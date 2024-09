Ana Siucho revela que Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, le pidió a su hermano justificar los S/ 15 mil hallados en su oficina

La empresaria se refirió al caso Waykis en la Sombra por el que su hermano es testigo protegido.| Beto a saber

La empresaria Ana Siucho brindó una extensa entrevista en la que se refirió al pedido que Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, le solicitó a su hermano Iván Siucho. En diálogo con Beto a Saber, la también esposa de Edison Flores sostuvo que el letrado buscaba ayuda para legalizar y recuperar los S/ 15 mil encontrados en el allanamiento realizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), en el marco del caso Los Waykis en la Sombra.

“[¿Quién ha sido el abogado de la familia?] En el caso de lavado de activos Mateo Castañeda. [¿Sigue siendo?] No, desde que empezó con los problemas políticos que ya se saben, Mateo renunció al caso porque como estaba siendo investigado, no podía llevar el caso a la par de mis hermanos. [¿Ha habido algún tipo de discordia?] Lo que sale en las noticias, lo que han podido enterarse respecto a la plata que Mateo quería que Iván se haga responsable”, mencionó.

Agregó que, aunque en primera instancia su hermano aceptó el pedido, luego se retractó “porque no sabía cuál era el origen”. Cabe mencionar que dicha situación ya había sido informada a la Fiscalía, tan es así que Iván Siucho se convirtió en testigo protegido del caso y su testimonio fue considerado como parte de los argumentos para el requerimiento de prisión preventiva contra Castañeda.

La empresaria respaldó la declaración de su hermano, quien es testigo protegido en el caso Los Waykis en la Sombra. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Denuncia del secuestro

El nombre de Iván Siucho también tuvo relevancia estos días ante la denuncia de un secuestro. Aunque la Fiscalía y el Ministerio del Interior tienen distintas versiones, el hermano de Ana Siucho mencionó que sus captores ingresaron a su domicilio y posteriormente lo trasladan a un vehículo. Al interior, le quitaron sus celulares y lo amenazaron.

Según su declaración, fue arrojado en una calle en la Avenida Habich, pero antes lo habrían hecho grabar un video en el que debía decir que las dos “barras brillosas” que le dieron eran de su propiedad. Según él, fue en ese momento en el que revelaron que “con este video te vamos a joder, te vamos a quitar tu calidad de colaborador en el caso Los Waikys”.

“En ese momento yo le pido que se identifiquen las seis personas que se encontraban en el interior de mi departamento, que me muestren la orden de intervención, siendo que al ver su negativa yo me pongo contra la puerta de mi departamento con el fin de que nadie salga. En esos momentos le dije a mi novia que salga a la terraza de mi casa y que grite a mi hermano Jaime Eduardo Siucho Neira (...)”, indicó en su declaración.

El testigo protegido de la Fiscalía en el caso ‘Los Waikys en la sombra’ afirma que los agentes de la Policía que lo secuestraron también lo obligaron a grabar un video incriminatorio. (Foto: X/Américo Zambrano)

Mientras Iván Siucho y su pareja eran apuntados con un arma, uno de los hombres al interior del departamento indicó que llamaría a la fiscal del caso y a otros agentes de la Policía. “Yo les respondí que no hay ningún problema, que los llamara ahorita y también que llamara a la policía porque todo esto me estaban sembrando (...) el sujeto que me quitó mi celular, le dijo a una persona a la que he identificado en la comisaría que iba vestido de policía, que me enmarroque, pero nunca sacaron ningún grillete. El sujeto de sexo masculino que me quitó mi celular ahí me pedía la plata que teníamos. Me dijo “hay que arreglar. Esto tiene arreglo antes de que llamemos a la Fiscalía. Baja para conversar con mi jefe, no le vamos a hacer nada a tu novia (...)”, indicó Siucho.

“(...) El sujeto que me quitó mi celular me enseñó desde su celular una foto mía y la de mi hermano que salía en las noticias por el caso ‘Los Waikys’ y me dijo “tú estás cagado, tú y tu hermano, ya tienen procesos así que mejor es que bajes a arreglar, que dejes de estar hablando y colaborando con la Fiscalía”. En ese momento bajé al primer piso en compañía de dos hombres y en el ascensor me dijeron “actúa normal, no hagas huevadas porque atentaremos contra la vida de tu novia y la tuya”, fue ahí donde salimos afuera del edificio, donde ambos me pidieron 50 mil dólares (...) uno de ellos me pasó con su celular para que llegase a un acuerdo con su jefe que estaba en su base ubicada en Aramburú (...) me dijo que con el video que ya me habían filmado aceptando que todas las cosas que llevaban en el maletín eran mías, estaba jodido, que les de esos 50 mil dólares para que borren todas esas pruebas y no llamen a la Fiscalía (...) me responde que me acerque a su base para negociar”.

Por su parte, el conductor de televisión no solo contó estos actos irregulares que habría participado tras el pedido de los hermanos Siucho. Asimismo, precisó que ayudó a sus primos dedicados a la minería.