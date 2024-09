Pamela Franco se confiesa con Ernesto Pimentel: "Uno no elige de quién enamorarse". | América TV.

Pamela Franco ha vuelto a la televisión nacional tras una exitosa gira por Europa y diversas provincias del Perú, pero su retorno ha estado marcado por la polémica. La cantante ha sido vista en compañía del futbolista Christian Cueva, lo que ha generado especulaciones debido a las recientes denuncias de violencia física y psicológica que enfrenta Cueva por parte de su esposa, Pamela López. Esta situación ha puesto a Franco en el ojo de la tormenta, ya que no ha descartado la posibilidad de una relación futura con el jugador, lo que afecta su imagen pública.

La controversia se intensificó con la difusión del avance del programa ‘Reventonazo de la chola’, donde Franco habló abiertamente sobre su situación sentimental. Durante la entrevista con Ernesto Pimentel, la cantante declaró: “uno no elige de quién enamorarse”, lo que ha generado gran expectativa sobre a quién se refiere con esta afirmación. Algunos especulan que podría estar hablando de su expareja Christian Domínguez, mientras otros creen que se refiere a su cercanía con Christian Cueva.

Si bien el avance no permite confirmar el contexto completo de sus palabras, las declaraciones de Franco han desatado una serie de comentarios en redes sociales y medios de comunicación, avivando el debate sobre su vida personal y su posible vínculo con Cueva. La entrevista completa promete aclarar el tema y revelar más detalles sobre la situación sentimental de la reconocida cantante de cumbia.

Pamela Franco se refiere a beso con Christian Cueva. Composición Infobae Perú

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Cueva tras ser relacionados?

Pamela Franco finalmente decidió responder a las insistentes preguntas de Kurt Villavicencio sobre su relación con Christian Cueva, aclarando que, aunque son amigos en Instagram, no tiene intención de revelar más detalles sobre su vínculo. “¿Mi relación con Cueva? Somos amigos en Instagram, ¿no lo has visto? Es parte de mi vida privada y no voy a especificar si hay algo más, pues todos terminan especulando”, comentó la cantante, manteniendo cierta ambigüedad respecto a los rumores sobre un romance.

Además, Franco confirmó que mantiene conversaciones con el futbolista, pero evitó entrar en detalles sobre los rumores de que Cueva había visitado su casa, algo que ha sido muy comentado en redes sociales. “Si lo ven, tómenle una foto”, dijo de manera desafiante, sin desmentir ni confirmar directamente las especulaciones.

Pamela Franco no descartó iniciar un romance con Christian Cueva. Captura/América Espectáculos

Respecto a su relación con Cueva, Pamela Franco señaló que no lo considera un error, sino una consecuencia de las circunstancias y el momento que ambos atravesaban en sus vidas. La cantante dejó claro que no se arrepiente de haber compartido tiempo con el futbolista, prefiriendo enfocarse en su bienestar actual y no en lo que sucedió en el pasado.

“Yo no es que me arrepienta de que haya sido un error, porque yo creo que el error fueron los tiempos y las circunstancias. No voy a retroceder ni echar para atrás. Ahora estoy centrada en mí y no quiero hablar de otras personas porque siento que no debería hacerlo”, concluyó Pamela, cerrando el tema con un enfoque en su bienestar emocional.