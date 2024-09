Magaly Medina responde a Cristian Rivero tras contar mala experiencia con figura en Latina: “No era yo”

Magaly Medina se refirió a las recientes declaraciones de Cristian Rivero en el programa de Jesús Alzamora, a través de YouTube. El actor y esposo de Gianella Neyra, quien estaba acompañado de Adolfo Aguilar, indicó que estaba en desacuerdo con la especie de favoritismo que existía en Latina y la lucha de egos entre sus excompañeros.

En principio, señaló que estaba muy sorprendido de que exista esta preferencia hasta por un estacionamiento. “Siempre pensaba, ¿estamos mal nosotros? Yo llego y me dicen mira, no hay espacio en el canal, bueno me voy a la playa, voy y camino (al canal) con mi maletita. De repente llega esta gente mínimo con el maquillador y una persona que lo asiste y te dice: ‘no, no, no, no te sientes ahí que ya llega fulano y fulana de tal. Una vez encaré a mi jefa y le dije: ‘¿por qué tal persona tiene este tipo de privilegios?’”, recuerda el actor.

Asimismo, contó una situación que le hizo enojar y lo llevó a quejarse en gerencia. Cristian Rivero relató que llegó a Latina con su hijo y en recepción no querían dejarlo pasar porque no envió un correo con anticipación. “Hice todo un chongo, pero bueno, lo solucioné. Después de unas horas, entra un personaje, no voy a decir ni hombre ni mujer, y baja con sus perros. Ok, todo bien, pero sí subí (a gerencia) y dije, esto no puede ser posible, por qué esa diferencia”, preguntó el exconductor de Yo Soy y Esto es Guerra.

Magaly Medina se burla de queja de Cristian Rivero contra Latina.

El actor señaló que era el propio canal el que alimentaba el ego de sus excompañeros. “Estaba Magaly, Beto, Peluchín, periodistas Lúcar, Álvarez Rodrich, gente de mucho peso y con un ego del tamaño de este cuarto”, acotó Jesús Alzamora, indicando que en las preventas, hay figuras que llegaban al canal con un gran número de ayudantes y con llamativos vehículos. “¿Te acuerdas de las preventas? Llegaban con sus maquilladores, con sus vasallos, bajaban de carros que tenían como 18 puertas”, preguntó.

Magaly Medina se burla de queja de Cristian Rivero

La conductora Magaly Medina tomó a la broma esta queja y no dudó en responderla a través de una comentario sarcástico. “¿Le explicamos cuál es la diferencia?”, dijo entre risas.

“Claro, por eso están tomando café en un podcast, pero hay niveles. En la televisión, en todos los canales, hay niveles. Es como todo en la vida, según la filósofa Leslie Shaw. Hay niveles, ¿hay que explicar?”, continuó entre carcajadas.

En otro momento, se refirió al impasse que contó Cristian Rivero, donde casi no dejan pasar a su hijo al canal y si dejaron que una figura entre con sus perros. Para aclarar la situación, Magaly Medina señaló que en el tiempo que trabajó en Latina jamás llevó a sus perros.

“No era yo por si acaso la del perro, al único canal que he traído perro es en ATV”, indicó la periodista.

Cristian Rivero habla de los egos de sus excompañeros en Latina.

Jesús Alzamora revela cómo fue trabajar con Cristian Rivero

En la misma entrevista, Jesús Alzamora contó cómo fue trabajar por primera vez con Cristian Rivero en ‘La Voz Perú’. De acuerdo al esposo de María Paz Gonzales-Vigil, su compañero tenía un comportamiento distante.

“Cuando llegué a La Voz, este pata era como ‘o sea, ¿contigo voy a conducir?’. La mirada decía eso. Su lenguaje no verbal me decía: ‘vamos a tantear a este huevón’”, explicó en su podcast.

Asimismo, recononió que se dejó guiar por comentarios de terceras personas: “A mí me habían contado rumores en el canal de que él había tenido dupla con un par de personas y que era súper hostil con ellas. Si no tenía recursos, como que se lo bajaban. Algunos lo hicieron bien y otros mal”, detalló.

Jesús Alzamora cuenta su experiencia trabajado con Cristian Rivero | La Lengua

“[Cristian Rivero] era mucho más productor y conductor, y yo al inicio decía: ‘este huevón es totalmente diferente a Adolfo Aguilar’. No sabía si te caía mal o si te caía bien, pensé que quizás pensabas que era un chibolo que te quería serruchar”, acotó Alzamora.

Sin embargo, señaló que la relación fue mejorando conforme pasó el tiempo, llegando a ser muy buenos amigos.

“Empezó la joda, la diversión, la burla. Se formó una dupla totalmente diferente, que me sirvió a aprender a contrarrestar burlas y no tomártelo personal. Adolfo nunca se burló de mí, pero Cristian me dio una clase que yo agradezco. Le tengo cariño a esa época porque me dio los dos lados de la moneda”, concluyó.

Cristian Rivero habla de los egos de sus excompañeros en Latina.