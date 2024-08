La reacción de Ítalo Valcárcel ante supuesta infidelidad de Melissa Klug con Christian Cueva

Janet Barboza comenta la reacción del bailarín tras rumores de infidelidad. | América TV

El escándalo que involucra a Melissa Klug, Christian Cueva, y Pamela López ha capturado la atención del público, y ahora se conoce la reacción de Ítalo Valcárcel, expareja de la popular ‘Blanca de Chucuito’, ante las revelaciones de una supuesta infidelidad años atrás.

La aún esposa del futbolista sorprendió a todos al afirmar que el deportista tuvo un amorío con la exnovia de Jefferson Farfán durante el tiempo en que ella estaba con el bailarín de programas concurso.

La reacción de Ítalo Valcárcel

Este destape generó un gran revuelo en el mundo de la farándula, y muchos se preguntaban cómo reaccionaría el joven artista al enterarse de la supuesta traición. En la reciente edición del programa ‘América Hoy’, Janet Barboza compartió detalles sobre la reacción del coreógrafo.

Janet Barboza comenta la reacción del bailarín tras rumores de infidelidad. | Composición/Infobae

Según la presentadora del espacio matutino de América TV, quien habló con Arturo Chumbe, colega de Ítalo Valcárcel, el bailarín se encuentra tranquilo y relajado, a pesar del escándalo que rodea a su exsaliente y Christian Cueva.

La recordada ‘Reina de las Movidas’ comentó: “Yo no me iba a quedar ni con las dudas ni con las ganas, por eso llamé a Arturo Chumbe, porque Ítalo trabaja con él. Le pregunté cómo estaba Ítalo Valcárcel, y Chumbe me dijo que está tranquilo, relajado, y que lo pasado, pisado”. Esta reacción sorprendió a muchos, ya que se esperaba una respuesta más dramática dada la magnitud del escándalo.

¿Cómo inició el escándalo de Klug y Cueva?

El origen de este escándalo se remonta a cuando Pamela López decidió confrontar a su esposo Christian Cueva después de que él intentara retomar su relación. La mujer, en busca de la verdad, le pidió al deportista que le contara todo, lo que llevó al descubrimiento de las conversaciones comprometedoras entre él y Melissa Klug.

Según la madre de los hijos del pelotero, estos mensajes confirmaban que él le había sido infiel con la popular influencer. Durante la entrevista con Magaly Medina, reveló que en los mensajes que descubrió, ‘Aladino’ se refería a la ‘Blanca de Chucuito’ de manera íntima, lo que confirmó sus sospechas.

Melissa Klug al lado de Ítalo Valcárcel.

En uno de esos mensajes, este le decía a Klug: “esa cosita es mía”, lo que dejó en claro la relación extramarital. “Descubrí conversaciones con ella que, en su momento, yo encaré. Encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella”, mencionó la mujer.

Mientras el escándalo sigue desarrollándose, la tranquila reacción de Ítalo Valcárcel ha sido una sorpresa para muchos, dejando claro que ha decidido no dejarse afectar por las controversias del pasado.

Melissa Klug niega ‘affaire’ con Christian Cueva

Melissa Klug respondió públicamente a las acusaciones de haber tenido una relación amorosa con el futbolista Christian Cueva. A través de su cuenta de Instagram, la influencer negó rotundamente cualquier vínculo íntimo con ‘Aladino’, y exigió que este desmienta las insinuaciones.

Melissa Klug niega encuentro íntimo con Christian Cueva en un Airbnb, tras afirmaciones de Pamela López. América Tv.

Conocida como ‘Blanca de Chucuito’, la mujer expresó su sorpresa y descontento al verse involucrada en esta controversia, afirmando que la entrevista de la esposa del deportista debería haberse centrado en temas de agresión intrafamiliar en lugar de especulaciones sobre dicho vínculo.

Klug aclaró que su relación con el futbolista siempre fue amistosa y familiar, habiendo coincidido en eventos sociales con otros amigos y familiares presentes, lo que, según ella, fue malinterpretado.

“Le exijo al señor Cueva desmienta la existencia de una relación entre nosotros que no haya pasado de una simple amistad, amistad que terminó el mismo día que la señora malinterpretó y entendió lo que quiso entender a pesar de mis continuas aclaraciones. No voy a exponer mi tranquilidad ni mi salud mental a un show que no me parece protagonizar, y pido respeto para mi familia, que tampoco tienen protagonismo en este tema”, añadió.

Melissa Klug mandó carta notarial a Pamela López.