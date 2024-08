Indecopi impone multa de S/ 35,947 al BBVA Perú por fallas en seguridad de compras virtuales

BBVA Perú apeló la resolución al argumentar que las transacciones fueron validadas correctamente según su sistema y que la tarjeta fue bloqueada después de la operación no reconocida.

La Comisión de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Piura sancionó al Banco BBVA Perú con una multa de 6.98 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 35,947, por no adoptar medidas de seguridad adecuadas en una compra no autorizada de S/ 3,749.00 y un débito no autorizado de S/ 869.92.

Según una resolución publicada este lunes, Indecopi ordenó a la entidad financiera anular la operación no reconocida y devolver los S/ 869.92 a la cuenta de ahorros del afectado, junto con cualquier comisión o cargos generados. El caso se remonta a junio de 2023, cuando el cliente presentó una denuncia alegando infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

En mayo de ese año, recibió un correo notificándole una compra de S/ 3,749.00 realizada con su tarjeta de crédito en VM Ferretería Gon, la cual no reconoció. Además, el banco debitó S/ 869.92 de su cuenta de ahorros para el pago de dicha tarjeta sin autorización. El usuario solicitó la anulación del consumo, la devolución del monto debitado y el reembolso de las costas y costos del procedimiento.

Posteriormente, en septiembre, la Oficina Regional de Piura (ORPS) inició un procedimiento administrativo sancionador contra el banco. En octubre, la ORPS declaró fundada la denuncia, sancionó a la entidad con 3.49 UIT por cada infracción y ordenó la anulación de la compra no reconocida y la devolución del monto debitado.

Resolución del Indecopi

Sin embargo, el BBVA Perú apeló la resolución al argumentar que las transacciones fueron validadas correctamente según su sistema y que la tarjeta fue bloqueada después de la operación no reconocida. También indicó que la negligencia del consumidor al permitir que terceros fingieran ser representantes del banco para cambiar su tarjeta fue un factor relevante. Respecto al débito de la cuenta de ahorros, defendió que estaba permitido por el contrato de la tarjeta de crédito.

De igual modo, señaló que las sanciones y medidas correctivas eran desproporcionadas y contrarias al debido proceso. Tras el procedimiento administrativo sancionador, la Comisión concluyó que el banco vulneró el Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente el deber de idoneidad. La resolución final, que confirmó en segunda instancia administrativa la denuncia, quedó consentida.

Investigación contra BCP

A inicios de agosto, Indecopi abrió una investigación preliminar contra el Banco de Crédito del Perú (BCP) por la caída masiva de su sistema, que impidió el uso de sus canales de pago. El organismo anunció que su Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 evaluará posibles infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, y podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador que conllevaría sanciones y medidas correctivas.

Fuente: Canal N

El 30 de julio, la caída del sistema del BCP y su aplicativo Yape afectó a millones de usuarios; desde poco antes del mediodía, hubo dificultades para realizar operaciones y usar tarjetas del banco. Hasta la fecha, el BCP no ha explicado la causa del fallo. Infobae Perú contactó a la prensa del banco, pero no ha recibido una respuesta oficial. En sus comunicaciones, el BCP se refirió al problema como un “incidente”, “problema” o “inconveniente con nuestros sistemas”, evitando mencionar una “caída”.

Desde 2018, la Comisión de Indecopi ha sancionado a varios bancos por incumplir con el deber de idoneidad debido a problemas operativos que afectaron los servicios y saldos de consumidores, sanciones que fueron confirmadas en segunda instancia. En cuanto a las fallas en los sistemas de Interbank en septiembre de 2023, que afectaron saldos de clientes, el ente emitió un pronunciamiento en primera instancia en abril de este año, y será evaluado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC).

Respecto a los reclamos del 4 de mayo de 2024 sobre disminución de saldos en cuentas de Interbank, Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador tras una investigación preliminar por incumplimiento del deber de información e idoneidad.