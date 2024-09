Ampay de Mónica Cabrejos y Dj TexBeat: trabajador de Magaly Medina esconde su rostro en salida con periodista

Ampay de Mónica Cabrejos y DJ de Magaly Medina. Magaly TV La Firme

A unos días después de haber aparecido en el programa ‘Magaly TV La Firme’ y afirmar públicamente que le gusta ser mostrada cuando sale con un hombre, Mónica Cabrejos sorprendió al ser captada con el DJ de Magaly Medina, quien se mostró encapuchado y con la clara intención de pasar desapercibido.

El equipo de ‘Magaly TV La Firme” captó a Mónica Cabrejos subiendo a un automóvil en lo que parecía ser una salida rutinaria. Sin embargo, tras seguir el vehículo, los ‘urracos’ del programa descubrieron que el conductor del auto no era otro que Dj TexBeat, exDJ del programa de Magaly Medina. A pesar de estar al volante, el musicalizador mantuvo su identidad parcialmente oculta, cubriendo su rostro con una capucha que apenas dejaba visible la mitad de su cara para manejar.

Este comportamiento cauteloso y bastante curioso por parte de Dj TexBeat generó múltiples comentarios y especulaciones en redes sociales y en el mismo programa. Los seguidores de Magaly Medina no tardaron en señalar la aparente contradicción entre las recientes declaraciones de Mónica Cabrejos, quien en el programa Magaly TV La Firme indicó que hoy día no esta dispuesta a ocultar sus relaciones, y con el hecho de haber sido captada con un hombre que, al parecer, hacía todo lo posible por no ser identificado.

“Ella que decía que no estaba para que la oculten, y el hombre manejaba con la capucha hasta la nariz. No sabe qué hacer para que lo identifiquen. Al estilo Cueva”, dijo Magaly Medina, expresando su total sorpresa ante lo que había visto.

Asimismo, se animó a decir que espera que esta salida entre Mónica Cabrejos y el DJ haya sido solo debut y despedida, pues está claro que al musicalizador no quería ser visto con ella.

“No creo que ella haya tenido una segunda oportunidad”, acotó Medina.

Hasta el momento, Mónica Cabrejos y Dj TexBeat no han hablado al respecto.

¿Quién es Dj TexBeat?

Jesús Estrada es un DJ y productor musical venezolano bastante conocido en el medio, ha aparecido en varios programas de televisión y viene demostrando su arte en festivales y lugares nocturnos. Dj TexBeat también es un musicalizador interino del programa Magaly Medina.

A finales de agosto salió al frente para aclarar que él no había sido el DJ que la conductora despidió en vivo. “No tengo absolutamente nada que ver en ese despido, no era yo el dj que estaba el día de hoy. Si decidí pronunciarme acerca de esto es porque he recibido mensajes en mis redes sociales y hasta en mi celular con insultos hacia mi persona”, indicó el DJ, quien también expresó su solidaridad con la conductora.

“Referente a lo que sucedió hoy, tal vez podemos ver y apreciar a la envidia en su máxima expresión. Por lo sucedido en el programa de hoy. El DJ que hoy ha ido, al parecer yo diría que ha saboteado el programa por completo y me tildaría de decirle que parece envidia por el rating que tiene este programa como el más visto de todos los canales en Perú.... Mi solidaridad completa hacia ella y su equipo de producción”, sentenció.

Magaly Medina despide a DJ en vivo

El pasado 26 de agosto, Magaly Medina despidió en vivo a su DJ. La causa de su enojo fue que el musicalizador no colocó la canción que pidió la conductora para realizar su presentación. “¡Oye, la música! ¿Qué pasó?”, preguntó bastante enojado.

“¿Qué pasó? Después dicen que ¿por qué no me llevo con los DJ”. ¿Puedes soltarme música, porfa? Gracias,”, dijo muy fastidiada. Ante la falta de música, la periodista continuó: “Dos soles de música. A ver si me da dos soles. No, ya no. Sácamelo, no. Ya no. Vamos, empecemos el programa. Gracias.”

Dicho esto, decidió despedir al DJ en vivo. “Despedido el DJ, gracias por tus servicios. ¡Ay, Dios mío! ¿No pueden poner una buena música? No digo yo, bueno, no se puede tener todo en la vida”, dijo Magaly Medina, quien resaltó al gran equipo de producción que tiene.

