Fondo de Seguro de Depósitos: SBS eleva a S/121.900 monto con que bancos, cajas y financieras responderán en caso de quiebra

La SBS se encarga de actualizar el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) cada tres meses. En la última actualización de junio, ya lo había reducido en S/400. Hoy dio marcha atrás. - Créditos: DIFUSIÓN

A partir de septiembre de 2024, los bancos, financieras y cajas municipales que operen en el mercado peruano deberán mantener un fondo de emergencia de S/121.900 para responder a sus clientes en caso de quiebra. Se trata de una nueva actualización del Fondo de Seguro de Depósitos, cuyos montos máximos acaban de ser incrementados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

De esta manera, el organismo supervisor eleva en S/400 el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Deepósitos para este 2024, pasando de S/121.500 durante el periodo junio - agosto, a un nivel de S/121.900 para el periodo septiembre - noviembre. La actualización se realiza de manera trimestral.

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, explica para Infobae Perú que todas las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo y las cuentas correspondientes a la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) que poseen las personas en los bancos, cajas municipales de ahorro y créditos, financieras y cajas rurales mantienen una protección por encima de los S/100.000 desde hace más de cinco años.

Aunque dicha cobertura récord comenzó a encaminarse en 2019, Carillo también aclara que las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (Coopac) son las únicas entidades del sistema financiero peruano que aún no brindan la garantía de ningún tipo de fondo, aunque no será por mucho tiempo.

El caso de Caja Sullana fue distinto y no necesitó recurrir al Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), pues sus clientes fueron absorbidos por Caja Piura. - Créditos: DIFUSIÓN

Así funciona el Fondo de Seguro de Depósitos

El Fondo de Seguro de Depósitos permite a los ahorristas recuperar su dinero hasta un límite establecido en caso de quiebra de alguna entidad financiera asegurada.

Caja Raíz -una caja rural- es un ejemplo reciente: tras su disolución el 11 de agosto de 2023 por la SBS, el Fondo de Seguro de Depósitos inició la devolución de fondos a los ahorristas el 15 de agosto, cubriendo la totalidad de los ahorros del 96,3% de sus clientes.

Este seguro es automático y gratuito para los depositantes, sin necesidad de inscripción previa y se aplica independientemente a cada entidad.

Por ejemplo, una persona con S/120.000 en un banco y otros S/120.000 en una caja estaría cubierta en ambas instituciones. Así, se garantiza la protección de depósitos en diferentes entidades financieras aseguradas.

En contraste, en la intervención a Caja Sullana el 11 de julio de 2024 por la SBS, el Fondo de Seguro de Depósitos no se aplicó debido a que la entidad estaba bajo régimen especial transitorio, lo que llevó a la migración de toda su cartera de activos y pasivos a Caja Piura.

Durante la disolución de Caja Raíz, el sistema pudo devolver una porción significativa de los depósitos debido a su naturaleza respaldada y asegurada. Este mecanismo brinda tranquilidad y seguridad a los ahorristas, promoviendo la confianza en el sistema financiero.

Existen 16 bancos asegurados con el FSD en el Perú, pero hay uno adicional que no ha llegado hace mucho al Perú, por lo que no tiene que cumplir todavía la regla. - Crédito: Composición Infobae Perú

¿Qué entidades tienen Fondo de Seguro de Depósitos?

En Perú, un total de 40 instituciones financieras están protegidas por el Fondo de Seguro de Depósitos. Esta cobertura, sin embargo, no se aplica de inmediato a las nuevas entidades financieras que ingresan al país.

Carrillo explica que, según las normativas actuales de la SBS, estas nuevas entidades en el mercado peruano deben esperar 24 meses de aportes antes de estar protegidas, como es el caso reciente del banco BCI y la financiera Surgir. Pero vamos, primero, con las que al día de hoy ya están cubiertas.

El Fondo de Seguro de Depósitos protege a 16 bancos, entre los que se incluyen BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, Falabella, Ripley, Mibanco, BanBif, Pichincha, GNB, Bancom, Alfin, Citibank, Santander, ICBC y Bank of China. Estos bancos están cubiertos en caso de que enfrenten problemas de solvencia, asegurando así los depósitos de sus clientes.

Crediscotia, Compartamos, Confianza, Oh!, Efectiva, Credinka, Proempresa y Qapaq forman parte de las 8 financieras también cubiertas por este fondo. Estas entidades cumplen una función crucial en el sistema financiero al ofrecer diversas alternativas de crédito y ahorro a sus usuarios.

Entre las 11 cajas municipales protegidas se encuentran Arequipa, Piura, Huancayo, Cusco, Trujillo, Ica, Tacna, Maynas, Lima, Del Santa y Paita. Las cajas municipales desempeñan un rol fundamental en la inclusión financiera, especialmente en áreas rurales y urbanas de difícil acceso, explica el especialista.

Además, el sistema financiero peruano cuenta con cinco cajas rurales con cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos. Estas son Cencosud Scotia, Los Andes, Prymera, Del Centro e Incasur. Las cajas rurales son vitales para el desarrollo económico de las zonas rurales, proporcionando servicios financieros adaptados a las necesidades de estas comunidades.

El objetivo del Fondo de Seguro de Depósitos es proteger el dinero de los ahorristas, como es el caso de la CTS o los depósitos a plaza fijo. - Créditos: DIFUSIÓN

¿Por qué las cooperativas no están cubiertas?

Las cooperativas nunca estuvieron cubiertas por ningún tipo de fondo. Sin embargo, a raíz de algunos cambios en la normativa de la SBS, se definió la implementación de un “Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC)”, que cubrirá hasta S/10,000, será una realidad a partir de 2025, según lo explicado por Carrillo.

Este nuevo fondo de seguridad está diseñado por las propias cooperativas de ahorro y crédito, ya que estas entidades no están incluidas en el Fondo de Seguro de Depósitos estándar. De por sí, existe un retraso, porque se esperaba que este nuevo fondo para dichas entidades estuviera vigente desde julio de este 2024.

Las cooperativas se encuentran entre las instituciones del sistema financiero que más se encuentran afectas al cierre de sus oficinas. - Crédito Composición Infobae/Andina