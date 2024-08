Pamela López afirma que Melissa Klug se encontró en Airbnb con Cueva: “Tenía una relación con Ítalo Valcárcel”

Pamela López afirma que Melissa Klug se encontró en Airbnb con Christian Cueva: “Ella estaba con Ítalo Valcárcel”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Este 20 de agosto, Pamela López ofreció una reveladora entrevista a Magaly Medina, donde no solo afirmó que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug, sino que compartió detalles sobre los encuentros que el pelotero mantuvo con la expareja de Jefferson Farfán, mucho después de haber sido confrontada por López en 2019.

Según Pamela, estos encuentros no fueron meramente casuales, sino que se dieron en un contexto que sugiere un nivel de intimidad, que Cueva había confesado previamente a su entonces esposa. La señora relató que, tras el incidente de los chats, el padre de sus hijos continuó su contacto con la empresaria, llegando a reunirse en un Airbnb.

“Él me confiesa que se iba a entrenar a la videna, y en medio de esos viajes, se vuelve a encontrar a Melissa Klug para comentar el suceso que tuve conmigo; se juntaron en un Airbnb; pero anteriormente él se iba a la casa de ella, hasta conversaba con sus hijas,” comentó López, destacando que estos encuentros no tenían nada que ver con el fútbol.

Melissa Klug desmiente romance con Christian Cueva: “Exijo que se respete mi tranquilidad y mi familia”(Captura: Magaly TV La Firme)

Melissa Klug estaba en una relación con Ítalo Valcárcel tras supuesto encuentro con Christian Cueva

El hecho de que Christian Cueva se volviera a reunir con Melissa Klug en un Airbnb, en un momento en que ella ya estaba en una relación con Ítalo Valcárcel, fue para Pamela una señal de que la situación entre ellos no era simplemente una amistad. “Tiempo después, él me confiesa que en uno de esos viajes, él se vuelve a encontrar con Melissa Klug para comentar el suceso que había tenido conmigo. O sea, que se pusieron a hablar como viejos amigos. Se volvieron a encontrar en un Airbnb. Es lo que él me contó,” reveló López en la entrevista.

López también mencionó que Cueva había conocido a las hijas de Klug y que, incluso, había conversaciones en las que él pedía ser pareja de promoción en el colegio de una de ellas. “Encontré conversaciones de sus hijas, en las que él le pedía para que él sea la pareja de promoción del colegio, algo así,” añadió Pamela, subrayando lo involucrado que estaba su expareja en la vida personal de Klug.

A pesar de todas estas confesiones, Pamela López explicó que no decidió perdonar a Cueva inmediatamente, sino que quería observar su comportamiento antes de tomar una decisión definitiva. “No decidí perdonarlo. Yo lo único que decidí es lo que en un momento hablamos. Quiero ver cómo te comportas. Ya. No estamos juntos, pero quiero ver cómo te comportas. Si es que realmente quieres mi perdón y el de tu familia, porque estas cosas no van a ser fáciles,” comentó López, quien también le sugirió a Cueva que iniciara terapia para abordar sus problemas, incluyendo su relación con el alcohol.

Melissa Klug niega relación íntima con Christian Cueva en comunicado

La empresaria Melissa Klug emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, en respuesta a las acusaciones de Pamela López sobre una supuesta relación íntima con Christian Cueva. Klug expresó su sorpresa por la inclusión de su nombre en la entrevista, aclarando que la relación con Cueva nunca pasó de una simple amistad.

“Es totalmente falso afirmar que he tenido una relación íntima con el señor Cristian Cueva,” afirmó. Klug subrayó que su cercanía con el futbolista estaba vinculada a la amistad y a sus familias, y pidió respeto para su familia, rechazando cualquier insinuación de una relación más allá de la amistad.

