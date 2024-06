Yape registra caída a nivel nacional: usuarios reportan que no se pueden realizar ni transferencias ni pagos

Yape tiene inconvenientes al realizar pagos, transferencias y demás opciones. - Crédito Composición Infobae

Yape sufre caída de su sistema. A esta tarde del 29 de junio, decenas de usuarios reportan que el aplicativo del BCP está dando error al intentar realizar pagos y transferencias. Como pudo comprobar Infobae Perú, no solo no se está permitiendo el usual pago a otros números o contactos —sale un mensaje de error que dice “ocurrió un inconveniente, inténtalo en unos minutos”—, sino además sus opciones para Yape Tienda, Promos y pago de servicios no se encuentran activas.

Caída de Yape: aplicación muestra error al ingresar

Son diversos errores que Yape está generando, según pudo comprobar Infobae Perú. Se calcula que desde poco antes de la 1 p.m. este 29 de junio Yape empezó a fallar con mensajes de error al intentar yapear o transferir pagos. Sin embargo, estos errores también involucran que el aplicativo no deje entrar en su totalidad, mostrando su mensaje de “Ups, algo salió mal. Cierra la aplicación y vuelve a intentarlo” junto a la imagen de la mascota, Yapito, sorprendida.

Sin embargo, si uno logra entrar a la aplicación, podrá ver, además, que ninguna de las opciones usuales de Yape, Tienda, Promos, pago de servicios y más, está disponible en el momento.

Hace poco el Banco de la Nación finalmente implementó las transferencias inmediatas con Yape y Plin. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/andina/Banco de la Nación/Difusión

Yape también cayó en abril

Como se recuerda, la billetera digital del BCP también sufrió una caída similar el pasado 27 de abril de este año. En ese momento, la entidad bancaria se pronunció al respecto respondiéndole a una usuaria de X con el siguiente mensaje.

“Actualmente estamos presentando inconvenientes en el acceso a nuestros canales digitales Banca Móvil y Yape. No te preocupes que nuestro equipo está trabajando para darle solución al problema lo más pronto posible. Agradecemos tu comprensión”.

Caída de Yape causa inconvenientes en usuarios

La caída de Yape justo ocurrió cuando varios se encuentran en su hora de almuerzo. Así, son varios los reportes de usuarios que justo estaba comiendo afuera y debían pagar este servicio con el aplicativo, pero que ahora tendrán no tienen esta opción para poder hacer esta transferencia, que se suele hace con QR o celular.

Pero estos no son los únicos. Dado que varios ya han recibido sus sueldos, una cantidad de personas reporta que tenía la intención de salir a comprar y pagar sus cuentas, que justo vencen para algunos estos días. Como se sabe, Yape da la facilidad de pagar los servicios como luz, agua, internet y más a través de sus opciones. Hasta el momento, ni Yape ni el BCP se han pronunciado en sus redes sociales sobre el problema.

Funcionario del Banco Central de Reserva del Perú dio alcances sobre el impacto de las billeteras digitales, a solo algunos años de su penetración: señaló que están desplazando al billete de S/20. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Numismástica Inca/Difusión

¿Cuáles son los productos de Yape?

Yape se ha vuelto una aplicación que ya más de 14 millones de peruanos usa, y es tan indispensable que se puede ver a decenas de usuarios quejándose en redes sociales dada su caída. Entre las funcionalidades que ofrece el aplicativo del BCP están:

Yapeos: transferencias de dinero

Pago de servicios

Recargas telefónicas

Compras por internet, por Yape Tienda

Pedir balón de gas

Promos: tienes accesos a promociones de restaurantes o tiendas

Pago con QR

Cambiar dólares

Finanzas : puedes solicitar un préstamo o invertir tu dinero. Accedes a crédito, SOAT y remesas

Compra de entradas: aquí puedes ser beneficiario de descuentos en entradas para diversos eventos

Pasajes de bus: esta funcionalidad la estaban notando algunos usuarios los últimos días, donde el aplicativo puso la opción de comprar pasajes con Red Bus .

Yapeo con código de aprobación: esta funcionalidad permitiría comprar online más fácilmente, con solo solicitar un código de aprobación en el aplicativo y acceder a productos como ropa, comida y hasta pagar universidades (según reveló la aplicación en su último spot con Susy Diaz).