Qali Warma anuncia investigación tras reportarse 20 escolares intoxicados en almuerzo escolar en Chimbote

Al menos 20 escolares resultaron intoxicados tras consumir alimentos presuntamente en mal estado. (Foto referencial)

Momentos de angustia vivieron los padres de familia de la Institución Educativa N° 88049 San Juan Bautista en el centro poblado de Cascajal en el distrito de Chimbote en Áncash, luego de que 20 alumnos resultaran intoxicados.

El incidente ocurrió tras realizarse el almuerzo escolar como parte del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las instalaciones de la institución educativa. Aparentemente los menores afectados habrían consumido alimentos en mal estado.

De acuerdo con a las primeras informaciones, los escolares afectados, cuyas edades oscilan entre los 6 y 12 años, consumieron arveja partida, carne molida y arroz. Sin embargo, tras finalizar el almuerzo, varios estudiantes comenzaron a sentir dolores estomacales, náuseas y picazón.

El malestar de los alumnos alertó al personal docente y administrativo de la institución, quienes trasladaron a los 20 escolares a la posta de salud de Cascajal para ser atendidos. Afortunadamente, los estudiantes se encuentran fuera de peligro.

Programa de Alimentación Nacional Escolar Qali Warma. (Foto referencial)

<b>Qali Warma inicia investigación</b>

A través de un comunicado oficial, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, anunció que se ha iniciado una investigación por la presunta intoxicación de 20 escolares en el centro poblado Cascajal.

En el documento compartido a través de sus redes sociales, Qali Warma explica que tras conocer la situación, se activaron los protocolos técnicos correspondientes y se trasladó personal técnico para verificar la salud de los menores afectados. Además, indicó que no se reportó ningún escolar con síntomas graves.

“No se reportó ningún menor con síntomas graves o que requiera hospitalización”, se lee en el comunicado. “Mientras eran atendidos, se observó a los menores de buen ánimo y consumiendo alimentos que no forman parte del servicio alimentario escolar”, continúa el documento.

“Los escolares consumieron arveja partida y conserva de carne de res, además de avena, preparación que se realizó en la institución educativa. Sin embargo, el director del referido centro de estudios, indicó que dos alumnos del aula, que no consumieron los alimentos, también presentaron dolor de estómago”, explicó Qali Warma.

Qali Warma auncia investigación por presunta intoxicación de 20 niños en Chimbote durante almuerzo escolar. (Foto referencial)

<b>Agua no apta para consumo humano</b>

Qali Warma informó que en las investigaciones participó una representante de salud pública de la Red de Salud Pacífico Norte, del área de salud pública, quienes verificaron que “el ambiente de la cocina se encontraba limpio y que los alimentos estaban con fecha vigente”.

No obstante, Qali Warma también señaló que se tomaron muestras del agua de la red pública y se determinó que no es apta para el consumo humano. “La Dirección de la Red de Salud Pacífico Norte procedió a tomar muestras de agua de la red pública y se comprobó que carece de cloro y que no es apta para el consumo humano”, informó.

Además, Qali Warma indicó que también se tomaron muestras de sus alimentos y se acordó la supervisión del cafetín escolar. No obstante, continuará con las investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido.

En ese sentido, también se capacitará el personal de la institución educativa. “Se ha coordinado con el Comité de Alimentación Escolar para brindarle asistencia técnica y capacitación en manipulación y preparación de alimentos, y buenas prácticas de almacenamiento”, concluye el documento.

Qali Warma se pronuncia tras intoxicación de 20 niños en Chimbote. (Foto: Difusión)

<b>Denuncian restos en conservas de Qali Warma en Piura</b>

En otro caso, profesoras de dos instituciones educativas en Morropón, Piura, encontraron restos en conservas de alimentos que son distribuidas por el programa Qali Warma.

“Estábamos aperturando el producto que nos ha llegado en la tercera remesa cuando nos percatamos de la presencia de una larva dentro del producto. Por eso hemos suspendido su uso y cambiado por jurel en agua de sal, por el bienestar de nuestros estudiantes”, manifestó una de las docentes.

La directora de la escuela del caserío de Laynas anunció que no consumirán ninguno de estos productos para velar por la salud de sus alumnos. “Es la primera vez que sucede esto, y no vamos a consumir ninguno de estos productos”, manifestó.