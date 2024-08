Magaly Medina despide en vivo a nuevo DJ por olvidar la música: “Muchas gracias por tus servicios”

Magaly Medina despide en vivo a nuevo DJ por olvidar ponerle la pista. (Captura: Magaly TV La Firme)

No duró ni una semana. En una inesperada y tensa escena durante la emisión del 26 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina no dudó en mostrar su frustración en vivo al despedir a DJ TexBeat del programa. La causa de su enojo fue que el musicalizador no colocó la canción seleccionada por la conductora, lo que llevó a una situación incómoda y culminó en la decisión de expulsar al profesional en plena transmisión.

El incidente comenzó cuando la figura de ATV, visiblemente molesta, se dio cuenta de que la canción que había solicitado no estaba siendo reproducida. La conductora, conocida por su estilo directo, expresó su frustración en el aire: “¡Oye, la música! ¿Qué pasó?” En su tono característico, Magaly cuestionó al DJ por no cumplir con la solicitud de la pista que ella había elegido.

La situación se volvió más tensa cuando Magaly, en lugar de recibir una solución rápida al problema, se encontró con una serie de inconvenientes. “¿Qué pasó? Después dicen que ¿por qué no me llevo con los DJ”. ¿Puedes soltarme música, porfa? Gracias,” dijo, tratando de ajustar la situación.

Lo despidió en vivo

A medida que el problema persistía y la canción deseada seguía sin sonar, la popular ‘urraca’ no ocultó su descontento: “Dos soles de música. A ver si me da dos soles. No, ya no. Sácamelo, no. Ya no. Vamos, empecemos el programa. Gracias.”

Finalmente, la situación alcanzó un punto crítico cuando Magaly tomó la decisión de despedir al DJ en vivo: “Despedido el DJ, gracias por tus servicios. ¡Ay, Dios mío! ¿No pueden poner una buena música? No digo yo, bueno, no se puede tener todo en la vida”, dijo

La conductora aprovechó el momento para expresar su descontento con el equipo técnico, destacando la importancia de la calidad en la producción del programa. A pesar del incidente, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reiteró su agradecimiento a su equipo por su arduo trabajo durante la semana y agradeció a la audiencia por su apoyo continuo.

DJ TexBeat duró una semana

Como se recuerda, DJ TexBeat, quien había sido incorporado al equipo hace solo una semana, expresó su gratitud en redes sociales antes del incidente. En una publicación en TikTok e Instagram, el DJ agradeció a Magaly Medina y a su equipo por la oportunidad, destacando su entusiasmo por el trabajo. “Gracias por la oportunidad. Es bonito saber hasta dónde la música te puede llevar. Magaly Medina, excelente persona, maravillosa artista con años de experiencia. Y todo el equipo de Magaly TV, una familia increíble, gracias por tanto,” comentó.

A pesar del mensaje positivo de TexBeat, que fue bien recibido por muchos cibernautas que le desearon éxito, las advertencias sobre la importancia de cumplir con las expectativas del programa no tardaron en aparecer. El episodio resalta la presión y las altas expectativas que enfrentan los nuevos miembros del equipo en el entorno mediático de alta exigencia de ‘Magaly TV La Firme’.

“Ojalá este DJ sí dure tiempo porque con ella no se sabe”, “Así empiezan todos, después salen con su comunicado como todos”, entre otros, fueron los comentarios publicados.

Publicación del nuevo DJ de Magaly Medina. | Captura/Instagram