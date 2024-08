Edwin Martínez afirma que quiere ser presidente de la República: “Tengo el apoyo de la población consciente”

- crédito Facebook / Edwín Martínez

El congresista por Acción Popular, Edwin Martínez, afirmó que tiene intenciones de postular a la presidencia, en las próximas elecciones generales del 2026.

“Quiero ser presidente. Yo soy de aquellos serranos que fijan su meta. Yo cuando era un muchachito que vendía Yogur en Mariano melgar, yo decía, ‘yo quiero ser alcalde para construir mi colegio’ -Yo soy exalumno del Manuel Veramendi e Hidalgo’- y no construí mi colegio, construí siete colegios. Después dije, quiero ser gobernador regional desde mi barrio, pero no pude ser gobernador regional, porque se presentó la posibilidad ir al Congreso de la República. Gané al Congreso de la República. Yo ya no sueño ser gobernador regional, sueño con ser presidente de la República”, dijo a los medios de comunicación.

En ese sentido, aseguró que tiene apoyo de una parte de la ciudadanía. “(Tengo) el apoyo de la población consciente, de la población que quiere desarrollo, trabajo, vida digna, ese apoyo lo tengo, pero el apoyo violentista que quiere mantener en caos, en vilo al Perú, de esos nunca voy a tener apoyo”, aclaró.

Parlamentario aseguró que se anda preparando para ser candidato en las próximas elecciones.

Al ser consultado sobre un incidente que sucedió en su tierra natal, Arequipa, donde fue abucheado y le lanzaron objetos, calificó a los manifestantes como “energúmenos”.

“Fue un grupito. Ante 5.000 personas, un grupito de 50 violentistas que arrojaban botellas y tiraban piedras, a ese sitio donde fueron estos salvajes a tirarme piedras, yo me voy a dar la satisfacción de ir y abrir el primer caño para que tengan agua y desagüe”, comentó.

Por otro lado, respecto a la noticia de que se iba a destinar 120 mil soles del dinero público para defender al ministro del Interior, Juan José Santivañez, sostuvo que el titular del Mininter debe hacerlo “con su plata”

“La plata del Estado es para la población, para lograr un beneficio de la gente, no para lograr un beneficio o la exclusión de un proceso de investigación, de ningún ministro, de ningún congresista, de ningún político”, resaltó.

Alfredo Barnechea- crédito Andina

Alfredo Barnechea también planea postular

Otro acciopopulista que también anunció que iba a postular a la presidencia de la República es Alfredo Barnechea. El excandidato en los comicios del 2016, indicó que desea volver a intentar este objetivo. En entrevista RPP, manifestó que confía en sus posibilidades de ganar debido a la debilidad de sus potenciales contrincantes.

“Yo creo que sí, porque, además, yo gano la presidencia, y porque al frente no hay ningún candidato presidencial que pueda enfrentarse a mí a discutir sobre el Perú”.

En otra parte del diálogo, Barnechea acusó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski de haber dirigido una campaña multimillonaria en su contra durante las elecciones de 2016.

Asegura que esto incluyó la difusión de información falsa sobre su presunto rechazo a comer chicharrón, lo cual, según él, fue una estrategia que no pudo contrarrestar debido a la falta de recursos.

Reuters 163

“Yo tenía una campaña muy pobre, no tenía asesores, no pude defenderme y fue una mentira absurda”, explicó. En esa misma línea, indicó que come chicharrón desde los tres años de edad, tratando de desmentir los rumores que circulaban en ese entonces.

El ex candidato detalló que el video que circuló en ese año fue supuestamente editado y que esta campaña habría costado alrededor de 4 millones de dólares. Finalmente, sugirió que la estrategia fue orquestada por su rival de ese momento, Pedro Pablo Kuczynski, para perjudicarlo electoralmente. PPK, en el 2016, fue elegido como presidente luego de ganarle en segunda vuelta a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El periodista y político ha sido elegido, recientemente, como presidente del Consejo de Plan de Gobierno de Acción Popular para los próximos comicios. Este nuevo rol lo asume junto al exalcalde de Lima, Miguel Romero, y al exregidor de la capital, Carlos Mariátegui.