⁠’Hablando Huevadas’, el espectáculo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza que rompe todos los récords y deja millonarias ganancias. Instagram. Ricardo Mendoza.

La comedia peruana ha dado un paso histórico luego de que Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los creadores del popular show de comedia ‘Hablando Huevadas’, anuncien su primer show en el Madison Square Garden de Nueva York.

Este emblemático recinto, conocido por acoger a algunos de los nombres más grandes de la música y el entretenimiento a nivel mundial, será el escenario donde los comediantes peruanos llevarán su irreverente estilo de humor.

Para cualquier artista, presentarse en el Madison Square Garden es un hito que marca un antes y un después en su carrera. Este recinto, con capacidad para más de 20 mil personas, ha sido testigo de presentaciones memorables de artistas de la talla de Madonna, The Rolling Stones, y Michael Jackson.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ llegan al Madison Square Garden con su show. Instagram

Ahora, Jorge Luna y Ricardo Mendoza se unen a esta lista de leyendas, demostrando que el humor peruano tiene un espacio en los escenarios más importantes del mundo.

Ricardo Mendoza expresó su emoción en redes sociales, señalando que este logro es la realización de un sueño que muchos dudaron que alcanzaran. “Muchos nos dijeron que no... Pero a palabras necias... ¡Qué emoción!”, escribió Mendoza en un comentario lleno de gratitud y orgullo. Por su parte, Jorge Luna también compartió su emoción con sus seguidores, utilizando emoticones que reflejaban su alegría y entusiasmo.

Los inicios de ‘Hablando Huevadas’

‘Hablando Huevadas’ comenzó como un proyecto de stand-up comedy de los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza en 2019. Ricardo venía de hacer sus shows por manera independiente y de trabajar en la televisión junto a Carlos Álvarez y Fernando Armas, mientras que Jorge manejaba su taxi de día para en la noche realizar sus shows.

Ambos, con experiencia en el mundo de la comedia y en presentaciones en vivo, decidieron unirse para crear un espacio donde pudieran expresar su humor irreverente y sin censura, algo que no siempre era posible en los medios tradicionales.

El proyecto nació de la necesidad de tener un espacio propio donde pudieran hablar con total libertad sobre cualquier tema, sin las limitaciones que a menudo impone la televisión o la radio. La idea era sencilla: dos amigos en un escenario, hablando de temas cotidianos, noticias, experiencias personales, y haciendo comentarios sarcásticos y a menudo polémicos.

El formato del show, que comenzó con presentaciones en vivo en teatros locales de Lima, rápidamente ganó popularidad por su estilo directo, ácido y desenfadado. Aprovechando el éxito de estas presentaciones, Luna y Mendoza decidieron grabar sus shows y compartirlos en YouTube, plataforma que amplió enormemente su alcance.

⁠'Hablando Huevadas’, el espectáculo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza inició en el 2019 en YouTube.

¿Cuánto ganan Jorge Luna y Ricardo Mendoza?

El ingreso exacto de Jorge Luna y Ricardo Mendoza con su show ‘Hablando Huevadas’ no es público, pero hay varios factores que sugieren que sus ganancias son significativas. Como las entradas para sus shows en vivo: El dúo de comediantes llena teatros en Perú y en otros países con comunidades peruanas. El precio de las entradas varía según el lugar y la ubicación. En sus shows en teatro Canout que tiene un aforo de 480 personas; sus entradas pueden ir desde S/.70.00 hasta los S/. 420.00.

Además, tienen su canal de YouTube, que cuenta con más de 5 millones de suscriptores, genera ingresos a través de la monetización por anuncios. La cantidad exacta depende de la cantidad de visualizaciones y la tasa de CPM (costo por mil impresiones), pero canales de esta popularidad pueden ganar miles de dólares mensuales solo en esta plataforma.

Eventos privados y gira internacionales contratos: Los comediantes también podrían obtener ingresos por presentaciones privadas y giras internacionales, ya han hecho una por Europa y Estados Unidos.

Otro aspecto es los patrocinios y publicidad: A pesar de que en un inicio no tenían patrocinadores, ahora hay ciertas marcas que los acompañan, obteniendo ingresos por patrocinios de marcas que se anuncian en su show o en sus redes sociales. Los patrocinios pueden variar en cantidad, pero con su alcance, estos pueden ser lucrativos.

Y finalmente está el merchandising: Es probable que también generen ingresos adicionales a través de la venta de productos relacionados con el show, como camisetas, agendas, poleras, gorras y otros artículos que tengan la marca ‘HH’.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza analizan el retiro de Hablando Huevadas. (YouTube)

Y recientemente, los comediantes peruanos han alcanzado un nuevo hito en su carrera al lograr un sold out para su próximo show en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, que se realizará el próximo 13 de septiembre.