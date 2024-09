Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta no podrán abandonar el Perú: PJ ordena impedimento de salida del país por 15 días

El conductor de televisión y la fiscal enfrentan serias acusaciones de tráfico de influencias y cohecho. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

A la alerta de Migraciones se sumó el impedimento de salida del país contra el conductor de televisión Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta, fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos. La medida impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria también alcanza a Augusto Javier Miu Lei y Francisco Iván Siucho Neira, sindicados como algunos de los favorecidos por el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ y la magistrada.

“Dictar impedimento de salida del país por el plazo de quince días que se computará desde el 9 al 24 de septiembre del 2024 contra los investigados. [...] Ofíciese al Jefe de la División de la Policía Judicial y a la Oficina General de Administración y Finanzas - Trámite Documentario de la Superintendencia Nacional de Migraciones para el registro de la medida y conocimiento de las unidades policiales a nivel nacional”, menciona la resolución a la que accedió Infobae Perú.

En el requerimiento solicitado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se menciona que el plazo de 15 días es considerado razonable en el marco de la investigación preliminar por tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

La solicitud fiscal se realizó luego de la entrevista a Ana Siucho, en la que relató que su primo le habría solicitado a su hermano que le consulte al cómico si podía ayudarlo con una investigación seguida en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Asimismo, se consignó como elementos de convicción el retorno de 200 kilos de oro incautados a Miu Lei a cambio de un millón de dólares, y el pedido de 100 mil dólares para cerrar un proceso de lavado de activos en contra de Iván Siucho.

¿Qué dijo la fiscal Elizabeth Peralta?

Ante las graves acusaciones, la fiscal Elizabeth Peralta brindó su descargo en Contracorriente, donde reconoció una amistad con Andrés Hurtado. Sin embargo, mencionó que fue utilizada y que, si bien se reunió con los Siucho, no sabía que estaban siendo investigados por lavados de activos.

“Él (Andrés Hurtado) me llama y me dice: ‘Vente a mi casa’. Cuando llego (a su casa), encuentro a dos señores, soy fiscal de lavado de activos, pero yo no sabía que eran los señores Siucho. Yo no sabía que ellos estaban siendo investigados, lo desconocía. Yo he ido, prácticamente, a una emboscada de Andrés Hurtado”, manifestó.

Asimismo, se refirió al millón de dólares e indicó que no recibió nada. Incluso, mencionó que no tenía la potestad de devolver dicho material incautado.

“Jamás recibí un sol por parte de ese señor. Y tampoco nunca me pidió un favor. Tengo más de 40 años en el Ministerio Público, tengo una trayectoria impecable y nunca he estado metida en escándalos. La incautación que dice la señorita (Ana Siucho) es de 100 kilos, pero fueron 200 y eso lo hizo la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía de Medio Ambiente de Trujillo”, añadió.

