Karla Tarazona defiende sus besos con Christian Domínguez: “No nací para que me tengan escondida”

La conductora de televisión no se quedó callada luego de ser señalada de 'incondicional' por su cercanía con su expareja

Karla Tarazona y Christian Domínguez están en el ojo público a raíz de que hicieran públicos unos besos entre ambos en la celebración de cumpleaños del cantante. El programa ‘Magaly TV La Firme’ expuso a la expareja en una situación romántica; sin embargo, ambos se han encargado de negar que exista una reconciliación.

Pero, estos besos han despertado la posibilidad de que entre ambos haya revivido el amor. Domínguez ha salido a mencionar que teme a volver a hacerle daño a la madre de su hijo, por su parte la presentadora menciona que están en otra etapa de su vida, pero recalca que ambos están solteros y podrían estar juntos de nuevo.

Es así que, el último fin de semana, el programa ‘Al Sexto Día’ conversó con Tarazona y le consultó si es que existía algo más entre ella y su expareja. La presentadora de ‘Préndete’ aprovechó el momento para responder a las críticas en su contra y dejó en claro que tiene dignidad, porque es lo primero que le han destacado. Además, mencionó que no tendría problemas en poder personar en algún momento todo el daño que le hizo Domínguez.

Karla Tarazoan defiende sus besos con Christian Domínguez

“A mí me da risa porque me juzgan, me dicen sin dignidad, tengo dignidad. Pero también con los años aprendí a madurar , a entender muchas cosas y por qué no, quizá en algún momento perdonar”, mencionó bastante segura de lo que decía.

Por otro lado, aseguró que no tiene problemas en dar besos o demostraciones de amor a su expareja, pues de todos modos ambos están solteros y no tienen a quien rendirle cuentas. “En todo caso, si yo me siguiera dando besitos, piquitos, abracitos, chapaditas lo que quieran a alguien le hacemos daño”, acotó.

En otro momento, mencionó que está en otra parte de su vida, por lo que no sabe si es que estos coqueteos continuarán o si es que incluso prosperarán a otro tipo de romance. Por ahora, no se preocupa por lo que podría o no pasar.

“Hasta el momento ambos somos personas solteras adultas, ya estamos en otra parte de nuestras vidas, de repente esto se acabó acá y listo y la vida continua y cada uno sigue su vida, eso nadie lo sabe”, mencionó.

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman su reconciliación con un beso.(Magaly TV La Firme)

Finalmente, aseguró que no tiene nada que esconder, por lo que no habría problemas en que se le vuelva a ver con Domínguez. Resaltó que no es una mujer a la que la deban esconder. “Si me ven, yo no me escondo, no sirvo para esconderme, tampoco porque no nací para esconderme, ni para que me tengan escondida. Si yo en algún momento oficializo o digo algo, ustedes mismos lo van a ver”, sentenció sobre el tema.

Minimizó beso con Domínguez

Luego de hacerse público este beso, Karla Tarazona se pronunció en su programa de radio en donde negó que estas imágenes sean un ampay. La exactriz cómica señaló que no se estaba escondiendo con su expareja, pues se encontraban en una reunión con amigos y familia.

“No es un ampay. Fue solo un pico; lo que ven ahí es lo que hay. Nadie se esconde, fue una reunión en mi casa y con varias personas. Si yo quisiera esconder algo, le hubiera quitado el teléfono a todos”, comentó en un inicio.

Tras ello, dejó en claro que eso no era una oficialización, resaltó que actualmente muchas personas tienden a mostrar este tipo de afecto y no significa que estén comprometidas en una relación. “Un beso no es símbolo de oficializar. Me da risa porque dicen ampay, pero no es eso, nadie se está escondiendo. Si tú te das un pico con alguien, ¿yo puedo decir que son pareja? Fue la emoción del momento”, sentenció.