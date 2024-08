Pamela Franco y Christian Cueva oficializan su relación dándose apasionados besos: “Lo que todos esperaban”

El programa ‘Magaly TV La Firme’ mostrará las primeras imágenes de la cantante con el futbolista en una situación amorosa | Magaly TV La Firme

Lo que todos querían ver. Luego de varios meses intentando ocultar un romance, finalmente fueron captados juntos. Pamela Franco y Christian Cueva se dejaron ver juntos y dándose románticos besos en una discoteca y las cámaras de Magaly TV La Firme los captaron.

A través de un adelanto de la edición del programa que se emitirá este lunes 19 de agosto, se pudo ver a la cantante de cumbia muy cariñosa con el futbolista. Aunque no se ha ahondado en el tema, en el clip se les vio besándose y también muy abrazados, evidenciando que existe algo más que una amistad.

Como se sabe, desde que se hizo pública la infidelidad del ahora integrante del Club Cienciano del Cusco, se ha dejado entrever que Cueva y Franco podrían haber tenido una relación clandestina. Cuando han sido consultados al respecto, solo han preferido el silencio.

De acuerdo al adelanto, el reportero del programa menciona: “Les mostramos las imágenes que todos esperaban. El futbolista y Pamela Franco como enamorados”.

Se espera que en esta edición se conozcan más detalles de este encuentro, pues hasta el momento no se ha revelado el lugar en donde se dio riensa suelta a los besos entre la artista y el futbolista.

Pamela Franco y Christian Cueva fueron captados juntos. (Magaly TV La Firme)

Pamela Franco y Christian Cueva oficializarían esta semana

Luego de varias semanas de rumores y coincidencias entre Pamela Franco y Christian Cueva, las imágenes salieron a la luz. Sin embargo, la semana anterior, Kurt Villavicencio sorprendió son una revelación. El conductor del programa ‘Todo se Filtra’ sorprendió en su espacio al afirmar que este lunes o martes se haría oficial este romance.

“Lo que puedo decir es que la próxima semana, probablemente entre lunes y martes, Pamela Franco va a sorprendernos a todos con algo grande”, comentó en un inicio.

Tras ello, explicó que no entraría en detalles, pero se trataría de una ‘bomba’, un tema que muchos estaban esperando se hiciera público. “No puedo adelantar mucho, pero estoy seguro de que lo que Pamela dirá será una verdadera bomba, algo que finalmente pondrá fin a todas estas especulaciones y rumores que han estado circulando”, explicó creando gran expectativa.

Pamela Franco y Christian Cueva oficializarán su relación: “La próxima semana habrá una bomba”, afirma Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

Pamela López denunció a Christian Cueva por agresión física y psicológica

La mañana del 19 de agosto, Pamela López tomó valor y decidió salir públicamente a denunciar a su aún esposo Christian Cueva por violencia física y psicológica en sus 13 años de relación. De acuerdo a sus declaraciones, permaneció callada por mucho tiempo y recién se animó a hacer pública esta acusación.

De la mano de Rosario Sasieta, la madre de los hijos de Cueva mencionó que estuvo manipulada por muchos años, pero no quiere callar más por su familia. “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos”, comentó en un inicio.

Este lunes 19 de agosto, la aún esposa del futbolista anunció que acaba de denunciar al padre de sus hijos por violencia familiar, mostró las imágenes en conferencia de prensa. (Carlos Diaz/Infobae Perú)

Relató que el primer episodio de violencia que vivió este año fue cuando encontró la infidelidad de Cueva con Pamela Franco en el celular de su esposo. A raíz de los reclamos al seleccionado peruano, fue que él ejerció violencia sobre ella y hasta intento asfixiarla. “Encontré cosas y ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello”, comentó en ‘América Hoy’.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, López mostró las imágenes de la agresión en su contra. Allí, se evidencia que el futbolista la golpea en el ascensor de su vivienda en Trujillo, mientras ella pide ayuda a gritos. La segunda ocasión en este 2024 fue en el día de su cumpleaños. Cueva la toma de los cabellos y la arrastra, pese a que ella reclama para que cese con los golpes.