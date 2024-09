Una fortuna millonaria, detenciones y supuestas estafas: las polémicas que marcaron a Andrés Hurtado

El presentador enfrenta críticas por estafas y promesas incumplidas, mientras se revela su fortuna de 180 millones de dólares. (Composición: Infobae)

El nombre de Andrés Avelino Hurtado Grados, popularmente conocido como ‘Chibolín’, se encuentra envuelto en una serie de controversias legales que marcaron su carrera mediática. Conocido por sus imitaciones cómicas en televisión, el presentador ha transitado del entretenimiento al escándalo en múltiples ocasiones. Uno de los últimos episodios más resonantes de su vida pública es su presunta implicación en tráfico de influencias.

El programa Beto a Saber reveló nuevas evidencias que vinculan a Hurtado con una presunta red de tráfico de influencias. Según el informe, el presentador habría actuado como intermediario entre los hermanos Siucho Neira y la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur. En el reportaje se presentaron capturas de pantalla de una videollamada en la que se observaba a Hurtado conversando con ambas partes. Aunque él negó cualquier participación en actos ilícitos, el mismo programa mostró una fotografía en la que Hurtado aparece junto a Elizabeth Peralta y los hermanos Iván y Roberto Siucho, acusados de integrar una organización criminal dedicada a la exportación ilegal de oro hacia Estados Unidos.

Implicado en una denuncia por estafa

Andrés Hurtado podría ir por 29 años a la cárcel.

Pero este no fue el único escándalo judicial que rodea a Andrés Hurtado. En el 2015, en su retorno a la televisión, tras once años alejado del medio, estuvo acompañado de una polémica denuncia por estafa. Los esposos Lizeth y Eduardo Dunant, exsocios del presentador, lo acusaron de haberles estafado con una suma de 185 mil dólares, casi medio millón de soles. Según el testimonio de la pareja, dicho dinero fue entregado para invertir en el relanzamiento del circo de ‘Chibolín’ y su hija Yosetty durante las Fiestas Patrias, pero el espectáculo nunca llegó a realizarse.

De acuerdo a la denuncia presentada, el dinero fue entregado en efectivo, sin firmar ningún documento que respaldara el préstamo. Lizeth Dunant declaró que se dejó llevar por las promesas del artista, quien le aseguró que su inversión estaba garantizada.

El conflicto escaló cuando Hurtado solicitó un segundo desembolso de 100 mil dólares adicionales para el supuesto circo, sumando un total de 185 mil dólares. Sin embargo, el presentador solo reconoció una deuda de 85 mil dólares, lo que generó una disputa legal.

La situación se tornó aún más tensa cuando Hurtado acusó a los esposos Dunant de haber contratado sicarios para amenazarlo a él y a su familia. ‘Chibolín’ aseguró, en ese momento, que sus tres hijas no estaban seguras, alegando que recibió una llamada alertándolo sobre un posible atentado.

La promesa incumplida a los niños con cáncer

Andrés Hurtado con personas que padecen cáncer en su programa. (VIDEO: Twitter)

Otro de los episodios más criticados en la carrera de Andrés Hurtado ocurrió en febrero de 2022, cuando, durante la transmisión en vivo de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, recibió una llamada del entonces presidente Pedro Castillo. En esa conversación, se comprometió a recibir en Palacio de Gobierno a un grupo de niños con cáncer y un cheque de más de 4 mil millones de soles

Este gesto quedó grabado en la memoria de muchos, especialmente de las madres de los niños afectados, quienes lloraron de emoción frente a las cámaras. Sin embargo, esta promesa nunca se materializó. Según el informe de Beto a saber, Hurtado y Castillo habrían montado un “espectáculo televisivo”, mientras los fondos prometidos jamás llegaron a los pequeños pacientes oncológicos.

