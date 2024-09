Pamela Franco envía indirecta a Domínguez por “venderla” con esposa de Cueva: “Sé buena persona y no metas el puñal”

Pamela Franco envía indirecta a Christian Domínguez por “venderla” con Pamela López. 'Radio Nueva Q'

Pamela Franco aprovechó una entrevista radial para enviar lo que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a su expareja, Christian Domínguez. Durante su vista a Radio Nueva Q, Franco hizo declaraciones que parecen hacer referencia a su relación pasada y los problemas que surgieron a raíz de su ruptura.

Todo esto ocurre en medio de la polémica que ha rodeado a Christian Domínguez, luego de que Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, confesó que fue Domínguez quien le reveló que la madre de su hija menor y el futbolista mantuvieron una relación amorosa en 2019. Esta revelación no solo generó controversia, sino que parece haber reavivado tensiones del pasado entre los involucrados.

Durante la entrevista, Pamela Franco aprovechó el momento para enviar un consejo sobre cómo deberían terminar las relaciones, lanzando indirectas que parecen dirigidas a su expareja.

“Termina una relación siendo una buena persona, eso es lo más importante. Sean buenas personas, después de eso están...”, comentó.

La cantante continuó su declaración advirtiendo sobre las personas que, después de una ruptura, traicionan y atacan por la espalda.

“No salgas a hablar frente a una cámara ni detrás de una. En todo momento, mantente [en su posición], hay algunos que les gusta dar el puñal por atrás”, agregó, lo que muchos interpretaron como un claro dardo hacia su ex.

“Me dieron la puñalada y me vendieron”

El locutor de la radio, Edwin Sierra, no dudó en preguntarle directamente si alguna vez alguien la había traicionado. Pamela Franco no se contuvo y respondió de manera contundente.

“¿No has visto TV? Mira TV y TikTok. Me venden todavía, me vendieron, pero no importa porque yo soy como el ave fénix... y es que no he contado todavía mi verdad”, advirtió.

Esta declaración sugiere que Pamela ha sido expuesta en televisión nacional en situaciones dolorosas, pero que no ha compartido toda su versión de los hechos, dejando la puerta abierta a futuras revelaciones.

Pamela Franco envía indirecta a Christian Domínguez por “venderla” con Pamela López. Foto: 'Radio Nueva Q'.

Pamela Franco enfrentará las traiciones

Las declaraciones de Pamela Franco parecen estar cargadas de resentimiento hacia las personas que, según ella, la traicionaron y luego expusieron su vida en televisión.

Su afirmación de ser “como el ave fénix”, un símbolo de renacimiento y superación, sugiere que está dispuesta a levantarse de las dificultades que ha enfrentado. Sin embargo, también deja entrever que aún hay aspectos de su historia que no han salido a la luz y que podrían cambiar la narrativa actual.

Aunque Pamela no mencionó directamente a Christian Domínguez, las especulaciones sobre su mensaje han generado un debate en las redes sociales, donde muchos de sus seguidores creen que sus palabras fueron una respuesta directa a las acciones de su expareja.

Pamela Franco asegura que la infidelidad de Christian Domínguez no la afectó profundamente. Composición/Infobae

Pamela Franco no le cierra las puertas al amor

Pamela Franco, exintegrante de ‘Alma Bella’ dejó entrever en su reciente entrevista que, a pesar de las experiencias difíciles que ha vivido en el amor, aún mantiene la fe en encontrar a la persona adecuada. Durante la conversación, Franco comentó que aún cree en el amor y reveló su ilusión de llegar al altar.

En el programa radial, Pamela Franco fue cuestionada sobre si aún creía en el amor, a lo que respondió con seguridad y optimismo: “Las puertas del amor jamás las voy a cerrar, creo que todavía me queda mucho por vivir”.

Además, le preguntaron si tenía el deseo de llegar al altar. Franco confesó que antes no era algo que le entusiasmara, pero que ahora ha cambiado de opinión: “¿Quisieras llegar al altar? Antes no quería, ahora sí tengo ilusión... pero no sé si llegará el momento y llegará la persona indicada”.

Pamela Franco le desea lo mejor a Christian Cueva en el Cienciano. Composición/Infobae