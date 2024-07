Mónica Cabrejos rechaza matrimonio y la maternidad: “No me imagino, la soledad para mí es una opción”

Mónica Cabrejos rechaza matrimonio y maternidad: “No me imagino casada”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En otra parte de la entrevista presentada en ‘Magaly TV La Firme’ el 24 de julio, se abordaron temas sensibles sobre la exconductora Mónica Cabrejos, como la maternidad y el matrimonio. A sus 48 años, Cabrejos dejó claro que la soledad es una elección consciente y que prefiere estar sola antes que mal acompañada.

Durante la conversación, la psicóloga de profesión expresó su postura sobre ‘el sueño de algunos de llegar al altar’ de manera contundente: “No me imagino casada. Acepto hasta a un vecino, en un matrimonio convencional, como funcionan los matrimonios aquí, no. No creo en el matrimonio, honestamente. No creo que esas reglas me funcionen a mí como mujer”, sostuvo, subrayando su escepticismo hacia las convenciones matrimoniales y su independencia.

“Me va muy bien, no me puedo quejar, tengo salud, entonces tengo alegría y ¿qué más puedo pedirle a la vida? Pues ya, si viene un hombre que le guste, me lo cura chévere, si no”, dijo en entrevista la exconductora de Panamericana televisión.

Mónica Cabrejos rechaza matrimonio y maternidad: “No me imagino casada”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Al ser consultada sobre la maternidad, la respuesta de Cabrejos fue igual de clara y definitiva. “La verdad que no. Creo que las cosas siempre pasan por algo. No me imagino mi vida en este momento con hijos”, mencionó, indicando que no le atormenta la idea de no haber tenido hijos y que está en paz con esa decisión.

Mónica también comentó: “Mirando la cama del lado derecho duermo yo y en el lado izquierdo mi vecina, la ‘Morocha’. Y digamos que conozco a alguien que engancha conmigo, que intentamos algo, tendría que aceptar a Morocha. Ella no va a entender que hoy día no puede dormir en la cama. O sea, ella va a su sitio, y se va a acomodar, y si a él no le gustan los perros, se va a incomodar, pues, ¿no? Y si me dice, o tu perro o yo, obviamente la respuesta es obvia, ¿no? ¡El perro!”, añadió, mostrando su preferencia por la compañía de su mascota, que tiene siete años con ella, y es su mejor amiga.

Mónica Cabrejos rechaza matrimonio y maternidad: “No me imagino casada”. (Captura: @lacabrejosoficial)

Mónica Cabrejos: “Estoy desintoxicándome de los medios”

Por otro lado, la exconductora de televisión Mónica Cabrejos, conocida por su franqueza y opiniones contundentes, ha revelado recientemente que no lamenta estar alejada de los medios de comunicación.

En entrevista, la exvedette compartió sus reflexiones sobre su retiro temporal de la televisión y su proceso al que denomina una ‘desintoxicación personal’. Cabrejos ofrece una visión introspectiva sobre su vida actual, destacando su deseo de priorizar su bienestar personal y su salud mental, alejándose de las dinámicas tóxicas que ha experimentado en la industria de la televisión.

“En este momento de mi vida, siendo honesta, estoy como desintoxicándome. Yo no creo que la televisión sea ingrata, creo que la gente es la ingrata, que la gente es la malagradecida, que la gente que trabaja o que me ha tocado trabajar ha sido abusiva conmigo de alguna manera”, expresó la artista, subrayando que su distancia de los medios no se debe a la naturaleza del trabajo en sí, sino a las experiencias negativas con algunas personas en el entorno laboral.

Cabrejos también compartió una valiosa lección que ha aprendido a lo largo de su carrera: “Hace años aprendí que uno va a trabajar y en el trabajo no debes tener amigos”, concluyó.

Mónica Cabrejos rechaza matrimonio y maternidad: “No me imagino casada”. (Captura: Magaly TV La Firme)