Pamela López denuncia a Christian Cueva por violencia familiar: “Varios episodios fueron delante de mis hijos”

Pamela López denuncia a Christian Cueva por violencia familiar | América Hoy

Este lunes 19 de agosto, Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva, apareció en el programa ‘América Hoy’ para anunciar que ha denunciado al futbolista por violencia familiar. Según su relato, este año ha sido víctima de dos episodios violentos, y reveló que anteriormente también había sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte de su expareja.

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, expresó en el programa matinal, acompañada de su abogada Rosario Sasieta.

Pamela López acusa a Christian Cueva de haberla agredido tanto física como psicológicamente. Captura/América Hoy

Entre lágrimas, Pamela López dejó en claro que esta vez no perdonará a Christian Cueva. “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos”, aseveró la expareja del deportista, quien resaltó que tiene pruebas para respaldar sus acusaciones de agresión.

Las pruebas de Pamela López

Según la abogada Rosario Sasieta, después de un mes de conversaciones con Pamela López, esta le entregó un video en el que se puede ver a la expareja de Christian Cueva entrando en un ascensor, momento en el que es interceptada por el futbolista. “Él estaba en estado de ebriedad y la acogota. Es una situación complicada”, afirmó la letrada.

Pamela López añadió que este episodio violento ocurrió después de confrontar a Christian Cueva por su relación con la cantante de cumbia Pamela Franco. “Encontré cosas y ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Lamentablemente, no es la primera vez que soy agredida”, señaló.

“Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”, añadió.

Pamela López presenta pruebas de las agresiones sufridas a manos de Christian Cueva.

En otro momento, Pamela López admitió que guardó silencio con la esperanza de que el deportista cambiara. “Eran cachetadas, jaladas de pelo, empujones. Lo último fue que me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello. Siempre hablaba improperios, insultos y luego venía arrepentido”, sostuvo.

“Cueva tiene problemas con el alcohol”

Durante la entrevista, Pamela López se mostró angustiada y detalló cómo las situaciones de violencia doméstica han estado marcadas por el abuso de alcohol por parte de Christian Cueva, quien acaba de ser anunciado como el nuevo jugador del Club Cienciano. “En la mayoría de las veces, sí [él estaba bajo los efectos del alcohol]”, precisó la influencer.

Además, indicó que Christian Cueva es consciente que tiene problemas con el alcohol, dado que los especialistas que lo trataron se lo mencionaron en su momento. “Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”, afirmó la expareja del deportista.

Christian Cueva realizó su primera sesión bajo la mirada del técnico Cristian Díaz. - Crédito: Cienciano

Pamela López desconoce a Christian Cueva

Visiblemente afectada, Pamela López admitió que teme sufrir represalias por haber denunciado a Christian Cueva. Sin embargo, afirmó que esta vez está decidida a seguir adelante con la demanda, ya que siente que el futbolista, con quien ha mantenido una relación amorosa durante más de una década, se ha convertido en alguien irreconocible para ella.

“Él reaccionaba así ante mis reclamos por sus infidelidades, o cuando estaba en estado de ebriedad. [Después de eso] me mandaba flores, peluches, siempre me mandaba fotos de nuestros inicios, cuando éramos enamorados. Me decía: ¿recuerdas cuando hicimos esto? Me hacía regresar a este tiempo, me mandaba tulipanes para manipularme”, manifestó.

Pamela López denuncia a Christian Cueva por violencia familiar. Captura/América Hoy