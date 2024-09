Magaly Medina se pronunció sobre el lujoso regalo que le hizo Andrés Hurtado y defendió su cariño a Josetty

Magaly Medina se pronunció sobre el lujoso regalo que le hizo Andrés Hurtado, y defendió a Josetty. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la edición del 9 de septiembre de Magaly TV La Firme, la popular conductora Magaly Medina abordó nuevamente las especulaciones en torno al lujoso regalo que recibió de Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, en el año 2021. En su programa, Medina fue contundente al negar cualquier vínculo cercano con el ahora expresentador.

Ella aseguró que la costosa cartera Gucci no tuvo ningún significado importante para ella. La periodista también aprovechó para aclarar qué hizo con el regalo, respondiendo a las críticas que surgieron tras el reciente escándalo de Hurtado sobre tráfico de influencias y cohecho. En su momento, la conductora recibió el regalo durante una transmisión en vivo y, visiblemente sorprendida, mostró el diseño del accesorio a su audiencia.

“Hoy es noche de sorpresas. Miren la carterita Gucci, auténtica, que me ha llegado. ¿Saben quién me la mandó? ¡Se caen patas arriba: Andrés Hurtado!”, dijo en aquel entonces con ironía. En redes sociales, Magaly también expresó su desconcierto ante el obsequio de Hurtado, comentando: “¿Andrés, tienes fiebre? ¿Has chequeado tu temperatura? ¿Todo bien? No sé por qué me la regala, pero me lo merezco, ¿no? Te la acepto”.

El expresentador de Panamericana televisión, por su parte, justificó el regalo como una muestra de agradecimiento por el cariño que Medina siempre había mostrado a sus hijas, Josetty y Génesis Hurtado. “Es una forma de ser agradecido por tanto cariño que le da una gigante a mis hijas, cual padre con sentimiento debe ser agradecido”, escribió en su momento el popular ‘Chibolin‘.

Sin embargo, las críticas y rumores no tardaron en surgir, sugiriendo que existía una relación cercana entre ellos tras el reciente escándalo que involucra a Hurtado en acusaciones de haber actuado como intermediario entre los hermanos Siucho Neira, acusados de integrar una organización criminal dedicada a la exportación ilegal de oro hacia Estados Unidos, junto a la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur, Medina sintió la necesidad de aclarar nuevamente su postura.

Durante su programa, la conductora fue tajante al negar cualquier vínculo más allá del ámbito profesional con el presentador y rechazó los rumores que sugerían que el regalo estaba relacionado con favores o acuerdos ocultos. “Él a mí no me ha pagado nada, no me ha hecho favores”, aclaró Medina. “Dicen que me regaló una cartera. ¿Ustedes creen que me van a comprar con una cartera?”.

Magaly también explicó lo que hizo con el lujoso accesorio, revelando que lejos de conservarlo, decidió sortearlo entre sus seguidores en redes sociales. La conductora dejó claro que no tenía ningún interés en quedarse con un regalo que no le significaba nada. “No me quise quedar con eso. Los regalos los recibo de quien yo quiero y me quedo con los regalos que aprecio, pero no de la gente de la farándula”, afirmó Medina.

La figura de ATV también aprovechó el espacio para referirse a su relación con Andrés Hurtado y aclarar que, a pesar de no tener una amistad con él, su vínculo ha sido distinto con sus hijas, especialmente con Josetty Hurtado, a quien conoce desde que era una niña. “Yo conozco a Josetty desde que era una niña, siempre la hemos recibido en el programa”, comentó Medina, aclarando que su respeto y cariño por Josetty no se traduce en una relación cercana con Hurtado.

Además, Medina destacó el trabajo y esfuerzo de Josetty, quien ha conseguido posicionarse como influencer y trabajar con varias marcas internacionales. La conductora resaltó la independencia de la también actriz y cómo ha logrado abrirse camino por sí misma. “Josetty es una chica trabajadora, estudió en Estados Unidos y se ha abierto camino sola como influencer. Maneja muchas marcas y eso es fruto de su esfuerzo. No hay que ser miserables y reconocer el éxito de otros”, mencionó Medina, dejando claro que admira el éxito de la hija de Hurtado y que su relación es netamente profesional.

