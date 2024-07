Hijo de Karla Tarazona no quiere que su mamá retome su relación con Christian Domínguez: “Cuidado”. | Amor y Fuego.

En una reciente entrevista con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, Karla Tarazona y Christian Domínguez sorprendieron a todos al hablar abiertamente sobre el vínculo familiar que mantienen actualmente. Acompañados por los hijos de la conductora de televisión, la pareja dejó en claro que han logrado establecer una relación cordial y positiva por el bienestar de los pequeños de la casa.

Uno de los hijos de Karla Tarazona destacó la buena relación que tienen con Christian Domínguez, a quien consideran más que un amigo. “Lo vemos más como papá y amigo a la misma vez, o sea nos llevamos súper bien. Él viene a la casa para jugar o algunas veces viene a peinarnos para ir al colegio”, dijo el adolescente.

A lo largo de la entrevista, los hijos de Tarazona resaltaron el apoyo y la dedicación de Domínguez hacia ellos. La presencia constante del artista en sus vidas ha fortalecido su vínculo, demostrando que a pesar de las diferencias que pudieron haber tenido en el pasado, ambos padres están comprometidos a crear un ambiente saludable y feliz para sus hijos.

Hijo de Karla Tarazona no desea que Christian Domínguez vuelve a estar con su madre. (Captura de Willax TV)

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando uno de los hijos de Karla Tarazona expresó sus sentimientos sobre la posibilidad de que sus padres retomen su relación amorosa.

“Yo dije que no (quiero ver a Karla y Christian nuevamente). Cuidado... Él ya se porta bien, supongo que ya ha mejorado”, comentó entre risas, dejando claro que aunque aprecia a Domínguez, prefiere mantener la relación en el ámbito familiar y no romántico.

Como se recuerda, Christian Domínguez ahora pasa más tiempo al lado de Karla Tarazona y sus hijos, esto desde que hizo oficial su separación de Pamela Franco, quien decidió terminar con todo lo que habían construido cuando se enteró que el cumbiambero le había sido infiel con más de una mujer.

Karla Tarazona y Christian Domínguez dejaron de asistir a su programa para atender a su pequeño Valentino.

¿Cuántos hijos tienen Karla Tarazona y Christian Domínguez?

Christian Domínguez y Karla Tarazona tienen un hijo en común. Sin embargo, ambos han tenido hijos en otras relaciones. Mientras la conductora radial tiene dos niños mayores, fruto de su matrimonio con Leonard León, el cantante tiene una adolescente.

La aún menor de edad es hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez. Además de ella, el también actor tiene una niña de 2 años, cuya madre de Pamela Franco.

Christian Domínguez habla del supuesto embarazo de Karla Tarazona

Karla Tarazona y Christian Domínguez son buenos amigos

Después que Christian Domínguez y Pamela Franco terminaran su relación a causa de una infidelidad del cantante, los conductores de ‘Préndete vienen generando revuelo por mostrarse muy unidos.

Recordemos que la pareja culminó en medio de un fuerte enfrentamiento, donde el cantante traicionó Karla Tarazona con la bailarina Isabel Acevedo.

Pese a que muchos aseguran que la pareja ya se reconcilió, los protagonistas han salido a aclarar que solo son amigos. “Yo, en estos momentos, lo veo a él más como amigo. Mucha gente no entiende lo que ha venido pasando él. No soy una persona indolente, no soy una persona que te ve en el piso y va a saltar encima de ti”, indicó Tarazona.