Jorge Luna y Ricardo Mendoza explican por qué no darán ayuda económica a familia de fan que murió en Italia

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se pronuncian por la muerte de Irvin Meza | No somos TV

Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por su exitoso programa de YouTube “Hablando Huevadas”, se pronunciaron por primera vez sobre el caso de Irvin Meza Manyavilca, un joven de 31 años que se hizo viral tras participar junto a su madre en uno de sus espectáculos teatrales, y que lamentablemente falleció ahogado en Italia en agosto de este año. La dupla explicó los motivos detrás de su negativa a brindar apoyo financiero a la familia de Irvin, la cual pedía 6 mil euros para la repatriación de los restos de su ser querido.

En el podcast ‘Solo queremos conversar’, Ricardo Mendoza contó que se enteró del caso de Irvin Meza Manyavilca a través de los medios de comunicación. Posteriormente, relató que una amiga cercana de Irvin se contactó con ellos para solicitar, en nombre de la familia, los 6 mil euros necesarios para la repatriación del cuerpo. Ante esto, la dupla decidió preguntar más detalles sobre el fallecimiento de su admirador, lo que los dejó sorprendidos por las circunstancias del trágico suceso.

Irvin Meza, coreógrafo de hip hop peruano, falleció ahogado en el lago Maggiore en Italia. Sus familiares indicaron que entró al agua para refrescarse del intenso calor. Captura/TV Perú

“Le preguntamos por qué había fallecido Irvin, porque solo sabíamos que había muerto por ahogamiento. Resulta que falleció porque se metió a nadar en un lago, según la versión de la chica, donde estaba prohibido nadar. Él se metió, a pesar de las prohibiciones, según las leyes de Italia. Este lago tenía esta prohibición porque tenía unas corrientes que succionan hacia abajo y cuando la gente nada, se muere. Él confirmó lo que el cartel decía”, comentó Ricardo Mendoza.

El comediante aseguró que tanto él como Jorge Luna se sintieron frustrados al verse presionados a brindar apoyo económico a la familia. “Nosotros nos enojamos. ¿Tenemos que ayudarte por un error tan estúpido? Dios mío, ¿ahora yo tengo que hacerme responsable? Estábamos indignados porque tenemos que pagar la irresponsabilidad de Irvin, cuya muerte ha causado pena y dolor en sus familiares, pero sigue siendo una irresponsabilidad”, sostuvo.

Por su parte, Jorge Luna explicó más a fondo las razones de su fastidio: “Uno puede decir que es una muerte, pero aguanten. Una cosa es un lamentable accidente, como que el chico esté cruzando la calle, un imbécil al volante lo atropelle y que muera de manera inesperada. Y otra cosa es que, por viveza, por estupidez o por rebeldía, no respete las reglas”.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza explican las razones detrás de su decisión de no apoyar económicamente a la familia de Irvin Meza.

Denunciaron irregularidades

A pesar de su molestia, Jorge Luna y Ricardo Mendoza accedieron a reunir los fondos para la repatriación, pero con la condición de organizar un sorteo, como lo han hecho en otras ocasiones, para que el público contribuyera económicamente. “Si la gente nos quiere apoyar, chévere, y si falta algo de plata lo ponemos de nuestro bolsillo”, explicaron en su plataforma.

La dupla de Hablando Huevadas organizó una rifa para recaudar fondos para la repatriación de los restos de Irvin Meza. Sin embargo, luego cambiaron de opinión.

Sin embargo, luego de invitar a la amiga de Irvin Meza a uno de los shows de “Hablando Huevadas” para compartir la historia y motivar al público a participar en la rifa, la dupla decidió editar y eliminar esa parte del programa de YouTube. Esto ocurrió porque se enteraron de que la familia estaba llevando a cabo otras actividades paralelas para recaudar fondos, lo que generó dudas sobre la transparencia del caso.

“Nos enteramos que piden plata por un lado y luego por el otro”, mencionó Ricardo Mendoza, mientras que Jorge Luna agregó: “Me enteré de tres o cuatro más. Me mandaron el flyer de una rifa, de otra pollada y de otras cinco actividades para conseguir la plata”.

La dupla de Hablando Huevadas se pronunció sobre la controversia generada por la repatriación del cuerpo de su admirador fallecido.

No ayudarán a la familia de Irvin Meza

Preocupados por la transparencia, Ricardo Mendoza se comunicó nuevamente con la familia de Irvin Meza para precisar la cantidad exacta que necesitaban, obteniendo la misma respuesta de los 6 mil euros, lo cual generó más dudas en los comediantes.

Al respecto, Jorge Luna expresó: “Yo me pregunté cómo seguían necesitando 6 mil euros si acá nos dijeron tanto, en un noticiero dijeron 4 mil euros y en otro canal dijeron 7 mil euros. ¿Cuánto necesitan realmente? Una cosa es que me digan que el dinero es un apoyo para la familia, esa es otra cosa. Pero ellos nos dijeron que la operación de traer el cuerpo costaba tanto, y luego veo que conseguían plata por otros lados. ¿Cómo sé que esto no ese convirtió en viveza?”.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna cuestionan la transparencia de las actividades de recaudación de fondos organizadas por la familia de Irvin.

Ricardo Mendoza concordó y expresó temor de que el dinero recaudado se utilizara para otros fines. “Si yo le doy 10 mil euros, ¿cómo sé que usarán ese dinero para cosas buenas? ¿Cómo sé que no te vas a comprar un carro o una casa? Estoy exagerando, pero quiero que entiendan mi punto”, manifestó.

Finalmente, ante la falta de claridad en las acciones de la familia, Luna y Mendoza optaron por no continuar con la ayuda económica, enfatizando la importancia de la responsabilidad y la honestidad en situaciones como esta. “Como dice mi madre, justos pagan por pecadores, decidimos no hacerlo. No vamos a apoyar por presión mediática en algo con lo que no estamos de acuerdo”, sentenció Ricardo.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza conocieron a Irvin Meza en uno de sus shows realizados en Italia. Captura/Youtube

Enviaron mensaje a la familia afectada

A pesar de su molestia, Ricardo Mendoza y Jorge Luna enviaron sus condolencias a la familia de Irvin Meza, principalmente a la señora América, a quien conocieron en uno de sus shows realizados en el Teatro Canout.

“Quiero mandar un abrazo a la familia y a la señora América. Entiendo que se sientan muy tristes y, desde acá, le mandamos todo nuestro apoyo, nuestro cariño. Lamentamos que se sienta así y lamentamos que las cosas no hayan salido como hubiéramos querido. Una cosa es la plata y otra cosa es el cariño, son cosas distintas. Le mandamos amor y cariño, que pronto pueda estar bien. Ojalá todos puedan estar bien”, comentaron.

La familia de Irvin Meza continúa buscando ayuda económica para traer los restos del coreógrafo al Perú. Captura/TV Perú