En la entrevista del último lunes, Beto Ortiz cuestionó duramente por su implicación en el caso de los niños con cáncer, calificando el episodio como uno de los más oscuros de su carrera. Hurtado, en su defensa, afirmó que fue traicionado por Pedro Castillo, a quien culpó de no cumplir con su compromiso económico.

Además, el periodista acusó a Hurtado de haber realizado un casting de niños “que parecían estar enfermos” para su programa, lo que provocó una fuerte reacción del presentador, quien intentó justificar su accionar señalando errores en la producción del show.

Arresto en Venezuela

Hurtado fue detenido en Venezuela por irregularidades en permisos de viaje de niños venezolanos. El incidente generó tensiones y denuncias de abusos. (Panamerica Televisión)

En 2017, Andrés Hurtado, conocido conductor de televisión, enfrentó un incidente en Venezuela que puso en pausa sus planes de reunificación familiar para un grupo de menores. ‘Chibolín’ fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando se disponía a regresar a Perú acompañado por más de un centenar de niños venezolanos. El propósito del viaje era reunir a los menores con sus padres en territorio peruano, una iniciativa que había sido anunciada previamente como un gesto humanitario.

Días antes de su detención, Hurtado publicó un video desde Caracas, en el que mostraba a ciudadanos locales buscando alimentos entre los desperdicios. Este video, en el que también distribuyó dinero y alimentos, generó tensiones con las autoridades venezolanas.

Los problemas comenzaron cuando las autoridades migratorias venezolanas identificaron irregularidades en cuatro de los 130 permisos de viaje de los menores. En respuesta, las autoridades anularon los pasaportes de todos los niños y cancelaron el vuelo. Desde su llegada a Lima, Hurtado denunció abusos por parte del Estado y relató los momentos difíciles que vivió durante su detención.

Los 180 millones de dólares

Andrés Hurtado

En una entrevista concedida en 2022 a un medio de República Dominicana, Andrés Hurtado sorprendió con sus declaraciones sobre su situación financiera. Durante la conversación, el conductor peruano aclaró: “No soy rico, pero estoy a punto. No tengo problema en decir que no soy rico, el dinero mío está dividido en 80% donar y 20% me quedo”. Según detalló, cuenta con 17 importantes auspiciadores y mantiene un sistema de transparencia en cada donación, con las marcas que lo respaldan siempre visibles.

En dicha conversación, se menciona que ‘Chibolín’ posee una fortuna estimada en 180 millones de dólares, aunque él mismo precisó que una parte significativa de esos ingresos se destina a obras benéficas. Un año antes, en octubre de 2021, el presentador reveló su salario en Panamericana TV durante una discusión con su productor general, José Malpartida. “Vamos a ver si tú puedes facturar los 12 millones que facturo yo”, comentó, sorprendiendo a la audiencia.

Alex Brocca habría mencionado a ‘Chibolín’ en su libro

Texto del libro ‘Canto de Dolor’. (Captura de pantalla)

En el libro ‘Canto de Dolor’, escrito por Alex Brocca, se aborda un episodio controversial en torno a la figura de “André Tirado”, personaje al que muchos asocian con el conocido conductor Andrés Hurtado. En uno de los pasajes, describe a Tirado como un individuo que, según su relato, estaba vinculado a actividades ilegales: “para su mala suerte, había recibido una llamada de André Tirado, un individuo con reputación de involucrarse en asuntos turbios, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución de alto nivel. En ese entonces, Tirado estaba desesperado por tener un hijo con su esposa, quien tenía la fama de ser lesbiana”, se lee en un extracto del libro.

Este relato guarda similitudes con un testimonio del popular conductor de televisión “Peluchín”, quien en sus inicios mencionó haber vivido un episodio similar en una discoteca. Según su versión: “Yo estaba con unos amigos en la discoteca, y llegó ‘Chibolín’ rodeado de chicas. Se acercó a nuestro grupo y nos dijo: ‘Han visto a mis amigas. Si alguno quisiera algo conmigo, aquí están’”, fue el comentario completo que dijo la figura de Willax.