Jorge Luna y Ricardo Mendoza hacen historia: Hablando Huevadas llena el Madison Square Garden de Nueva York

Hablando Huevadas logra sold out en el Madison Square Garden. | Composición/Infobae

Los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por su exitoso programa de YouTube Hablando Huevadas, han alcanzado un nuevo hito en su carrera al lograr un sold out para su próximo show en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. La dupla, que ha conquistado al público con su estilo irreverente y humor ácido, continúa demostrando que su éxito no conoce fronteras.

Este lunes 12 de agosto, solo unas horas después del esperado inicio de la venta de entradas, Ricardo Mendoza compartió la emocionante noticia de que no quedaban boletos disponibles para su ansiado show, programado para el viernes 13 de septiembre. La rapidez con la que se agotaron las entradas sorprendió a muchos, reflejando la gran demanda y el fervor que la dupla ha generado entre sus seguidores.

“Sold out. Disculpen, estábamos ocupados llorando, pero hace rato que llenamos el Madison Square Garden”, expresó emocionado Ricardo Mendoza en sus redes sociales, capturando la esencia de su alegría y el impacto de este logro en su carrera. Su sincera reacción resonó con los fans, quienes comparten la euforia de ver a los comediantes peruanos conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza celebran su sold out en el Madison Square Garden.

El Madison Square Garden, reconocido mundialmente como uno de los recintos más importantes de Estados Unidos, tiene una capacidad de más de 20,000 personas y es conocido por albergar a las principales figuras del entretenimiento. La dupla de comediantes, que ha logrado consolidar un estilo único y cercano a su audiencia, se presenta como una de las grandes revelaciones de la comedia en español a nivel internacional.

Jorge Luna sorprendido por sold out

La emoción de Jorge Luna no tiene límites tras lograr un sold out para su esperado show en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Antes de que se agotaran las entradas, el comediante expresó su desconcierto al ver la efervescencia del público por adquirir boletos. “Ni en el mejor de mis sueños”, confesó en redes sociales, reflejando su asombro y gratitud ante el apoyo masivo de sus seguidores.

Jorge Luna emocionado por la venta de entradas del show de Hablando Huevadas en Nueva York.

¿Cuál era el precio de las entradas?

El Madison Square Garden, uno de los recintos más icónicos de Nueva York, cuenta con una capacidad de 20,000 personas, lo que permitió una amplia variedad de precios para los asistentes al show de Hablando Huevadas. Aunque no todos los asientos estaban disponibles para esta esperada presentación, los precios de las entradas reflejaron una considerable diferencia según la ubicación elegida.

Los fans pudieron encontrar boletos desde $82.35 en las zonas más alejadas del escenario, ofreciendo una opción accesible para aquellos que deseaban disfrutar del espectáculo sin gastar demasiado. Por otro lado, quienes buscaron una experiencia más cercana a sus comediantes favoritos optaron por entradas que alcanzaron hasta los $500, ubicándose en las secciones más privilegiadas. Esta variedad en los precios asegura que todos los seguidores de Jorge Luna y Ricardo Mendoza puedan ser parte de este memorable evento.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ llegan al Madison Square Garden con su show. Instagram

Magaly Medina elogió a Hablando Huevadas

La reconocida periodista Magaly Medina comenzó su programa con un emotivo homenaje a los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes se presentarán en el icónico Madison Square Garden con su espectáculo Hablando Huevadas en septiembre de este año. A pesar de no conocerlos personalmente, la ‘urraca’ expresó su profundo orgullo por estos compatriotas que han llevado el humor peruano a un escenario de tan alta magnitud.

Medina compartió su entusiasmo, comentando que se siente tan emocionada como si fuera ella quien se presentara. Invitó a los peruanos que residen en Estados Unidos a no perderse un espectáculo que ha generado una gran expectativa en las redes sociales. “Para algunos, su humor puede ser insultante, pero ellos lo hacen y han ganado público. A mí me emociona como si yo me fuera a presentar en el Madison Square Garden. Los aplaudo de pie, sé que van a hacer un sold out”, afirmó.

Magaly Medina felicitó a Ricardo Mendoza y Jorge Luna por show internacional.

La periodista resaltó la importancia de este logro, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que requiere alcanzar tal éxito. “Es un mérito grande que logren que la gente los siga y compre entradas. Yo me siento súper orgullosa de ellos”, añadió, mientras animaba a todos los peruanos a asistir al evento, convencida de que llenarán el recinto. “Eso va a ser muy emocionante”, concluyó Magaly Medina.