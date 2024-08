LINK del retiro AFP vence mañana: ¿Por qué no se podrá solicitar el 17 de agosto?

El último día en que podrás registrar tu solicitud para el retiro de AFP será el 16 de agosto, hasta las 6:00 p.m. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz

Desde el pasado lunes 20 de mayo, todos los afiliados pueden el retiro de AFP de hasta S/20 mil 600 (4 UIT) de sus fondos individuales, tal como fue aprobada la medida en el Congreso de la República y refrendada por el Poder Ejecutivo. Así, el plazo que se dio para mandar las solicitudes para esta liberación de los fondos fue hasta el 17 de agosto.

Sin embargo, a pesar de que la Asociación de AFP señale que esta es la última fecha para acceder a esta medida —“¡Ten en cuenta! Hasta el 17 de agosto se podrán seguir registrando solicitudes sin seguir un cronograma”, resalta en Facebook— el último día en que te dejarán hacer la solicitud en el link https://www.solicitaretiroafp.pe/consulta será el viernes 16 de agosto.

¿Hasta cuándo se podrá retirar AFP?

Para acceder al retiro AFP, todos los afiliados contaban con un cronograma según el DNI, que otorgaba tres fechas dedicadas para poder tramitar esta solicitud en línea. Pero, tras el pase de estas, se había determinado un plazo extra. “Si no logras realizar tus solicitud en estas fechas, podrás hacerlo del 2 de julio hasta el 17 de agosto”, se señala en la página del Estado.

Si te sale este error al intentar solicitar el retiro AFP, solo deberás borrar caché, usar otro navegador o intentarlo desde tu celular u otro dispositivo. - Crédito Composición Infobae/Captura de Asociación de AFP

Sin embargo, el mismo 17 de agosto no podrá hacerse esta solicitud, dado que la Asociación de AFP ha aclarado que estas se realizan dentro del horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., exceptuando feriados. Es decir, que los afiliados que aún no hayan hecho su solicitud y quieran retirar hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones solo podrán hacerlo hasta antes de las 6:00 p.m. del viernes 16 de agosto.

Así, si un afiliado intenta mandar la solicitud el 17 de agosto, fecha que se ha difundido como la última del plazo para el retiro AFP, la página de la Asociación de AFP no permitiría hacer este registro.

Retiro AFP: Lo que se debe saber

Podrás solicitar el retiro AFP solo una vez y hasta el viernes 16 de agosto dentro del horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Tendrás que entrar a este enlace para hacer el trámite: https://www.solicitaretiroafp.pe/consulta

Se puede solicitar cualquier cantidad de monto de tu cuenta individual de pensiones, hasta el máximo de 4 UIT (S/20.600) .

Este te será entregado en cuatro depósitos de 1 UIT cada uno (máximo) a la cuenta que consignes durante el registro.

La primera entrega de 1 UIT (S/5.150) se hará en menos de 30 días calendarios. Infobae Perú ha calculado, en base a declaraciones de la SBS, que son 18 días hábiles, aproximadamente, los que tendrás que esperar. Los siguientes depósitos se harán en máximo cada 30 días calendario por cada UIT pedida, a partir del tiempo en que se entrega el anterior monto.

Recuerda que puedes acceder hasta a 4 UIT (S/20.600) de tu cuenta individual de tu fondo de pensiones hasta el 16 de agosto. - Crédito Infobae/Paula Díaz

¿Cuándo se depositará el dinero?

Para tener claridad sobre el retiro AFP, Infobae Perú consultó a la SBS, quien afirmó que las AFP tenían un plazo menor máximo que los 30 días calendario para entregar la primera UIT, los que sí se cumplen para las siguientes entregas posteriores.

“Únicamente para efectos del primer desembolso, se ha acotado el plazo de 30 días a un plazo menor. De esta manera, para las solicitudes ingresadas el 20 de mayo, las AFP tienen, como máximo, hasta el 14 de junio para efectuar el primer desembolso. (...) La figura se repite en función de cada fecha de solicitud, si el afiliado presenta su solicitud el día 21 de mayo, su primer desembolso será el 17 de junio, y así sucesivamente”, explicó a Infobae Perú la SBS.

Aunque la SBS prefirió no decir a cuántos días exactamente se refiere este menor plazo máximo, Infobae Perú calculó que se tratarían de 18 días hábiles. Así, para los últimos en solicitar el retiro AFP, y si han pedido más de 3 UIT (S/15.450), todo el monto que solicitaron estaría llegando inclusive hasta en diciembre.

Solo podrás hacer una vez la solicitud. Si intentas hacer otro retiro AFP en el LINK de la Asociación de AFP, no se te dejará hacerlo y te saldrá un mensaje. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Paula Díaz

Si solicitas el 16 de agosto, estas serían las fechas en que recibirás cada UIT, en caso hayas solicitado mucho más de S/5.150:

Primera UIT, S/5.150 ➜ máximo el jueves 12 de septiembre

Segunda UIT, S/5.150 más ➜ máximo el sábado 12 de octubre

Tercera UIT, S/5.150 más ➜ máximo el lunes 11 de noviembre

Cuarta y última UIT, S/5.150 más ➜ máximo el miércoles 11 de diciembre

Recuerda que estas fechas son aproximadas. Si se te entrega el primer depósito antes del máximo tiempo posible, por ejemplo, el miércoles 11 de septiembre, para saber cuál es el tiempo máximo para que las AFP entreguen la siguiente UIT, solo deberás sumar 30 días calendario (en este caso, sería el viernes 11 de octubre).