Cristian Rivero bajo la lupa: Reportero de Magaly Medina afirma que actor tiene doble cara y revela actitud déspota

El carismático actor y conductor de televisión, Cristian Rivero, es acusado de tener una doble cara. John Tirado, reportero del programa ‘Magaly TV La Firme’, compartió su experiencia con Rivero en una reciente entrevista, señalando que su verdadera actitud dista mucho de la imagen que proyecta en la pantalla.

En el mundo de la televisión, la imagen pública lo es todo. Sin embargo, algunas veces esa imagen es solo una fachada que oculta una personalidad completamente diferente detrás de cámaras. Tal parece ser el caso del popular actor y presentador Cristian Rivero, quien, según las recientes declaraciones del reportero John Tirado, no sería tan humilde como parece.

Durante una entrevista con Radio La Zona, Tirado, conocido por su labor en ‘Magaly TV La Firme’ y su podcast en YouTube ‘Puro Floro’, relató un incómodo episodio que vivió con el exconductor de ‘Esto es Guerra’, mientras trabajaba en el programa matutino ‘Mujeres al Mando’ de Latina. Según Tirado, su primer encuentro con el actor fue todo menos cordial.

“Yo trabajaba en Latina, en ‘Mujeres al Mando’ en las mañanas y la primera vez que voy a entrevistarlo le digo ‘Oye, Cristian, ¿tú crees que me puedas dar una entrevista?’”, comenzó relatando Tirado. Lo que debería haber sido una conversación normal tomó un giro inesperado cuando, según el reportero, Rivero respondió con un tono que revelaba una actitud déspota: “Ya, pero ¿qué me vas a preguntar?”.

Sorprendido por la respuesta del actor, Tirado continuó explicando que, al tratarse de un programa matutino con contenido ligero, su intención era hacer preguntas sencillas, como indagar sobre sus planes de vacaciones.

Sin embargo, Rivero respondió con una grosería, mostrando una faceta muy diferente a la que exhibe en la televisión. “Me dijo: ‘Oye, pero de verdad ¿me vas a preguntar esa hue****?’. Se puso todo así, súper atorrante”, añadió Tirado.

Reportero de Magaly revela que Cristian Rivero no es humilde

El reportero del programa de espectáculos de Magaly Medina, aún incrédulo por el comportamiento del actor, comenzó a preguntar a sus compañeros si habían tenido experiencias similares, descubriendo que Rivero ya tenía fama de tratar con altanería.

“Les preguntaba a los que trabajaban ahí, ‘¿Oye, les ha pasado?’ Y sí, lo mismo, ‘siempre es así’. En la tele, claro, él es humilde”, comentó.

El locutor de la radio, quien también participaba en la entrevista, compartió su propia experiencia negativa con Rivero. “A mí me pasó algo similar también con Cristian Rivero, extrabajador de Latina, me lo encontré en el ascensor y me acuerdo que lo saludé y (tuvo) una actitud déspota. ‘Umh, hola’, con una mirada seria, seriazo”, expresó, revelando que esta actitud fría y distante no era un hecho aislado.

Usuarios confirman actitud de Cristian Rivero

El tema no quedó ahí. Una vez que el video de la entrevista fue subido a TikTok e Instagram, numerosos usuarios comenzaron a compartir sus propias historias, respaldando las acusaciones contra Rivero y, sorprendentemente, extendiendo las críticas hacia su pareja, la actriz Gianella Neyra.

Comentarios como “Gianella es igual” y “Lo mismo sucede con su pareja” comenzaron a aparecer, reflejando que las malas experiencias con la pareja no son pocas.

Entre los comentarios de los usuarios destacan anécdotas de personas que tuvieron encuentros poco agradables con la pareja de actores.

“En 2006 fui a Latina y cuando ingresamos juntos a mis amigos, él nos miró asado al pasar esa puerta de seguridad y nos hicieron esperar y él seguía con cara de pocos amigos”, recordó un usuario. Otro afirmó: “Me tocó conocerlo por chamba hace muchos años y confirmo”, mientras que alguien más agregó: “Lo encontré en el ascensor, buenos días (por cortesía), ni movió la ceja”.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron en contra del actor. Algunas personas defendieron a Rivero, argumentando que su verdadera personalidad es amable y sencilla. “Él es un gran tipo, no lo ataquen”, comentó un usuario. Otro recordó su experiencia en el programa ‘Yo Soy’: “Yo participé en ‘Yo Soy’ y tras cámaras me trató super bien, me abrazó, se rió conmigo”. Un tercer comentario señaló: “Cristian Rivero es una persona super sencilla”.

Estas opiniones divididas han generado un intenso debate sobre la verdadera personalidad de Cristian Rivero. Mientras algunos aseguran que el actor muestra una actitud déspota y distante cuando las cámaras no están grabando, otros insisten en que se trata de una persona amable y profesional.