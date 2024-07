Christian Domínguez aclara si le reveló a Pamela López la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco

El cantante de cumbia fue consultado sobre este tedioso tema que lo involucró, luego de que la esposa del futbolista expusiera su traición | YouTube

Christian Domínguez sigue en el ojo público, esta vez por su cercanía con Karla Tarazona, con quien aparentemente podría retomar su romance, luego de haberse separado por una infidelidad. Ambos han consolidado su relación de padres y hasta comenzaron a trabajar juntos, por lo que las especulaciones de una reconciliación son cada vez más grandes.

Sin embargo, el cantante de cumbia también ha estado inmerso en más de un escándalo este año y fue la infidelidad a su entonces pareja Pamela Franco. El artista fue captado en su camioneta con otra mujer. Después de ello, se hizo público otro escándalo de infidelidad en el que se involucraba a Franco con Christian Cueva, quien está casado con Pamela López.

En medio de esta infidelidad, Pamela López mencionó que Domínguez había sido el encargado de revelarle la infidelidad de su esposo con Pamela Franco, quien es la madre de su hija.

En conversación con Magaly Medina y después de exponer la traición de su esposo, Pamela López confesó como se enteró de todo. De acuerdo a la joven, fue el cantante Christian Domínguez quien reveló todos los detalles. Comentó que él le dijo que desde el 2019, el popular ‘Aladino’ tenía un romance extramatrimonial. Incluso, que lo sabía pese a que el integrante de Gran Orquesta y Franco tenían una relación.

“Es Christian Domínguez quien me ha contado muchas cosas. Ella sí le ha contado a él, le ha dicho que sí ha tenido una relación con mi esposo (Christian Cueva) todo el 2019, todo un año, ellos recién empezaban”, comentó en un inicio.

Además, comentó que el exconductor de ‘América Hoy’ sabía de todo de ambos, porque hasta le detalló que cuando falleció su entonces suegra, el seleccionado peruano le envió un arreglo floral como muestra de sus condolencias, detalles que ella desconocía. “Todos estos detalles me lo ha contado Christian Domínguez. Ahora, él sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira”, mencionó en febrero de este año.

Christian Domínguez rompió su silencio

Christian Domínguez fue invitado al podcast ‘Tiempo Muerto’ de Giancarlo Granda para su canal de YouTube, en esta charla se refirieron a más de un tema. Entre tanto, fue casi imposible no preguntarle por esta cercanía con Pamela López. Al respecto, el comunicador fue directo y consultó: “¿Tú le contaste a Pamela López lo de Cueva?”, en clara alusión a la infidelidad.

Lejos de cerrar el tema con un tajante no o confirmar este desliz de información, Christian Domínguez prefirió irse por la tangente y evitó responder directamente. Señaló que ha dejado este tema en el pasado y no quiere reabrir este caso.

“Tampoco te puedo responder eso, porque también abriría un cofre de lo que en ese entonces se conversó”, sentenció.

Karla Tarazona le daría oportunidad a Christian Domínguez

Christian Domínguez reveló que bromeó con Karla Tarazona sobre la posibilidad de retomar su romance, sin embargo, la conductora fue mucho más directa y de una sola respuesta le quitó las esperanzas de estar juntos otra vez.

“Me dijo ‘mira, tú no estás bien...no hablemos de esta huev… sería irresponsable de mi parte dejarte jugar con este tema porque tú todavía no estás sano, tienes que sanarte completamente o por lo menos yo ver que estás sanando. Tú todavía no sales a ningún lado porque paras encerrado, tienes que salir y ver realmente de qué estás hecho’”, sentenció al respecto.