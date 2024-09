¿Por qué no es posible ‘revertir’ un yapeo que hice por error? Esto explica Yape

No se puede revertir un yapeo, pero Yape da una sugerencia en caso te haya sucedido. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Freepik/Ecommerce News

¿Puedo cancelar un Yape que realice? A pesar de que algunas personas busquen la respuesta a una de las preguntas más comunes sobre Yape, la respuesta es bastante clara desde el aplicativo: No se puede revertir yapeos.

Sin importar cuán trágica sea la situación de las personas que yapean montos de dinero y se equivocan de destinatario, estos no pueden hacer nada para recuperar su dinero. No importa cuántas guías se puedan esperar encontrar para encontrar una solución, o opciones que se prometan para anular esta operación, no se puede. El aplicativo es claro sobre esto en su sección de ‘Ayuda’.

Inclusive algunas personas en redes sociales sugieren que se contacte con el número para que se insista en que se devuelva el dinero. Pero esto tampoco se puede, dado que Yape ya no incluye los números completos en las transacciones. A pesar de esto, sí hay una forma de hacer lo contrario, devolver un yapeo que te ha llegado por equivocación.

¿Por qué no se puede revertir un Yape?

Yape, el aplictativo de pagos del BCP, ya ha respondido a la pregunta de si se puede revertir un Yape. ¿Puedo cancelar un pago si me equivoqué de contacto o monto a yapear?

“Lamentablemente, no es posible revertir, modificar o cancelar yapeos que hayas realizado”, señala la billetera digital.

Hay dos razones que da Yape, sin embargo, por las que esto no es posible.

Todos los pagos que se hacen a través de Yape son inmediatos.

Yape solo es un intermediario. Para resolver este problema, te sugerimos contactar a la persona o entidad a la que has yapeado y pedirle que pueda devolverte el dinero.

Así, dado que yapear es una acción parecida a darle, por ejemplo, S/10 a cualquier persona, no se puede revertir este proceso y depende de la persona que recibido este dinero.

¿Cómo encontrar un número al que he yapeado?

A pesar de lo último que señala la aplicación, solo es posible contactarse con las personas a las que has yapeado solo si la tienes guardada entre tus contactos. Esto, dado que ahora la aplicación no muestra lo números celulares completos, y solo los últimos tres dígitos.

Por esto, se sugiere que se busquen estos últimos tres dígitos entre los contactos que tengas en tu agenda. Es la única manera en que se puede buscar esto, si es que no aparece ya el nombre de la persona a la yapeaste. Por eso, si has yapeo por error a un número desconocido no podrás contactarlo para hacer que te regrese el monto de dinero que enviaste.

Yape sugiere que, por eso, y para evitar envíos equivocados, siempre se verifique “todos los datos antes de confirmar un Yapeo para evitar errores”.

¿Se puede devolver un yapeo equivocado que me llegó?

A pesar de algunas personas en redes sociales prometan guías o digan que se pueda anular la operación de un yapeo enviado, esto no es posible, como ha señalado Yape.

Sin embargo, esto solo aplica para la persona que envió el yapeo equivocado. La persona que recibe un monto en Yape por error, sí puede anular la operación. Para eso tan solo debe contactarse con Yape por Whatsapp y señalar el dinero no reconocido.

Así, para evitar estos proceso, recuerda que debes verificar bien el número y el monto que vas a Yapear. Se sugiere, además, de preferencia, apuntar el número sino, al que vas a yapear, y corroborar los datos a los que debes enviar el dinero. Si te equivocas y no lo enviaste a un número que tenías guardado, no hay absolutamente ninguna manera de recuperarlo. Ni intentando contactar a la persona, porque no tendrás acceso a su número de teléfono entero.