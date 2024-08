Denuncian a Migraciones por subir precio de pasaportes

Subieron el precio en 21% porque el periodo de vigencia aumentó de 5 a 10 años. Indecopi debe evaluar la demanda. (24 Horas)

La congresista Adriana Tudela, de Avanza País, denunció a la Superintendencia Nacional de Migraciones ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por el alza del precio del pasaporte.

Como se sabe, el costo de este objeto aumentó en un 21% porque, según la entidad, el periodo de uso varió de 5 a 10 años. Desde el 7 de mayo, el precio del pasaporte electrónico ascendió a S/120.90, en comparación con el costo previo de S/98.60.

Este ajuste en el costo es resultado de un proceso legislativo y administrativo que comenzó con la aprobación de la Ley N° 31678 por parte del Congreso. Posteriormente, el Poder Ejecutivo implementó esta ley mediante la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), a través de un decreto supremo.

Respecto al aumento de precio, la legisladora Tudela se pronunció en contra mediante su cuenta oficial de Twitter.

“Migraciones ha decidido cobrar a los ciudadanos un 21% más por expedir los pasaportes, ya que ahora son por 10 años. Esto sin adecuarse a la metodología exigida para determinar el costo del procedimiento. Por eso he presentado una denuncia informativa ante el Indecopi para que investigue el porqué de este incremento. Las tasas deben calcularse en función a lo que cuesta emitir un pasaporte, no en función al tiempo de vigencia del mismo”, se lee en su publicación.

La nueva versión del pasaporte permite a los ciudadanos peruanos viajar a 141 países sin necesidad de un visado turístico previo, facilitando así en gran medida la movilidad internacional.

Este documento se destaca como el más accesible en la región, con un costo significativamente inferior al del segundo país más barato, Brasil, donde el precio de emisión es de US$ 50. En comparación, los precios de los pasaportes en América Latina varían entre US$ 53 y US$ 350.

A quienes tengan un pasaporte electrónico anterior con una validez de cinco años se les informa que pueden seguir usándolo hasta su fecha de vencimiento. Se recomienda solicitar uno nuevo en caso de pérdida, robo o proximidad de la expiración del documento.

Pasos para tramitar pasaporte

Si estás a punto de viajar al extranjero y aún no tienes tu pasaporte, la Superintendencia Nacional de Migraciones ofrece un servicio de tramitación urgente para que obtengas tu documento a tiempo.

Este procedimiento permite recibir el pasaporte en un plazo más corto, lo que te ayudará a seguir con tus planes de viaje sin problemas.

Para comenzar el trámite, debes acudir a cualquier oficina de la Superintendencia Nacional de Migraciones al menos dos días hábiles antes del vuelo, o hasta ocho horas antes del viaje a la oficina de Migraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Es fundamental que lleves el boarding pass o el recibo del pasaje con una antelación de más de 48 horas, tu Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, y el recibo de pago por S/ 120.90 realizado en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe.

Es importante destacar que el código de pago para el pasaporte urgente es el 01808, que es distinto al código utilizado para el pasaporte regular. Este código se puede encontrar en la aplicación correspondiente o en las ventanillas del Banco de la Nación.