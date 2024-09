Magaly Medina desmiente influencia de Andrés Hurtado en sus problemas legales: “¿Qué juicio he ganado?”

Magaly Medina descarta ayuda de Andrés Hurtado para favorecerse en Poder judicial. (Captura: Magaly TV La Firme)

Durante la emisión del 9 de septiembre de Magaly TV La Firme, la popular conductora Magaly Medina dedicó parte de su programa a desmentir las acusaciones que la vinculan con un supuesto apoyo de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, en los procesos judiciales que enfrenta. En un discurso enérgico, Medina negó categóricamente haber recibido beneficios o ayuda en sus múltiples juicios, insistiendo en que los rumores carecen de fundamento.

Como se sabe, el nombre del conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ ha sonado durante la semana tras ser implicado en el caso de los hermanos Siucho y posibles actos de minería ilegal. El presentador, en más de una ocasión, se ha jactado de ser una persona influyente, pero esta vez fue expuesto por Ana Siucho, quien reveló que el exactor cómico sí le hizo algunos favores a su hermano, pero a cambio de sumas millonarias de dinero.

Magaly comenzó su declaración haciendo una reflexión sobre los procesos legales en los que ha estado involucrada. “¿Qué juicio es que yo gano? A ver, dígame. Si todos los juicios los pierdo”, expresó con ironía, dejando claro que, lejos de recibir un trato favorable, ha tenido que enfrentar las consecuencias de cada disputa legal. En particular, mencionó su reciente caso contra el actor Lucho Cáceres, en el cual presentó un recurso de habeas corpus alegando que no se le permitió defenderse debidamente y que se violó el debido proceso.

Magaly Medina descarta ayuda de Andrés hurtado para favorecerse en Poder judicial. (Captura: Magaly TV La Firme)

“El habeas corpus fue rechazado, pero voy a seguir luchando y ahora llevaré mi caso al Tribunal Constitucional”, explicó, mostrando su determinación de seguir adelante en busca de justicia.

La figura de ATV criticó enérgicamente a quienes, según ella, están tratando de difamarla e involucrarla en las denuncias por tráfico de influencias contra Hurtado: “Hay gente que de alguna forma quiere enlodarme como sea. No sé si tanto miedo me tienen porque soy una persona que está tantos años en televisión, porque mi programa es el más visto de espectáculos en el Perú”.

Mandó mensaje a sus detractores

Por otro lado, la conductora destacó que, a pesar de las controversias y las críticas, su programa sigue siendo líder en audiencia, lo que podría ser la razón detrás de los ataques en su contra. Asimismo, Magaly aprovechó para responder a las especulaciones sobre su reciente galardón en los premios Martín Fierro, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo del entretenimiento argentino.

Magaly Medina descarta ayuda de Andrés hurtado para favorecerse en Poder judicial. (Captura: Magaly TV La Firme)

Se había rumoreado que Andrés Hurtado podría haber influido en su premio, lo cual Medina negó rotundamente. “No ves que a mí Chibolín me habrá regalado el Martín Fierro. Los periodistas argentinos de televisión saben bien quién soy. No fui invitada de él, ni él me regaló nada”, declaró con firmeza. Medina aclaró que el premio fue una decisión de los organizadores argentinos, quienes incluso cubrieron sus pasajes para asistir a la ceremonia. “Me pagaron hasta los pasajes. Ellos, los argentinos. No Chibolín”, reiteró, desestimando cualquier insinuación de favoritismo.

Finalmente, la presentadora lanzó un mensaje contundente a sus detractores: “Cuando tengan que hablar, hablen con pruebas. Para difamar, echar barro, no. Acá, en este programa, acostumbramos a hablar con pruebas. Si no las tengo, prefiero no hablar”.

Magaly lanza advertencia sobre información del productor de Andrés Hurtado. | ATV

Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta no podrán abandonar el Perú

Hace poco, el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, y Elizabeth Peralta, fiscal especializada en delitos de lavado de activos, tienen prohibido salir del país, según una medida del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Esta restricción también afecta a Augusto Javier Miu Lei y Francisco Iván Siucho Neira, quienes están vinculados al caso. La decisión responde a la necesidad de asegurar la presencia de los implicados en la investigación sobre presuntos delitos financieros.

Andrés Hurtado y la millonaria vida que lleva y no es declarada a Sunat.