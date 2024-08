¿Cuál es la diferencia entre cáncer, tumor y neoplasia?

El cáncer se refiere a un amplio conjunto de enfermedades que tienen en común el desarrollo de neoplasmas malignos (Dietista Nutricion Online)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Solo en el 2020 alrededor de 10 millones de personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad.

En el caso del Perú, más de 69 mil casos de cáncer se diagnostican cada año y más de 175 mil personas viven con esta enfermedad, de acuerdo a datos del 2022 del Ministerio de Salud del Perú (Minsa). Entre los tipos de cáncer con mayor prevalencia en nuestro país se encuentran el de próstata, mama, estómago, colon-recto y cuello uterino.

Sin embargo, a pesar de ser una enfermedad padecida por cientos de miles de peruanos, suele haber una confusión común entre cáncer, tumor y neoplasia, ya que son palabras utilizadas como sinónimos cuando en realidad tienen significados distintos.

¿Qué es el cáncer?

Una característica clave del cáncer es la rápida multiplicación de células anormales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer se produce cuando células normales se transforman en células tumorales a través de un proceso compuesto de varias etapas que suele consistir en la progresión que va desde una lesión precancerosa hasta un tumor o neoplasma maligno.

Además, el término “cáncer” se refiere a un amplio conjunto de enfermedades que tienen en común el desarrollo de neoplasmas malignos. Por lo tanto, cuando se habla de un tumor o neoplasma maligno se está hablando de cáncer.

Hay que tener en cuenta que una característica clave del cáncer es la rápida multiplicación de células anormales que tienen la capacidad de invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos. Este proceso se conoce como metástasis y la propagación de estas metástasis es la principal causa de mortalidad asociada con esta enfermedad.

¿Qué es un tumor?

Una neoplasia se define como la formación de un neoplasma o tumor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tumor o masa es un conjunto de células de cualquier tejido que ha aumentado de tamaño, formando una masa anormal. El tumor es la inflamación visible u otra manifestación física de una neoplasia. Básicamente, existen dos tipos de tumores:

Benignos: crecen lentamente y, por lo general, no se extienden a otras zonas del cuerpo.

Malignos (cáncer): crecen rápidamente y, con frecuencia, generan metástasis, lo que significa que migran a otras partes del cuerpo, causando nuevos tumores.

¿Qué es una neoplasia?

Una neoplasia se define como la formación de un neoplasma o tumor, que es un crecimiento anormal de células en un tejido del organismo, ya sea porque las células crecen a un ritmo mayor del normal, porque no mueren cuando deberían, o debido a una combinación de ambos factores.

Los neoplasmas pueden ser benignos o, si se manifiestan de manera agresiva, calificarse como malignos. Un neoplasma es considerado benigno cuando sus células no crecen de manera agresiva ni descontrolada, por lo que no invaden los tejidos corporales adyacentes y no se diseminan por todo el organismo. En otras palabras, los neoplasmas benignos no tienen la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo para formar nuevos focos neoplásicos, es decir, no causan metástasis. En cambio, los neoplasmas malignos tienden a crecer rápidamente, invaden los tejidos circundantes y se propagan a otras partes del cuerpo mediante la metástasis.

¿Cuál es la diferencia entre cáncer, tumor y neoplasia?

Entre los tipos de cáncer con mayor prevalencia en nuestro país se encuentran el de mama (EFE)

Para entender la diferencia entre cáncer, tumor y neoplasia puede ser de ayuda resumir cada uno de estos conceptos.

En primer lugar, el cáncer es el crecimiento descontrolado de células que no responden al proceso de apoptosis, el proceso de muerte celular programada que ocurre para eliminar células innecesarias o dañadas, lo cual es crucial en la prevención del cáncer. Si la apoptosis se ve comprometida, puede resultar en una división celular descontrolada, lo que puede llevar al desarrollo de un tumor.

En segundo lugar, un tumor se refiere al aumento de tamaño en una parte del tejido debido a la proliferación de sus células.

En tercer lugar, neoplasia hace referencia a ese proceso de “nuevo crecimiento” de un tumor. Por último, hay que señalar que, aunque los términos “cáncer” y “neoplasia” se confunden con frecuencia, solo los neoplasmas malignos son considerados realmente cánceres.

En otras palabras, una neoplasia es el origen de un tumor (neoplasma) y si el tumor (masa) resulta maligno se trata de cáncer.