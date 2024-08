Karla Tarazona y Christian Domínguez sorprenden con románticos gestos durante concierto en Arequipa

Christian Domínguez y Karla Tarazona juntos en Arequipa | Crédito: Instarándula

Este último sábado 17 de agosto, Karla Tarazona y Christian Domínguez fueron captados en una situación que ha generado gran revuelo. Aunque ambos insisten en que no han retomado su relación amorosa, la cual culminó en 2016 debido a un escándalo de infidelidad, las recientes imágenes difundidas por el periodista Samuel Suárez, creador de Instarándula, parecen contar otra historia.

Durante un concierto en Arequipa, la pareja fue vista luciendo bastante cercana, algo que no pasó desapercibido para los seguidores del portal de farándula. Samuel Suárez comentó: “Ninguno de los dos, siendo la una de la madrugada, ha posteado que están ahí y menos que están juntos, pero obviamente había ratujas. Parece que algunas quisieron fotografiarse con ellos, pero ellos accedieron a tomarse fotos por separado”.

Al parecer, Karla Tarazona y Christian Domínguez habrían empleado esta estrategia para ocultar su presencia conjunta en el evento. Sin embargo, los usuarios no perdieron el tiempo y los grabaron a lo lejos, cuidando de no ser descubiertos.

La mayor sorpresa llegó cuando los asistentes captaron imágenes de Karla Tarazona cantándole con profundo sentimiento a Christian Domínguez la canción “Yo no sé mañana”. Incluso, en un determinado momento, la presentadora de televisión se recostó en el hombro del cantante de cumbia, revelando la evidente complicidad y confianza que aún existe entre ambos.

El periodista continuó con sus comentarios al ver la evidente cercanía de la pareja, señalando: “Yo quedé recontra payaso por creer que su reconciliación era un show. Cuando Karla y Christian piensan que no los están grabando, miren cómo reaccionan, cómo hablan. Ella se pegaba más, ay ¡porfavor! Karla, ¡no! Yo sin ser brujo sé lo que pasará mañana, y el desenlace no es correcto. Ya has visto su historial, su patrón”. Esto último en referencia apunta a la fama de Christian Domínguez por su historial de relaciones fallidas, que terminaron por su infidelidad.

Finalmente, Samuel Suárez compartió más imágenes donde se ve a Karla Tarazona y Christian Domínguez cantando juntos un tema de Bacilos. En los videos, la pareja se habla al oído y se ríe, lo que llevó al periodista a cerrar su reporte con un tono irónico: “Ay Karla, ternurita, ¿le dicen yo o lo dicen ustedes?”.

Karla Tarazona se defendió de las críticas

Karla Tarazona y Christian Domínguez han vuelto a ser el centro de atención después de que se difundieran imágenes de ambos besándose durante el cumpleaños del cantante. Aunque la expareja ha negado una reconciliación, las especulaciones no cesan. En una entrevista con el programa ‘Al Sexto Día’, la presentadora de TV abordó los rumores y respondió a las críticas: “Me dicen sin dignidad, tengo dignidad. Pero también con los años aprendí a madurar... quizá en algún momento perdonar”, declaró con seguridad.

Además, Tarazona enfatizó que no tiene problemas en mostrar afecto hacia su expareja, ya que ambos están solteros y no deben rendir cuentas a nadie. “Si yo me siguiera dando besitos... ¿a alguien le hacemos daño?”, añadió. También mencionó que, aunque actualmente coquetean, no sabe si eso llevará a algo más, ya que ambos están en diferentes etapas de sus vidas. Finalmente, aseguró que no tiene nada que esconder y que, si algo cambia en su relación con Christian Domínguez, el público lo sabrá: “No nací para esconderme... ustedes mismos lo van a ver”.

El beso de reconciliación

El pasado 30 de julio, el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un comprometedor video en el que se ve a Christian Domínguez dándole un tierno beso a Karla Tarazona durante la celebración de su cumpleaños. Las imágenes se viralizaron rápidamente, ya que ambos presentadores de televisión habían negado insistentemente haber retomado su romance.

