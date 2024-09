Magaly Medina cubrirá show de ‘Hablando Huevadas’ en el Madison Square Garden: “Será un momento histórico”

Magaly Medina anuncia que su programa cubrirá show de Hablando Huevadas en New York. Magaly TV La Firme

En la última edición del 10 de septiembre de Magaly TV La Firme, Magaly Medina se tomó unos minutos para anunciar que su programa será el único medio peruano que podrá cubrir las incidencias del show que Jorge Luna y Ricardo Mendoza brindarán en el Madison Square Garden.

Con gran entusiasmo, la conductora indicó que su equipo ya partió a New York para ser parte de este show, al que catalogó “un momento histórico”

“Los ‘Hablando Huevadas’ ya partieron hacia Nueva York para su presentación del viernes en el Madison Square Garden. Un equipo mío también ya partió a New York y mi productor está partiendo mañana (miércoles). Somos los únicos invitados oficiales de Hablando Huevadas”, indicó la conductora de TV, haciendo caso omiso a las polémicas que rodean a los conductores.

Asimismo, señaló que, si bien es cierto, los conductores han sido presa de sus ampays y hasta los ha criticado duramente, no puede negar el éxito que tiene ‘Hablando Huevadas’, pese al humor que es tan criticado.

“Los he criticado, ampayado, los he tirado al piso, pero también reconozco el talento. A mí me parecen talentosos, porque la gente no es bruta, la gente sigue y aplaude a los que los hace reír y los distrae. Son los ídolos del momento. Ahora van a decir que soy la sobona de los Hablando Huevadas, pero no lo soy, y ellos lo saben muy bien. Cuando tengo que ampayarlos los ampayo, pero no dejo de reírme con las cosas que hace en su show”, indicó Magaly Medina, dando paso a una secuencia del programa.

En cuanto a los cuestionamientos sobre el estilo de humor de ‘Hablando Huevadas’, Magaly Medina aceptó estos señalamientos, resaltando que hay público para todos, no por nada han logrado sold out en el show que brindarán los conductores de New York.

“Esto me parece un hito. Ningún peruano había llenado el Madison Square Garden, y nos sentimos felices de que éste sea el único equipo periodístico autorizado a grabar todos los incidentes de este evento que definitivamente es histórico para los peruanos y para ellos también”, señaló Magaly Medina.

“No tienen un guion, cuentan sus anécdotas pero a su especial manera de contarlas. No son políticamente correctos, nada correctos, pero nos hacen reír”, acotó.

‘Chiquiwilo’ cuestiona conexión entre Jorge Luna, Ricardo Mendoza y Andrés Hurtado

En medio de graves acusaciones contra Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, que incluyen tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos, el youtuber ‘Chiquiwilo’ ha lanzado serios cuestionamientos sobre la relación del controversial personaje con Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los populares conductores del programa ‘Hablando Huevadas’.

En su último podcast, ‘Chiquiwilo’ abordó lla situación legal de Andrés Hurtado, quien enfrenta una orden de impedimento de salida del país y una posible investigación por parte del Ministerio Público.

‘Chiquiwilo’ sugirió que la adquisición del Teatro Canout por parte de Luna y Mendoza podría estar relacionada con influencias externas, en el contexto de la rapidez de la transacción y los problemas legales de Hurtado. “Compraron el Canout, ¿qué tan rápido? ¿Con 10 inmobiliarias en espera? ¿Y justo aparece ‘Chibolín’ con el tráfico de influencias?”, cuestionó ‘Chiquiwilo’, insinuando que la dupla podría haber recibido ayuda indebida para adquirir el local donde hace sus presentaciones.

'Chiquiwilo' cuestionó la relación entre Andrés Hurtado y los creadores de 'Hablando Huevadas'. Captura/Youtube

Carlos Orozco también comentó las declaraciones de ‘Chiquiwilo’, permitiéndose hacer algunas hipótesis.

“Hace poco, cuando estaban recolectando firmas para revocar al alcalde de Miraflores, salieron ellos [por Ricardo Mendoza y Jorge Luna] diciendo que no den sus datos ni firmen cualquier cosa. Otra arista viene de mi mero sentido común, cuando tú vienes un venue abierto al público, te conviene estar bien con las autoridades correspondientes. Ojo que el alcade de Miraflores es del partido Renovación Popular. ¿Y cuál es el partido que más gasta en media training con Chibolín? Renovación Popular”, teorizó el periodista.

