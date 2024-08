“Alberto Fujimori está muy convencido de ser presidente”, pese a caída y operación de cadera, asegura Alejandro Aguinaga

Congresista de Fuerza Popular asegura que el expresidente se encuentra convencido de postular a la Presidencia. | Canal N

Reconfirmó su postulación para las Elecciones Generales 2026. El congresista Alejandro Aguinaga, integrante de Fuerza Popular, ratificó la intención del exmandatario Alberto Fujimori de volver a sentarse en el sillón presidencial a fin de “volver a trabajar por todos los peruanos”, pese a su delicado estado de salud, avanzada edad y cuestionamientos sobre si se encuentra habilitado.

“Yo lo veo muy motivado en querer trabajar por el país como lo hizo. Su postulación siempre genera dicotomías extremas entre el sí o el no, los que lo quieren y lo odian, siempre estamos en ello. Yo lo veo muy convencido [de postular a la presidencia]”, mencionó.

Como se recuerda, luego de oficializar su inscripción al partido fundado por su hija, Keiko Fujimori, el exdictador confirmó su intención de volver a ostentar un cargo público. “Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, escribió previo a ser operado por una fractura en la cadera.

Alejandro Aguinaga se refirió a la motivación de Alberto Fujimori para postular a la Presidencia. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“Todo salió bien”

Sobre la intervención por la “fractura del fémur proximal izquierdo que compromete el cuello de dicho hueso ligeramente desplazado”, la lideresa naranja detalló que tuvo éxito e incluso “ya da sus primeros pasos” con la cadera de titanio que le colocaron. “Al día siguiente de la operación ya lo han levantado. Pero ayer ha dado sus primeros pasos, con su cadera biónica”, contó en entrevista con Beto a Saber.

Keiko Fujimori detalló que su padre se fracturó al caer de la cama mientras dormía, hecho que ya había ocurrido cuando se encontraba recluido. Sin embargo, al ir al baño y regresar, cerca de las 5 de la madrugada, le alertó de que sentía mucho dolor.

“Cuando yo me doy cuenta de la situación, llamo a la ambulancia y llamo a Kenji. Le digo ‘mi papá está con muchísimo dolor, no sé qué cosa tiene’. Le digo ‘si puedes vente para acá o te encuentro en la clínica’”, agregó.

¿Puede postular a la Presidencia?

Keiko Fujimori ha declarado que la deuda de S/57 millones que su padre, Alberto Fujimori, aún no ha pagado, no debería impedirle postularse a la presidencia del Perú. “Todos esos debates legales, entiendo que hay opiniones a favor y en contra, (...) el doctor Nakazaki opinaba que esos impedimentos no le prohibirían a él ser candidato. Escuché al doctor Ghersi que la candidatura es posible. Eso se lo dejo a los abogados”, indicó.

Vocero saludó la incorporación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El Poder Judicial impuso esta deuda cuando Alberto Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen. Keiko Fujimori negó que su padre disponga del monto para saldar la reparación civil, pero se mostró a favor de la negociación con la Procuraduría General del Estado para descontar la deuda de las pensiones que él recibe como exprofesor universitario. Según la normativa vigente, hasta un 30% de dicha pensión podría ser destinado a saldar la deuda.

En ese sentido, negó una posible postulación a la vicepresidencia e insistió en la posibilidad de que Alberto Fujimori postule. “A mí se me ha criticado muchísimo de que ‘no puede ser candidato’, pero sí puede. Creo que lo que debemos defender es eso. El derecho a que Alberto Fujimori participe. Ya si los votantes no quieren votar por él, bueno. Pero que tengan la posibilidad de elegir si es que así lo creen conveniente a Alberto Fujimori”, comentó.