con 51,49 % frente a 48,51 %, Keiko aceptó que perdió. Una primera derrota.

Keiko Fujimori perdió por primera vez contra Ollanta Humala. Foto: Andina

La segunda vendría en el 2016, pero esta vez postularía con Fuerza Popular -era el mismo partido, solo un cambio de nombre-. Sin embargo, ese año su agrupación política era acusada de haber infringido la ley electoral tras otorgar táperes con su logo que habría tenido dinero.

Una descalificación del líder César Acuña Peralta y Julio Guzmán, posicionaban a Keiko como una de las candidatas con mayor preferencia. Esta vez, volvería a pasar a la segunda vuelta, pero con Pedro Pablo Kuczynski (PPK), dejando atrás a Verónika Mendoza y a los expresidentes, Alan García y Alejandro Toledo.

Kuczynski le ganó a Keiko en la segunda vuelta, por lo que tuvo que reconocer su derrota una vez más. No obstante, ganó el poder Legislativo, desde ahí se le consideraba como la líder de la oposición, apoyando junto a su bancada de mayoría (73 congresistas) una vacancia presidencial.

Keiko Fujimori perdió por segunda vez contra Pedro Pablo Kuczynski. Foto: Andina

La figura de la lideresa de Fuerza Popular pasaba del ámbito político al judicial. A ella se le investigaba por presuntos actos de corrupción y lavado de activos. De acuerdo con la tesis fiscal, la campaña presidencial del 2011 fue financiada con supuestos aportes ilícitos: Caso Cócteles. Ante ello, en octubre del 2018, dictan prisión preliminar por diez días contra Keiko Fujimori, pero a los siete fue liberada.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva, debido a que argumentaban a que habría graves indicios de convicción. El 31 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho respaldó el pedido de la Fiscalía, por lo que la exprimera dama se iba a prisión hasta que duren las investigaciones.

Luego de ello, se apeló a la decisión, pero esta fue rechazada. No obstante, el 4 de julio de 2019, su hermana Sachi interpuso un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. En noviembre, se declaró fundado este pedido y Keiko recuperó su libertad a los cuatro días.

El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Foto: Andina

A solo dos meses después, el 29 de enero, la hija de Alberto Fujimori volvería a la cárcel por “peligro de fuga” y “obstrucción a la justicia”. El Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa. Sin embargo, volvió a salir en libertad tras la pandemia por el coronavirus, pero continuará siendo investigada bajo comparecencia con restricciones

A pesar de ello, Keiko se volvió a presentar en las elecciones presidenciales del 2021. En esta ocasión, pasaría a la segunda vuelta con un candidato que se encontraba en el último puesto para las encuestadoras, por lo que su aparición fue sorpresiva.

Pedro Castillo -el profesor chotano- sería su gran contrincante en esta oportunidad. En la segunda ronda, Fujimori tuvo gran apoyo de la capital, pero su opositor había ganado posición en las provincias. Y por tercera vez, una derrota más.

Pedro Castillo ganó a Keiko Fujimori por tercera vez en las elecciones presidenciales. Foto: Andina

Este fracaso no fue reconocido por su partido, por lo que aseguraron que hubo “fraude” en estas contiendas. Sin embargo, se confirmó que su denuncia no procedía. No se pudo comprobar. Pero, para Keiko Sofia esto aún no acabaría, su intención es seguir el legado de padre.

Kenji Fujimori

El menor de los Fujimori también se acercó a la política, al igual que su padre y su hermana. En principio, no logró ganar los votos populares, pero postuló a las elecciones 2011, donde consiguió un escaño y se convirtió en el congresista más votado. En el 2016, apostó por la reelección en el Parlamento y así fue. Otra vez se posicionó como el legislador con mayor respaldo.

Sin embargo, en el 2018, su carrera política fue cuestionada luego de difundirse un video donde se negociaba la liberación de su padre a cambio de votos de algunos parlamentarios con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien temía por una segunda vacancia. Kenji Gerardo solicitaba entrega de obras públicas.

Kenji Fujimori fue el congresista más votado. Foto: Andina

Este caso fue denominado los ‘Mamanivideos’, precisamente, porque fue grabado por la cámara de un reloj por el fallecido congresista Moisés Mamani. Este material audiovisual se hizo público y terminaron con el gobierno de Kuczynski, quien renunció a la Presidencia de la República.

Esta situación pasó a la vía judicial, donde se le halló responsable del delito de tráfico de influencias cuando era parlamentario. Es así como el menor de la dinastía Fujimori podría pasar cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

Todo indicaría que la investigación y la difusión de este video fuese el fin de su aspirado legado. En su intervención, en la audiencia, indicó que “no quería saber nada de la política”, donde culpaba al partido liderado por su hermana de este caso.

Alberto Fujimori y su hijo tras su alta médica. Foto: Andina/ Eddy Ramos

“Lo digo con el corazón en la mano, desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política”, manifestó en noviembre de 2022.

Una reconciliación por el poder

Cuando se difunden los ‘Mamanivideos’, Keiko Fujimori decidió alejarse de su hermano y padre, pese a que el expresidente había recuperado su libertad. De acuerdo con la información de La República, la lideresa ya tenía conocimiento de este material y fue quien habría autorizado su contenido.

Fuentes cercanas al medio detalló que Keiko fue advertida de que podría traer consecuencias judiciales en contra de su propio hermano, pero poco le habría importado. En este sentido, ordenó que se difunda la denuncia. “¡Que se joda! ¡Saca el video ahora!”, sentenció.

Sin embargo, en abril de 2019, la reconciliación entre los dos hermanos Fujimori llegaría. El encuentro público en las afueras del penal de mujeres de Chorrillos. Con un abrazo confirmaron su acercamiento.

“El día de hoy, luego de dos años, hemos tenido un reencuentro con mi hermana en casa de mi mamá, fue una conversación franca y sincera”, escribió Kenji.