Yape te engríe: estos son los beneficios que reciben sus usuarios en Perú

¿Qué es Yape y cómo funciona?

Quienes son usuarios frecuentes del servicio de delivery en Perú se llevaron una grata sorpresa cuando se anunció la promoción para poder adquirir 1/4 de pollo a la brasa con papas fritas a S/ 5.00. Este es uno de los beneficios a los que pudieron acceder los usuarios registrados en la plataforma Yape, un aplicativo móvil perteneciente a la familia de BCP, con el que puedes enviar y recibir dinero de manera totalmente gratuita las 24 horas del día.

“Paga tu almuerzo con cualquier medio de pago, solo enseña tu Yape en cualquier local de Norky’s a nivel nacional” , fue el mensaje que se viralizó rápidamente y que causó que cientos de peruanos hagan largas colas para poder comer este platillo bandera.

Esta no se trata de una promoción fija, ya que fue solo por un día. Esta iniciativa se dio a raíz de la caída del sistema que afectó a la comunidad inscrita. “... Seguimos adaptándonos y corrigiendo nuestros procesos para siempre responder y estar presentes para los más de 9 millones de yaperos (...) No solo nos comprometemos a seguir mejorando, sino también buscamos reivindícanos con los yaperos. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso de experiencia al cliente y no solo ser un medio de pago, sino brindar una propuesta de valor diferenciada que nos permita aprender y mejorar continuamente”, señaló a través de LinkedIn el CEO de Yape, Raimundo Morales.

¿QUÉ ES YAPE?

Es un aplicativo móvil con el que puedes enviar y recibir dinero usando el número de tus contactos o escaneando códigos QR de Yape, Visa o Izipay. Existen tres formas de afiliación: tarjeta BCP, otras de categoría Visa (Mibanco, Caja Cusco, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Trujillo y Banco de la Nación) y con DNI.

Yape, aplicación del BCP, sufrió falla técnica afectando a miles de usuarios

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE YAPE?

- De acuerdo a su página web oficial, los usuarios pueden acceder a un 30 % de descuento en 5 viajes consecutivos con la aplicación Cabify. Esta promoción se encuentra vigente desde el 26 de abril hasta el 31 de julio o hasta agotar stock.

Para hacer efectivo el descuento, el usuario debe activar Yape como medio de pago en la app. Debes ingresar el código YAPE30 en la sección “Códigos descuento” y tendrá los descuentos cargados automáticamente.

- Evita el cobro de comisiones adicionales usando la app para enviar dinero las 24 horas del día a todo el Perú.

- Pagar en más de 1 millón de negocios como bodegas, recibos de agua, restaurantes y taxis, usando códigos QR.

- Ahorra tiempo pagando directamente con el número de celular o escaneando códigos QR.

- Evita contagio del COVID-19 usando cada vez menos efectivo.

- Para registrarte en Yape, solo necesitas tu DNI, un celular inteligente y listo.

- Realiza recargas de celular escribiendo el número, operadora y el monto.

- Para encontrar las promociones, comunicados y consejos debes hacer clic en el icono de la campanita. Así podrás ver los últimos anuncios de tu interés.

¿CÓMO CREAR UNA CUENTA EN YAPE?

1. Descarga la aplicación desde Play Store, App Store o App Gallery.

2. Abre y selecciona la opción “Crear cuenta”.

3. Coloca tu número celular y el código que te llega a ese dispositivo.

4. Ingresa tus datos y crea tu contraseña.

5. Elige como pagar y cobrar por Yape.

6. Valida tu identidad con una foto de tu DNI y de tu rostro, o contestando las preguntas de seguridad.

