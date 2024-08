Christian Domínguez protagoniza conmovedor momento con su madre en pleno concierto

Christian Domínguez protagoniza emotivo reencuentro con su madre durante su concierto. | Instagram

Christian Domínguez vivió un conmovedor momento durante su más reciente concierto, donde sus padres, tras varios meses de no asistir a sus presentaciones, se encontraban entre el público. El líder de Gran Orquesta Internacional sorprendió a todos al acercarse a su madre en medio del show, creando un instante lleno de ternura que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El cantante de cumbia compartió este emotivo episodio en su cuenta de Instagram, publicando un video en el que se le ve bailando con su progenitora, destacando la excelente relación que mantienen. “Mi mamá es lo máximo. Mis papitos y mi familia fueron a verme después de muchos meses”, escribió en la publicación, expresando el gran afecto que siente por ellos.

Christian Domínguez interrumpe show para acercarse a su madre. | Captura de video Richard Gomero

Los padres de Christian Domínguez y su bajo perfil

Este momento resultó especialmente significativo, ya que ellos han mantenido un bajo perfil ante las diversas polémicas que ha protagonizado su hijo en el pasado, como sus escándalos de infidelidad. Sin embargo, su presencia en este evento demostró el fuerte lazo que aún conservan.

La relación de los padres del intérprete con Pamela Franco, su expareja, también ha sido objeto de atención. Durante uno de los cumpleaños de la ex Alma Bella, le expresaron su cariño y admiración públicamente. La madre de Domínguez le dedicó unas emotivas palabras, diciendo: “Te queremos hasta el cielo, has formado un hogar muy bonito con Christian y con Cata”.

Este fue uno de los últimos momentos mediáticos que protagonizaron. La artista también correspondió al cariño de la familia Christian, declarando que ellos fueron un apoyo fundamental en su vida. “Con la familia de Christian ha sido el complemento perfecto para decir, hoy en día, que soy muy feliz”, afirmó.

Christian Domínguez se baja del escenario y abraza a su madre. | Captura de video Richard Gomero

La indirecta de Tarazona a la madre de Domínguez

Durante un episodio del programa ‘Préndete’ del mes de junio, Karla Tarazona no se contuvo al hablar sobre la intervención de los suegros en las relaciones conyugales, lanzando un comentario que parecía dirigido a los padres de su expareja, Christian Domínguez.

La presentadora insinuó que la convivencia con la madre del cumbiambero no fue armoniosa, sugiriendo que él solía ser un “hijo de mamá” por la atención constante que recibía de su progenitora.

La polémica se intensificó cuando, en tono irónico, hizo alusión a antiguas declaraciones de Pamela Franco, otra expareja del artista, quien había confesado que solía bañar al cantante como una forma de mostrarle cariño y atención tras un largo día de trabajo. Tarazona sugirió que Domínguez siempre ha necesitado ese tipo de cuidados, tanto de su madre como de sus parejas.

“(La madre de Domínguez) le preparaba el jugo y le llevaba con cañita, le decía toma (...) Te atendía y te engreía. Yo me imagino que buscaba alguien así, que te cambie el pañal (risas). Lo que sí no pregunté es que si te bañaba también”, dijo entre risas.

Christian Domínguez elogió el físico de Karla Tarazona. (Foto: Captura de IG)

Aunque evitó entrar en detalles sobre su propia relación con la madre del líder de Gran Orquesta Internacional, sus insinuaciones fueron claras, generando revuelo en redes sociales.

¿Una serie sobre Christian Domínguez?

La cineasta Michelle Alexander, conocida por su trabajo en América Televisión, descartó de manera categórica la posibilidad de realizar una serie sobre la vida del polémico cantante de cumbia Christian Domínguez. Durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’ de Willax, fue consultada sobre esta idea en el marco del estreno de su nueva producción, ‘Tu nombre y el mío’, inspirada en la vida de Deyvis Orosco.

Tras la consulta, respondió con firmeza: “¡Ay no, no! Eso es otro tipo de producción, never”, dejando claro que no considera hacer una serie sobre el artista. La productora recordó que, aunque trabajó con él en la exitosa serie ‘Néctar en el cielo’, donde interpretó a Jhonny Orosco, actualmente no está interesada en llevar a la pantalla su vida llena de escándalos.

Michelle Alexander asegura que una serie sobre Christian Domínguez va más allá de su estilo audiovisual. | Willax