Magaly Medina defiende a Christian Yaipén de las críticas de Lucho Paz y lo llama envidioso

Magaly Medina defiende a Christian Yaipén de Lucho Paz. Magaly TV La Firme

Después que Lucho Paz saliera al frente para criticar la interpretación de Christian Yaipén, indicando que su desempeño es “aceptable”, pero no destacado; Magaly Medina no dudó en defenderlo durante la emisión de su programa del 30 de agosto. La conductora de ATV indicó que las palabras del reconocido cantante de cumbia le huelen a ‘piconería’, pues gracias al Benjamín de los Yaipén, Grupo 5 ha alcanzado lo que muchas orquestas no han podido.

La periodista no se limitó a criticar a Lucho Paz, sino que también extendió su reproche a otros antiguos miembros del Grupo 5 que, según ella, han tratado de menospreciar el talento de Christian Yaipén. “El último que esta semana ha encendido la pradera con sus comentarios, que de verdad a mí me huelen a piconería, es Lucho Paz, exintegrante de Grupo 5. (...) El que critica no es el público, sino los excantantes que ya no están, que se fueron, que los sacaron, que arruinaron sus carreras por el alcohol, las mujeres. Ahora, toda esa gente mediocre es la que se ha juntado para ir todos contra Christian Yaipén”, expresó la conductora bastante fastidiada.

Medina resaltó que Christian Yaipén no solo ha demostrado ser un excelente vocalista, sino que también cuenta con una sólida formación musical adquirida en la Universidad de Berkeley. Para la conductora, el vocalista está haciendo un buen trabajo de marketing con el grupo y sus hermanos confían en él.

“¿Qué le critican a Christian Yaipén? Este chico, que se ha sumado donde están todos sus hermanos mayores y le ha dado un nuevo giro; por algo ha estudiado en una de las mejores universidades de música del mundo”, agregó la conductora de TV.

Magaly Medina defiende a Christian Yaipén de las críticas de Lucho Paz.

Resalta el logro de Christian Yaipén con Grupo 5

Magaly Medina también resaltó las cualidades de Christian Yaipén, aquellas que, según ella, lo han convertido en el líder indiscutible del Grupo 5. “Él ha aportado al grupo y los hermanos decidieron darle a él el liderazgo, que todas las cámaras apunten a él, porque saben que tiene ángel, carisma, y eso de decir que no tiene voz a mí me parece bastante atrevido. Cantar cumbia no es fácil, es bastante difícil. Hay gente que lo intenta comparar con Lucho Cuéllar, con Lucho Paz; no se pasen. ¿Dónde están ellos ahora y dónde están Christian Yaipén y Grupo 5?”, finalizó la conductora, dejando claro su apoyo incondicional al líder de la popular agrupación.

Finalmente, se refirió a los logros de la agrupación, que llenaron el Estadio Nacional y San Marcos, además de tener giras internacionales exitosas.

“Los que levanta la voz son gente que está fastidiada por este éxito y porque de repente ellos no forman parte de esta vorágine... yo creo que deben de seguir adelante y el resto también debería de ser menos envidioso, menos picones y aplaudir el éxito de un grupo que siendo una empresa familiar se ha fusionado muy bien. Los hermanos mayores están felices de que todas las luces vayan hacia Cristian Yaipén, dicen que ahora no llama Grupo 5, que se debe llamar Cristian Yaipén. No importa, todo va un mismo bolsillo, son la misma familia. A ellos no les molestan, que son los hermanos mayores”, sentenció.

¿Qué dijo Lucho Paz sobre Christian Yaipén?

Lucho Paz se refirió a Christian Yaipen en el programa ‘Simples mortales’ de PBO. El experimentado cantante indicó que Christian Yaipén no es un buen intérprete, es por ello que no destaca en el género.

“Es un cantante aceptable, tiene un rango de voz que es normal. Es estándar. Él no puede jugar con su voz; yo le he escuchado muchas veces a él cantar la cumbia, porque él de frente se ha ido a la cumbia, ya no ha tenido experiencia con otras canciones, y cantar la cumbia es difícil, aunque parezca fácil. No es cantar por cantar; hay que ponerle sentimiento, sobre todo, interpretación. Yo creo que eso muy pocos lo tienen”, señaló Lucho Paz.

La crítica de Lucho Paz a Christian Yaipén. PBO

Incluso, contó que él le enseñó canto porque su propio hermano Elmer se lo pidió. “Él estudió lo que es ingeniería, producción musical, pero no canto. Te cuento una anécdota: cuando yo estaba en Grupo 5, su hermano Elmer me dijo: ‘Lucho, ¿tú crees que le puedas dar unas clases a Christian? Él tendría sus 16 años’. Yo le dije: ‘Claro, que vaya a mi casa y yo le voy dando unos tips, ejercicios’, pero, al final, nunca llegó”, recordó.

“Creo que le dio un poco de vergüenza o se intimidó, no sé. Habrá tenido sus razones, pero no llegó. Me parece que es un cantante aceptable, pero no convence, porque le faltan muchas cosas para cantar cumbia. Le falta interpretación, sentimientos, muchos quiebres. Por eso te digo que la cumbia es difícil de cantar”, fueron sus controvertidas declaraciones.